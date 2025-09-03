Máxima de Holanda se pone el casco en su vuelta institucional: las imágenes más curiosas de la reina en su rentrée

Septiembre ha llegado y las agendas reales, también. Los Orange-Nassau ya están volcados en su labor institucional, que en esta rentrée nos está dejando grandes momentos. Atrás quedan sus vacaciones en Grecia, es hora de volver a la normalidad.

Si hace unos días, la familia al completo asistía a la Fórmula 1, el martes 2 de septiembre Máxima se enfundaba la ropa y el casco de obra en la ciudad de Amstel, donde ha visitado proyectos de infraestructuras centrados en la circularidad.

En esta ocasión, nada de looks elegantes y de tendencia, esos que siempre convierten a la Reina en una de las consortes europeas mejor vestidas. Tocaba ponerse prendas de trabajo y eso hizo: pantalón y chaleco en naranja flúor con franjas reflectantes y el accesorio de seguridad necesario para proteger su cabeza.

La Reina llegó vestida de Natan a la cita. Getty

No llegó a la cita así, por supuesto. Vestía un look de Natan, compuesto por unos pantalones de pinzas beis, camisa con detalles dapreados y unos salones en color pistacho de Gianvito Rossi, que luego cambió por unas botas. Tampoco faltaron las joyas, entre ellas unos pendientes XL y dos brazaletes de oro y diamantes valorados cada uno en más de 2.000 euros. Sonriente y haciendo gala de su habitual desparpajo, la esposa de Guillermo de Holanda transformó su atuendo para recorrer el Centro de Información InZicht, donde representantes de Obras Públicas y del sector de la construcción e infraestructuras le explicaron sus planes de futuro para reutilizar la mayor cantidad posible de materias primas.

A continuación, visitó el puente sobre el distrito de Bullewijk, en cuya reconstrucción se ha empleado hormigón reciclado. Finalmente, en Hilversum, Máxima tenía la oportunidad de ver el tren de reciclaje de asfalto, una máquina que renueva el asfalto viejo en el mismo lugar, creando una nueva superficie para la carretera. Una jornada intensa e interesante que sirve de pistoletazo de salida a su 'vuelta al cole'.

Unos días antes, el domingo 31 de julio, protagonizaba otro momento espontáneo y divertido en el Dutch Grand Prix de Fórmula 1, donde Máxima, el Rey y sus tres hijas apoyaron al piloto local, Max Verstappen. La royal se volvió viral en la plataforma X a raíz de un vídeo donde habla en español con su marcado acento argentino para un periodista deportivo.

De infrastructurele sector wil in 2030 klimaatneutraal zijn, volledig circulair werken en zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken. Koningin Máxima bezoekt infrastructurele projecten in Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en Hilversum. https://t.co/XKzPSLTzg6 pic.twitter.com/79VUAwqooX — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) September 2, 2025

En aquella jornada, la consorte de los Países Bajos estrenaba una falda midi de Zeus+Δione y un llamativo bolso naranja y blanco de la diseñadora Marina Raphael, con sandalias nude de Gianvito Rossi, nuevamente.

La reina Máxima se robó el momento más especial con una breve pero espontánea intervención en español para DAZN, donde mostró su apoyo incondicional al piloto local: Max Verstappen.

Junto al rey y sus hijas, volvieron a sumarse a la marea naranja en Zandvoort 🧡 pic.twitter.com/6bQBtDdhyO — Diana Rubio (@driecel) August 31, 2025

No fue ella la única protagonista estilísticamente hablando. Las princesas Amalia, Alexia y Ariane también acompañaron a los Reyes, luciendo looks perfectos. La heredera al trono estrenó un abrigo tipo trench de Mango, una de sus firmas españolas preferidas. La segunda en la línea de sucesión llamó la atención con un conjunto de Sandro Paris formado por crop top, minifalda y blazer XL.

La Familia Real, en la Förmula 1. Getty

En cuanto a la benjamina del clan, vaqueros, camisa de rayas de Max Mara y deportivas de Adidas. Hay novedades en torno a ella, pues la Casa Real holandesa ha anunciado que la joven, de 18 años, se tomará un año sabático antes de comenzar la universidad, como en su día hizo su hermana mayor.