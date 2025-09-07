La infanta Sofía empieza la universidad: "Su carrera le permitirá hacer un trabajo más auténtico en la Corona"

Este lunes, día 8 de septiembre, comienza una etapa nueva e ilusionante para la segunda en la línea de sucesión al trono de España. La infanta Sofía comienza sus clases de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un periodo de tres años que la llevará primero a Lisboa, luego a París y finalmente a Berlín.

Tras su paso por el UWC Atlantic College de Gales, continúa su aventura por estas tres ciudades europeas, lo que le permitirá descubrir a sus gentes, su forma de vivir y sus respectivas culturas. Algo, sin duda, crucial en su formación de cara al futuro.

La elección de este centro universitario privado rompe en cierto modo con la tradición de la Corona española: tanto el rey Felipe VI, como sus hermanas, las infantas Cristina y Elena, estudiaron en facultades públicas de la capital. Además, en el caso de la exduquesa de Palma, eligió la misma rama.

La Infanta, durante su graduación en Gales, junto a los Reyes. Casa Real

La decisión de los Reyes ha sorprendido a muchos, pero lo cierto es que sigue la tendencia de otras princesas europeas, como Elisabeth de Bélgica, que se graduó en Historia y Política en Reino Unido y desde septiembre de 2024 estudia un máster en Políticas Públicas en Harvard (Estados Unidos).

Alexia de Holanda, por su parte, es alumna de Ingeniería Civil en el University College de Londres; y la heredera de Noruega, Ingrid Alexandra, se ha mudado de Australia para obtener una licenciatura en Artes en la Universidad de Sídney, con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política. La única que, de momento, se queda en su país natal para completar su formación es Amalia de los Países Bajos.

Felipe VI fotografía con su teléfono móvil a la infanta Sofía y a la Reina Letizia el día de la graduación de la joven. GTRES

La educación internacional de Sofía de Borbón Ortiz es, en opinión de Joan Navarro, presidente del AP-Institute-Nebrija, Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno, "totalmente acertada". El mensaje que trasmite es que "tenemos una Familia Real muy preparada, moderna y preocupada por el mundo en que vivimos".

Aún le quedan tres largos años, pero el experto consultado por Magas añade: "Yo recomendaría estudiar con detenimiento los lugares de las prácticas en organismos internacionales, quizás en la ONU o en alguna de ayuda humanitaria internacional. Creo que la infanta Sofía se enriquecería muchísimo personalmente y ayudaría a visibilizar el inmenso trabajo que aportan estas organizaciones mejorando nuestro mundo".

La carrera elegida por la infanta Sofía, además, tiene especial relevancia para el papel que ocupa a nivel dinástico. Felipe VI y Letizia siempre han querido que ella reciba la misma formación que su hermana (excepto la militar), conscientes de que será un apoyo fundamental en el futuro de Leonor cuando sea reina, además de su propio papel como representante de la Corona en la agenda oficial.

Joan Navarro lo explica con detalle: "La Infanta conocerá la historia política y económica de Europa y de España, así como las normas que determinan el funcionamiento de las instituciones públicas. Todo ello de forma directa y no solo a través de asesores y expertos. Podrá hacerse un criterio propio, y debatirlo con los responsables de las instituciones españolas, lo que le permitirá realizar un trabajo más auténtico, más honesto y personal", asegura.

Por eso, los estudios que ahora comienza son, en su opinión, "muy adecuados para un miembro de la Casa Real, ya que con ellos adquiere un conocimiento general del sentido de muchas de las obligaciones nacionales e internacionales de la agenda del país".

El plan académico del Forward College es uno de los más completos de Europa y está impartido íntegramente en inglés. El primer año es en Lisboa, el segundo en París y el último en Berlín, con alumnos de más de 33 nacionalidades. La joven Borbón ya ha experimentado esta multiculturalidad durante su bachillerato internacional en Gales.

Durante los próximos diez meses, se adentrará en los conceptos generales de las Relaciones Internacionales, la Ciencia Política y al Pensamiento Político Internacional. A las asignaturas troncales hay que añadirle las optativas, entre las que se encuentran Introducción al Desarrollo Internacional, Negocios y Gestión en un contexto global e Historia mundial desde 1945.

El curso siguiente es más práctico y el tercero servirá para que aplique lo aprendido. Hay una pasantía obligatoria de entre seis y ocho semanas, donde tendrá que trabajar en embajadas, organismos internacionales, ONGs o empresas del sector público. En 1995, su padre, el rey Felipe VI, lo hizo en la Delegación Permanente de España ante la Unión Europea, en Bruselas.

Así es el Forward College

El centro al que asiste la hija menor de los Reyes está adscrito a la Universidad de Londres, con campus en Lisboa, París y Berlín; ciudades que visitará en los próximos tres años. Es privado y tiene un coste aproximado de 18.500 euros al año, que son sufragados por los Reyes con la partida personal de su asignación de los Presupuestos Generales del Estado.

Imagen del centro de la capital postuguesa.

El precio se verá aumentado por otros gastos de Sofía, como el alojamiento y la manutención. La página web de la universidad especifica como información relevante para todos los aspirantes a entrar en su universidad los precios de las residencias de estudiantes.

Oscila entre los 700 a los 880 euros al mes, lo que hace un total anual de entre 9.100 euros y 11.440 euros. La propia del Forward College está ubicada a 30 minutos en metro del campus. Los dormitorios son individuales y tienen baño privado. También dispone de jardín y gimnasio para los residentes.

También hace un cálculo de lo que tendrán que desembolsar en comida mensualmente ronda los 2.500 euros al año.

Cuestiones económicas aparte, el calendario de la hermana de la princesa Leonor para este curso 2025-2026. El ingreso en el campus se produce, efectivamente, el 8 de septiembre, aunque las dos primeras semanas son introductorias, de aclimatamiento. Las clases en sí comienzan el 22 de septiembre.

En diciembre, entre el 15 y el 18 los alumnos disponen de sus make up days, jornadas que se destinan a la recuperación de clases, exámenes y actividades que se hayan podido perder por enfermedad u otras razones.

Sus primeras vacaciones tendrán lugar del 19 de ese mismo mes hasta el 11 de enero, un periodo similar del que dispone la heredera al trono durante su formación en la AGA de San Javier (Murcia). Ambas se reencontrarán en Zarzuela.

El break de Semana Santa, del 3 al 12 de abril, y la fecha final del curso el 19 de junio. Podrá estar presente en el gran día de su hermana, que el 14 de julio previsiblemente recogerá su despacho de manos del Rey, finalizando su paso en el Ejército del Aire y su formación castrense.

Es un gran comienzo para la hija menor de los Reyes que, como la heredera, adquirirá una formación completa, actual y de vanguardia para ejercer el rol que le corresponde en la monarquía.