Muere la duquesa de Kent, esposa del primo de Isabel II: la emotiva despedida de la Familia Real británica

Este viernes 5 de septiembre, los titulares vuelven a ponerse de luto. Mientras el mundo de la moda despide a Giorgio Armani, se comunica otra triste noticia, esta vez relacionada con la realeza, la muerte de la duquesa de Kent, a los 92 años.

Katherine Worsley era la esposa del duque de Kent, uno de los primos más cercanos y queridos por Isabel II. Por tanto, siempre estuvo presente en la vida personal e institucional de la Familia Real. Pero en la sombra, discreta, lo que hace que fuera uno de los miembros menos conocidos.

El rey Carlos III, su esposa, Camila, y los demás miembros de la Casa, se han despedido de ella de manera pública con un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent.



Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family.



The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d — The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025

El texto reza así: "Con profundo pesar, el palacio de Buckingham anuncia el fallecimiento de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Falleció pacíficamente anoche en el palacio de Kensington, rodeada de su familia. El Rey, la Reina y todos los miembros de la Familia Real se unen al duque de Kent, sus hijos y nietos en el duelo por su pérdida y recuerdan con cariño su dedicación a todas las organizaciones con las que estuvo vinculada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes".

Con este pequeño texto, trazan un perfil de quién era Katherine, la otra Kate de la casa Windsor. Su historia es una de esas que tanto se repiten en la monarquía: plebeya de buena familia, pero sin título se enamora de príncipe y juntos tienen que superar obstáculos para que su amor triunfe.

En aquella boda celebrada en 1961 y que fue todo un acontecimiento, tuvo mucho que ver Isabel II, que concedió permiso a su querido primo para contraer matrimonio con Worsley. Ahí comenzaba un camino que ha mantenido unida a la pareja durante más de seis décadas.

