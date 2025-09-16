El elegante look de la reina Letizia para emprender viaje a Egipto: un traje blanco con un significado muy especial

Ya echábamos de menos las visitas de Estado y la tradicional despedida con honores de Sus Majestades los Reyes en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Este 16 de septiembre ha vuelto la imagen de este momento, con la Reina luciendo uno de esos looks cómodos que suele escoger para volar en el Airbus A310.

La distancia que separa Madrid de El Cairo es de aproximadamente cinco horas, así que los primeros actos llegarán por la tarde. Pero antes de emprender rumbo, el posado oficial para el que la Reina ha elegido un traje de chaqueta blanco y unos zapatos de tacón sensato en negro. Sobriedad y elegancia, reafirmando que el aire oficina está en su armario para quedarse.

Se trata de un dos piezas de Hugo Boss, que ya lució en 2024 en una fecha muy significativa: la celebración del 40 aniversario de la jura de bandera de Felipe VI en Zaragoza. Además, confirma ese giro en su armario en el que los looks de estilo oficina cobran protagonismo.

Felipe VI y la Reina, durante la despedida con honores. Gtres

Es normal que Letizia escoja pantalones y, aunque en muchas ocasiones se cambia luego para la llegada, quizá en esta ocasión mantenga el estilismo para su primer acto público en Egipto, que tendrá lugar sobre las 19.00 h.

Además, del traje, ha escogido su bolso negro de Carolina Herrera, en concreto el modelo Doma Insignia Satchel, y sus slingback de Massimo Dutti. El diseño de Boss se une a la amplia colección que tiene de conjuntos blancos, una pasión fashion que comenzó el día de su pedida de mano con aquel de Armani que ya ha pasado a la historia.

También destacan los pendientes de Bárbara Goenaga, de oro y pequeños brillantes. Últimamente, os ha llevado en muchas de sus apariciones.

La agenda del viaje

La pareja real viaja junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y tienen un programa bastante ajustado que comienza con el encuentro con la comunidad española en el país, que ronda el millar de personas. Un acto distendido que siempre sirve como primera toma de contacto.

La Reina, con traje blanco de Hugo Boss. Gtres

El miércoles 17 tendremos las primeras imágenes de los Reyes con el presidente Abdelfatah El-Sisi y su esposa, Entissar Amer, en el Palacio Al-Ittihadiya, su residencia oficial. Además de las citas de Felipe VI, la consorte española llevará a cabo una agenda paralela, acompañada de la primera dama.

Por ejemplo, visitará la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos, un cementerio donde la gente vive entre tumbas. La monumental ciudad de Luxor, al sur de Egipto, también es un punto clave de esta visita.

Felipe VI y Letizia no son los únicos que se encontrarán fuera de España esta semana, pues la reina emérita doña Sofía también se desplazará el viernes 19 a Washington para presidir el II Simposio America&Spain250.