Letizia abraza el otoño con una chaqueta de 'tweed' y unos mocasines que llevan más de 5 años en su vestidor

La reina Letizia, con pendientes de Gold & Roses y chaqueta de Hugo Boss, este sábado en Olite, Navarra. Gtres

La reina Letizia concluye este sábado, 27 de septiembre, su semana de actos institucionales con uno muy especial: la visita al Palacio Real de Olite, al Ayuntamiento de Tudela y al Palacio del Marqués de San Adrián en Navarra.

Estos compromisos se engloban dentro de dos jornadas inolvidables no sólo para ella, sino también para el rey Felipe VI y especialmente para su hija, la princesa Leonor, quien ayer debutó en la citada comunidad como princesa de Viana.

La Familia Real -a excepción de la infanta Sofía, que se encuentra estudiando en Lisboa- comenzó el viernes una visita a Navarra, en el que ha sido el primer viaje oficial de la heredera de la Corona a la Comunidad Foral. Con él se ha querido subrayar su vínculo a través del título que ostenta, el de princesa de Viana, creado hace 602 años.

La reina Letizia y la princesa de Asturias y de Viana este sábado en Olite, Navarra. Gtres

Si bien el viernes la reina Letizia optó por elegir un traje de chaqueta en color burdeos firmado por Bleis Madrid, la marca de moda femenina de lujo prêt-à-porter, "que redefine la sastrería contemporánea", este sábado ha optado por un clásico de su vestidor.

El estilismo de hoy está compuesto por una chaqueta entallada azul melange en tweed de la firma Hugo Boss. Es de cuello redondo, con cremallera central, y la originalidad del diseño reside en el ligero efecto peplum que se puede observar en el bajo de la espalda. La tiene en su vestidor desde hace, al menos, cinco años, pues la estrenó en septiembre de 2020.

La reina Letizia y la princesa Leonor en Olite. Gtres

La ha combinado con un pantalón culotte y unos mocasines en el mismo tono. El zapato es de ante y lleva apliques plateados en la lengüeta, aportando un toque más ligero y moderno al clásico mocasín de toda la vida.

El cabello lo ha lucido suelto, como suele hacer desde hace meses. Y en el plano joyas, sus conocidos pendientes modelo skiline de oro rosa y diamantes de Gold & Roses y su inseparable anillo de Coreterno, el que dicen fue un regalo de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, por la Navidad de 2022 y que estrenó en la Pascua Militar de 2023.

Volveremos a ver a Su Majestad la Reina el próximo martes, día 30 de septiembre, cuando entregue los premios Retina ECO 2025 a Veolia-Ayuntamiento de Barcelona, Endesa-Ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada, La Paloma Cerámica, Tubos Reunidos, Semillas Fitó, y Muelles y Ballestas Hispano Alemanas.

Su agenda de la semana que viene no queda ahí, ya que el miércoles presidirá el acto de entrega de los premios UNICEF España 2025 y el jueves, curiosamente, regresará a Navarra para inaugurar el Curso de Formación Profesional 2025/2026 en el Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional Lumbier I IP. Lumbier (Navarra).