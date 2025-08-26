La cita de Meghan Markle y el chef español José Andrés: jamón ibérico, arroz y un secreto sobre el príncipe Harry

La duquesa de Sussex y el chef español en el primer capítulo de la segunda temporada de 'With love, Meghan'. Netflix

Se encienden los fogones de nuevo en la cocina más royal de la televisión. Sí, Meghan Markle y su reality gastronómico regresan a Netflix con su segunda temporada, donde nuevamente muestra a su público sus dotes en la cocina al hacer sus platos favoritos. Todo con mucho glamour.

Pese a que las audiencias de la primera entrega fueron bastante discretas, la duquesa de Sussex supone un gran valor para la plataforma digital: tener en pantalla a un (ex) miembro de la Familia Real británica (sin deberes institucionales, pero sí con título) siempre suma puntos.

Los nuevos capítulos de With love, Meghan traen flamantes invitados, con toque español además. Si en la anterior temporada la intérprete de Suits compartía plano con la actriz Mindy Kaling, la fotógrafa Tracey Robbins, Abigail Spencer, su compañera en la producción legal, y famosos cocineros americanos como Roy Choi, Ramón Velázquez y Alice Waters, esta vez ha contado con la colaboración especial del chef José Andrés.

Y estando el prestigioso experto y fundador de la ONG World Central Kitchen (WCK), la gastronomía patria no puede faltar... y tampoco el sentido del humor. La conexión entre Markle y su invitado es inmediata, comparten bromas, recetas... y secretos sobre el príncipe Harry.

El jamón ibérico toma protagonismo en una de las escenas. El asturiano corta una lasca de este suculento producto para que ella lo pruebe mientras dice: "En cada casa debería haber uno". A lo que ella responde: "¿Tú crees?".

El plato estrella que José Andrés prepara con la nuera del rey Carlos III de Inglaterra es la paella. Entre risas, elabora un suculento arroz en el jardín de la casa y es entonces cuando Meghan revela algo desconocido sobre el duque de Sussex.

"¿Sabes a quién no le gustan las langostas?", le pregunta mientras prueba el plato. "A mi marido", confiesa. El chef, divertido, le dice: "¿Y te has casado con él?", lo que provoca las risas de la duquesa. Aunque Harry no está presente en la serie físicamente, está claro que las referencias a él siguen siendo constantes.

El español no es el único personaje importante que aparece en el reality, hay otra persona ligada inevitablemente a la historia de amor de la estadounidense con el príncipe británico que se convierte en pieza clave de estos nuevos episodios.

Hablamos de Clare Smyth, la encargada del menú de la recepción previa a su boda real allá por 2018 y la primera mujer en el Reino Unido en ganar tres estrellas Michelin. Ella ha sido la que se ha dedicado a ensalzar las dotes culinarias de la royal, dejando claro que no es solo una puesta en escena para Netflix.

"Es muy buena fileteando pescado. Meghan cocina muy bien, es creativa y tiene buen paladar", ha dicho en una entrevista reciente con el periódico The Sunday Times. Juntas preparan ante las cámaras un fletá escalfado muy saludable con verduras de temporada y caldo de huesos.

"La idea era enseñarle cómo hacer una buena comida y qué implica eso, en lugar de, simplemente, algo que pueda elaborar en casa", añade la cocinera, que llevó a su anfitriona a un mercado para comprar producto fresco y luego recogieron juntas hierbas y verduras del huerto de la casa de Montecito.

"Se trataba de mostrarle ese nivel de detalle y darle consejos sobre presentaciones y habilidades… eso le interesó mucho", añadió Smyth. La presencia de esta reconocida chef ya estaba prevista para la primera entrega, pero no pudo materializarse por cuestiones de agenda.

No solo veremos a la duquesa entre fogones, sino también haciendo cerámica con sus invitados, entre los que se encuentra la modelo Chrissy Teigen, el diseñador Tan France y nombres importantes de la gastronomía como David Chang, Samin Nosrat y Christina Tosi.

Como siempre, la imagen de la protagonista de la serie es crucial y volvemos a ver estilismos impecables, aunque quizá algo más sencillos. Destaca un vestido de rayas marineras de Veronica Beard y otros dos firmados por Carolina Herrera: uno blanco con flores en verde de estilo años 50 y otro de corte camisero con líneas en blanco y negro. Todos ellos de estreno.

Esta vuelta de Meghan sirve, además, para promocionar los productos de su marca, As Ever, que lanzó en marzo de 2025, reemplazando a su primera opción American Riviera Orchard, con la que busca posicionarse en el negocio lifestyle.

No aparecen ni el príncipe Harry ni sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana, pero sí el perro de la familia para darle un toque más personal y cálido. Parece que el estado de su contrato con la plataforma de streaming goza de buena salud, pese a los rumores que surgieron a principios de año sobre la posible no renovación del acuerdo.

Nada más lejos de la realidad. De momento, el tándem Netflix-Sussex continúa con proyectos a la vista. Se prevé un especial de Navidad de With love, Meghan, y otro documental sobre un orfanato en Uganda titulado Masaka Kids, A Rhythm Within.

De lo que no hay noticias es de la tan ansiada reconciliación de la pareja de royals con la Familia Real británica. Por el momento, siguen su vida en Estados Unidos totalmente alejados de los Windsor.