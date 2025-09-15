Casa Real distribuye las primeras fotos oficiales de la infanta Sofía en la universidad: así es su nueva vida en Lisboa

La infanta Sofía se instaló en la capital portuguesa el pasado lunes, 8 de septiembre. Casa de Su Majestad el Rey

La Casa de Su Majestad el Rey ha distribuido este lunes, día 15 de septiembre, varias fotografías de la infanta Sofía en Lisboa, donde estudia el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College.

Se trata de imágenes en las que se puede ver a la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia tanto en emblemáticos sitios y una calle de la capital portuguesa como en reuniones de estudio con los alumnos con los que compartirá clases este año.

La semana pasada ya pudo verse a la hermana pequeña de la princesa de Asturias en unos vídeos que el Forward College publicó en sus redes sociales durante el primer día de su estancia en los que aparecía con el resto de los alumnos que iniciaron el periodo de adaptación.

La infanta Sofía en Lisboa. Casa de Su Majestad el Rey

Fue el 8 de septiembre cuando Sofía de Borbón Ortiz, junto con el resto de los estudiantes de distintos países, comenzó su periodo de adaptación con varias charlas y clases de historia de Portugal, una fase que se prolongará hasta el próximo día 22, cuando comenzarán las clases.

En el Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, la infanta Sofía, que cumplió 18 años el pasado mes de abril, va a cursar un grado de tres años de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, entre las capitales de Lisboa, París y Berlín, sucesivamente.

La infanta Sofía junto a sus compañeros de clase en el Forward College de Lisboa.

Durante los próximos meses, Sofía se adentrará en los conceptos generales de las Relaciones Internacionales, las Ciencias Políticas y al Pensamiento Político Internacional. A las asignaturas troncales hay que añadirle las optativas, entre las que se encuentran Introducción al Desarrollo Internacional, Negocios y Gestión en un contexto global e Historia mundial desde 1945.

El siguiente año, el que cursará en París, será más práctico. El tercero, el último, ya en Belín, servirá para que aplique todo lo aprendido anteriormente. Hay una pasantía obligatoria de entre seis y ocho semanas, donde tendrá que trabajar en embajadas, organismos internacionales, ONGs o empresas del sector público. En 1995, su padre, el rey Felipe, lo hizo en la Delegación Permanente de España ante la Unión Europea, en Bruselas.

La infanta Sofía junto al Monasterio de los Jerónimos.

Este lunes, 15 de septiembre, es un día especial en el núcleo duro de la Casa Real. No sólo han distribuido con orgullo las primeras imágenes oficiales de Su Alteza Real la infanta Sofía en su primera semana en la universidad, sino que además, es el cumpleaños de Su Majestad la reina Letizia.

La consorte española cumple la flamante cifra de 53 años y lo hace, como suele, despachando. Es decir, sin actos oficiales en su agenda institucional, pero con mucho trabajo de despacho.

La infanta Sofía junto a compañeros de la universidad paseando por la Rua de São Nicolau. Casa de Su Majestad el Rey

Mañana martes, 16 de septiembre, ​Sus Majestades los Reyes realizarán su primer viaje de Estado a Egipto. Se trata de un periplo que servirá para estrechar lazos con su anfitrión, el presidente Abdelfatah Al Sisi. Viajarán mañana, y su estancia allí durará hasta el viernes 19.

Felipe VI y Letizia estarán acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.