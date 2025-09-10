Letizia se aferra al verano y estrena vestido 'boho chic' con sandalias de esparto en su primer acto del nuevo curso

Este miércoles, día 10 de septiembre, la reina Letizia ha tomado, por fin, las riendas de su agenda oficial de actos institucionales.

Tras un verano algo agitado, y en el que ha tenido que despedirse de sus hijas -Leonor lleva dos semanas en San Javier, en Murcia, y Sofía ya está instalada en Lisboa, donde estudia el primer curso de Relaciones Internacionales en la universidad-, Su Majestad ha asistido esta mañana al primer compromiso de su nuevo curso.

A las 10:30 horas llegaba como un reloj a la Casa de la Cultura Paco de Lucía del municipio madrileño de Torrelodones. Allí ha asistido al coloquio Mujer, deporte y sociedad, que se celebra con motivo de la segunda edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo CHALLENGE 40 BASKET, para alertar sobre la mutilación genital femenina y otros abusos a las mujeres.

La reina Letizia este miércoles en Torrelodones. Gtres

Para la ocasión, la Reina ha estrenado un vestido con el que aún se aferra el verano. Se trata de un diseño en color negro con detalles bordados en blanco en cuello y falda, de largo midi, sin mangas y con aire boho chic. Lo firma Antik Batik. Por el momento, está agotado en su página web aunque el precio de este tipo de prendas ronda los 300 euros.

Lo ha combinado con unas sandalias de esparto en blanco y su clásico bolso de Carolina Herrera. Se trata de un diseño de cuero de baobab, el modelo Initials Insignia. Su precio es de 810 euros. En el plano joyas, tan sólo ha lucido unos pendientes de aro en oro amarillo y su inseparable anillo de Coreterno.

La reina Letizia en la Casa de la Cultura Paco de Lucía este miércoles por la mañana. Gtres

La firma francesa Antik Batik aterrizó en el vestidor de Letizia este verano Palma de Mallorca en forma de bolso, pero no se había materializado en un vestido. Hasta hoy. Antik Batik es una marca de diseño francesa fundada en 1992 por Gabriella Cortese. Desde el principio, ha estado cultivando su auténtico estilo propio boho chic.

"Los materiales naturales se combinan con una amalgama de influencias artísticas, mientras que el bordado y los patrones juegan para encarnar la elegancia de una mujer trotamundos. Quiero crear un fondo de armario que ayude a crear los mejores recuerdos de un viajero, como las prendas de su ático que le recuerdan los preciados momentos de la infancia o sus fiestas más salvajes", dijo la fundadora de la marca en su página web.

La reina Letizia, con vestido de Antik Batik y bolso de Carolina Herrera. Gtres

Volveremos a ver a la reina Letizia en apenas 24 horas. Este jueves, día 11 de septiembre, presidirá la III edición del Congreso sobre Trata de Seres Humanos, que tiene como objetivo abordar los vínculos entre prostitución, pornografía y trata, así como prevenir el fenómeno y cuidar de las víctimas.

Organizado por la Asociación Betania, este acto reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales que plantearán las diversas estrategias para luchar contra la trata y conseguir su total erradicación.