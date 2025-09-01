Leonor ingresa en la Academia del Aire para cursar su último año de formación militar con nuevo uniforme y actitud firme

Otro día más a sumar en el calendario histórico de la futura reina de España: 1 de septiembre, fecha en la que ingresa en la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier para iniciar su tercer y último curso. La hora fijada, las 12 de la mañana, y la expectación de los medios, máxima.

La princesa Leonor estrena uniforme para su debut y, de nuevo, las imágenes de su llegada, sola, sin la presencia de los Reyes vuelven a ser noticia. De azul, después de un año vistiendo el blanco de la Armada, ha saludado a las autoridades quitándose uno de los guantes, como requiere el protocolo.

También se ha despojado del gorro para entrar en el edificio y lo ha colocado bajo el brazo. Después de dos cursos controla perfectamente las reglas a seguir. Una vez en el interior, se ha reunido con el director de la AGA, el coronel Luis Felipe González Asenjo, y ha firmado en el libro de honor para luego recorrer las instalaciones donde vivirá los próximos diez meses.

La Princesa saluda al llegar y firma en el libro de honor. Gtres/Casa Real

Antes de salir, se ha cambiado de ropa, quitándose el uniforme para vestir el mono de piloto en color verde. Un atuendo ad hoc para acceder al lugar donde están los simuladores y tener su primera toma de contacto visual con el avión Pilatus PC-21. Durante el paso, ha charlado animadamente con el comandante Alberto Guzmán, jefe del 792 Escuadrón de las Fuerzas Armadas.

El Ejército del Aire, en su página de X, ha dado la bienvenida a su Alteza Real: "Hoy es un día muy especial para el Ejército del Aire y del Espacio, la Princesa de Asturias, se incorpora a la Academia General del Aire y del Espacio donde completará su formación militar".

Leonor, con el mono de piloto recorriendo las instalaciones de la academia. Gtres

Empieza para la heredera al trono su nuevo reto, junto a otros 74 compañeros, y una de sus tareas más importantes es adquirir la formación aeronáutica necesaria para poder ponerse a los mandos de uno de los aviones en los que se instruye a los alumnos.

El plan de estudios será igual al del resto del grupo y comenzará con un mes de enseñanza teórica y unas 50 horas de entrenamiento en un simulador de vuelo antes de poder subirse al Pilatus C-21, las nuevas aeronaves de la academia. Aquella imagen de la hija mayor de los Reyes de 2014 sobre un caza se repetirá, pero esta vez de manera real: es su versión Top Gun.

Como ha sucedido durante su paso por el Ejército de Tierra y por la Armada (especialmente durante su larga travesía en el Juan Sebastián de Elcano), Leonor tendrá que cumplir con una rutina intensa que comienza a las 6.30 h cada día cuando toca diana.

A las ocho se incorpora a las clases hasta las seis de la tarde, con intervalos de tiempo para el deporte y la comida. A las 22,30 h todos los moradores de San Javier deben estar en silencio descansando hasta el día siguiente. Y vuelta a empezar...

La alférez alumna Borbón y Ortiz, como reza su placa identificativa, comparte camareta con otras compañeras y tendrá sus primeras vacaciones en Navidad, desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero. Enfrenta este último año con ilusión y actitud segura para desempeñar el papel que le tiene destinado el futuro, cuando acceda al trono: ser la capitán general de los tres Ejércitos, cumpliendo un hito en la historia de la monarquía española.