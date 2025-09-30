La reina Letizia, en los Premios Retina Eco: el traje blanco de Mango de estreno con el que marca la diferencia

Entre los actos que se repiten año tras año en la agenda institucional se encuentra la entrega de los Premios Retina Eco, que este 2025 ha vuelto a presidir en solitario la reina Letizia. Se ha celebrado en el Real Teatro del Retiro, en Madrid, con la presencia de otras personalidades como la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara AAgesen.

La llegada de la consorte española al acto ha confirmado dos cosas a nivel estilístico: que el blanco se ha convertido en el color que más utiliza para sus actos públicos (recordemos su reciente viaje de Estado a Egipto) y que hay un cambio sutil en su imagen.

Esta mañana de 29 de septiembre, la consorte española ha marcado la diferencia con ediciones anteriores eligiendo esta tonalidad y volviendo a apostar por un traje de chaqueta. En 2024, en esta misma cita, estrenó un vestido vaquero de Carolina Herrera; en 2023, uno verde de Zara y en 2022 un kimono de efecto cuero.

La Reina, durante la entrega de premios con su look de estreno. Gtres

Este año, siguiendo la pauta que impera en su armario con looks de oficina sobrios y elegantes, ha estrenado un conjunto de Mango, compuesto por un pantalón fluido y una chaqueta con bolsillos vistos y botonadura metalizada.

