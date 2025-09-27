Leonor concluye su primer viaje oficial a Navarra como princesa de Viana entre vivas, selfis y banderas de España

La princesa de Asturias y de Viana recibe un baño de multitudes en su visita a Navarra. Gtres

Fin de semana grande para la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. La heredera al trono de España ha concluido este sábado, 27 de septiembre, su primer viaje oficial a la Comunidad Foral de Navarra, donde ha estrenado título, el de princesa de Viana.

A las 10:45 horas de la mañana, los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor han llegado al municipio de Olite. Concretamente a su Palacio Real, un castillo medieval que sirvió de residencia a los reyes de Navarra. Como bienvenida, se han dado un baño de multitudes entre vivas, banderas de España y de Asturias y selfis.

"Está muy bien que conozca su cuna", expresaba a los periodistas allí convocados una vecina de la localidad, entre el centenar de curiosos que se han acercado a la entrada del palacio para saludar a la flamante princesa de Viana.

Los alumnos del CEIP Príncipe de Viana junto a los reyes Felipe y Letizia y la princesa de Asturias y de Viana. Gtres

Un grupo de escolares de 9 años del CEIP Príncipe de Viana han entregado a Leonor un trabajo que han realizado precisamente sobre la historia de Carlos III El Noble, príncipe de Viana. También le han regalado un cuadro firmado por todos ellos y un libro sobre la historia del palacio.

A continuación, la Familia Real -a excepción de la infanta Sofía, que se encuentra estudiando en Lisboa- se ha trasladado a Tudela, donde han visitado su Ayuntamiento y el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Los Reyes y la princesa Leonor observan el trabajo que les han entregado los alumnos del CEIP Príncipe de Viana. Casa de Su Majestad el Rey

Para la ocasión, Leonor ha vuelto a elegir un outfit ya conocido por todos: una chaqueta azul de Ralph Lauren, confeccionada en lino ligero y teñida con finas rayas. Su silueta es de doble botonadura y lleva las costuras vistas y solapas de pico. La princesa de Asturias y de Viana la ha combinado con un top blanco y pantalones y zapatillas en el mismo tono níveo.

Se trata del mismo estilismo que lució el pasado mes de julio en Suiza, cuando asistió, junto a la infanta Sofía, a la final de la Eurocopa femenina. En aquel acto coincidió con el príncipe de Gales, Guillermo de Windsor, y la princesa Charlotte.

La princesa de Asturias y Viana con chaqueta de Ralph Lauren en Navarra. Gtres

Como complementos, la primogénita real ha estrenado unos pendientes con una base de aro dorado del que cuelgan cristales de murano en distintos tonos que bailan entre el blanco, el azul y el naranja. Además, ha lucido una sencilla gargantilla con una piedra turquesa como charm y un par de anillos con gemas de diversos colores.

Concluyen así dos jornadas que la han llevado por diferentes puntos de Navarra, abrazando la historia y conociendo los orígenes de la Corona. El viernes, 26 de septiembre, junto a los reyes Felipe y Letizia, Leonor llegó a Pamplona y visitó el Palacio de Navarra, sede del Gobierno Foral.

Ahí, los monarcas y su hija mantuvieron un encuentro institucional con la presidenta de Navarra, María Chivite, y saludaron a los integrantes del Ejecutivo y representantes de las instituciones navarras.

Posteriormente, se trasladaron a Viana, donde se reunieron con la corporación municipal en la sede del Ayuntamiento para visitar más tarde en las ruinas de la iglesia de San Pedro la exposición organizada con motivo del sexto centenario del título príncipe de Viana.

Historia del título

Los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor visitan el Castillo de Olite durante la segunda jornada de su estancia en Navarra, este sábado, en el primer viaje oficial de la heredera de la Corona a la Comunidad Foral. Villar López EFE

Fue en junio de 2014 cuando la princesa Leonor obtuvo el título de princesa de Viana, junto a los de Asturias y de Girona. Se trata de un título que fue creado hace más de 600 años por Carlos III el Noble para su nieto, Carlos de Trastámara. Con su creación se quiso equiparar el reino navarro a las otras coronas que habían ido creando títulos semejantes para los herederos al trono.



Fue el 13 de marzo de 1923 cuando la Diputación Foral y Provincial de Navarra, acogiendo una iniciativa del Ayuntamiento de Viana con motivo del quinto centenario de la creación del principado, acordó dirigirse al rey Alfonso XIII solicitando la rehabilitación del uso del título.



La iniciativa alegaba que "el heredero del rey de España debe ostentar no solo el principado castellano de Asturias, sino también el principado navarro de Viana".



Finalmente, con la aprobación de la Constitución de 1978, el artículo 57.2 reconoció al príncipe heredero de la corona de España el título de príncipe de Asturias, añadiendo a continuación que también le correspondían los demás títulos vinculados.