Letizia termina la semana en Extremadura: gritos de "viva la Reina" y el agradecimiento de los afectados por los incendios

De Zamora, a León, de allí a Ourense y Extremadura como última parada. La reina Letizia cierra la semana en Cáceres, junto a Felipe VI, visitando nuevamente las zonas afectadas por los incendios que han convertido agosto en el mes más destructivo de la historia de España, con cerca de 500.000 hectáreas quemadas.

La primera parada es en la localidad de Rebollar, en pleno Valle del Jerte, gravemente dañado por la catástrofe. Como ha sucedido en días anteriores, la madre de la princesa de Asturias se ha mostrado empática y muy preocupada por escuchar los testimonios de profesionales y vecinos, reiterando su apoyo.

"Las personas que no hemos estado ahí no lo sabemos. Solo las personas que habéis estado ahí sabéis lo que habéis pasado. Esa comprensión se intuye, se ve y se reconoce", decía en Verín el jueves 28. Un mensaje de fondo que se ha repetido en cada una de las apariciones de este periplo por la geografía nacional.

Los Reyes, junto a la presidenta de la Junta de Extremadura. Gtres

Sobre las 11.30 h de la mañana, la pareja real ha llegado a su destino, acompañados de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín, y el ministro Marlasca. Multitud de personas estaban esperando y los saludos se han vuelto a repetir. Letizia, con vaqueros y camisa denim azul oscuro, continúa con su perfil sencillo y sobrio en lo que a vestimenta se refiere.

Gritos de "viva la Reina" han sonado en varias ocasiones, prueba del afecto que le profesan y también el agradecimiento a la atención que les presta; lo mismo ha sucedido con el Rey. Poco antes de la llegada de los monarcas se ha conocido que Guardiola ha aprobado ayudas directas de hasta 3.000 euros a los damnificados.

La población del Jerte han mostrado su cariño por la Reina y Felipe VI. Gtres

Felipe VI ha destacado que el valle sigue siendo un espléndido, intacto en su inmensa mayoría u deseando seguir recibiendo visitantes de toda España "y de todo el mundo".

La segunda parada del viaje es Cabezabellosa, el primer municipio que fue evacuado junto a Jarilla y Villar de Plasencia, el pasado 12 de agosto, donde se han reunido con representantes de los efectivos que participaron en la extinción del fuego y ayuda a los afectados.

El día termina en Hervás con un nuevo encuentro con los alcaldes de diferentes municipios, donde han podido conocer de primera mano los planes de recuperación para el futuro. Con esta visita se da por finalizada una semana intensa en la que, una vez más, el Rey y Letizia han estado al lado de las personas que más lo necesitan.