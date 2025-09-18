Un guiño a la historia de Egipto: el impecable look de Letizia en su visita en solitario a la Ciudad de los Muertos

La reina Letizia en la Ciudad de los Muertos en El Cairo, Egipto.

Continúa el viaje de Estado de los reyes Felipe VI y Letizia en Egipto. En la mañana de este jueves, día 18 de septiembre, Sus Majestades se han dividido la agenda para poder cumplir con sus diferentes compromisos.

En el caso del jefe del Estado, ha inaugurado en El Cairo el Foro Empresarial Egipto-España al que han asistido más de 200 empresas de ambos países dentro del viaje de Estado que los Reyes están haciendo por este país árabe, en el que hay 60 empresas españolas establecidas y más de 1.200 que exportan regularmente.

"Nos encontramos en un escenario internacional muy complejo y marcado por la incertidumbre y el cambio constante, pero también repleto de oportunidades", ha advertido el monarca, que ha citado desafíos como la digitalización, la innovación y la adaptabilidad de los modelos productivos que requieren respuestas conjuntas.

La reina Letizia junto a la primera dama de Egipto en El Cairo este jueves por la mañana. Gtres

Doña Letizia, por su parte, en la mañana de este jueves ha visitado la Fundación Sultán de la Ciudad de los Muertos en un recorrido que dará comienzo a las 11:30 de esta mañana. La Ciudad de los Muertos se trata de un enorme conjunto de necrópolis árabes que acoge todo tipo de enterramientos, desde los más humildes a los grandes mausoleos.

Conocido como un cementerio viviente, en este barrio conviven más de un millón de personas. Patrimonio Mundial por la UNESCO, este lugar alberga también la Mezquita de Ibn Tulun y la Ciudadela de Saladino. Esta visita ha estado precedida por la cita nocturna de los Reyes con las pirámides de Guiza.

La reina Letizia junto a un grupo de niños egipcios. Gtres

Para la ocasión, Su Majestad la Reina ha regresado al uniforme compuesto por una chaqueta tipo sahariana y un pantalón en blanco. El top y los zapatos también van en el mismo tono. Una vez más, ha seleccionado este color: el homenaje definitivo a Egipto.

El blanco no sólo está representado en una de las tres franjas de la bandera del país, sino que, además, para los antiguos egipcios simbolizaba la pureza, la santidad, la limpieza y lo sagrado, y se asociaba fuertemente con el sacerdocio y el estado divino.

Era el color de la vestimenta de los sacerdotes, las sandalias rituales, y de objetos como el alabastro blanco utilizado para esculturas y la plata, que se vinculaba con la luna y el loto blanco. También se representaba el blanco en la heráldica del sur de Egipto y se usaba en epitafios sagrados como "la pared blanca" de Menfis.

La Reina ha visitado el centro cultural de la Fundación Sultán, donde ha conocido el proyecto que desarrolla allí la Cooperación Española, titulado 'Mejorar las oportunidades de desarrollo socioeconómico y cultural de las mujeres e infancia de la Ciudad de los Muertos'. Casa de Su Majestad el Rey

Como nuevas joyas, ha lucido unos pendientes artesanales egipcios que forman parte de Mishka, un taller en el que trabajan 60 mujeres y que cuenta con el apoyo de la Cooperación Española.

Mishka forma parte del marco del proyecto Mejorar las oportunidades de desarrollo socioeconómico y cultural de las mujeres e infancia de la Ciudad de los Muertos en El Cairo, que persigue reducir la desigualdad en el acceso a oportunidades de desarrollo personal que afrontan las mujeres y los niños del barrio, además de fortalecer la sensibilización comunitaria sobre los principios de inclusión social e igualdad de género y el valor del patrimonio local.

Sus Majestades los Reyes se trasladarán mañana hasta la ciudad de Luxor. Allí, concluirán este viaje de Estado que ha durado cuatro días.

Precisamente en la visita que realizarán el viernes a Luxor, los Reyes conocerán el proyecto de seguridad e iluminación que han realizado empresas españolas tanto en las pirámides de Guiza que contemplaron este miércoles como en las obras de acondicionamiento y mejora de sitios arqueológicos de Luxor, lideradas por la empresa pública Isdefe.