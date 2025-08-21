Letizia a Madrid, Sofía a Lisboa y Leonor a San Javier: la vuelta de las mujeres de la Familia Real tras un verano juntas

La cuenta atrás comienza para la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Después de un verano marcado por las tardes bajo el sol y las salidas para disfrutar de la gastronomía balear, la Familia Real se prepara para poner punto final al paréntesis estival. Pronto retomarán, cada una por su lado, una agenda que promete intensidad, cambios, y, sobre todo, estrenar etapas.

Este septiembre no se parecerá a ninguno de los anteriores: madre e hijas se separan para volver a la rutina con destinos distintos, responsabilidades individuales y un mismo objetivo compartido, el de seguir fortaleciendo la institución.

Mientras los Reyes vuelven al epicentro de la vida institucional en Madrid, Leonor se prepara para vestir de nuevo uniforme militar, esta vez en la Academia General del Aire de San Javier. Sofía, recién cumplida su mayoría de edad, empieza su andadura en la universidad privada Forward College, donde estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Leonor, del mar al aire

Un perfectamente puntual 1 de septiembre, la princesa de Asturias cambiará de escenario. Tras haber superado su etapa en la Academia General Militar de Zaragoza y su año en la Escuela Naval de Marín, con la que ha realizado un largo y mediático viaje transoceánico a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, ahora le toca el turno al Ejército del Aire.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en una imagen de archivo. Gtres

En apenas un par de semanas, Leonor ingresará en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). Allí se integrará en la LXXVIII promoción con la exigencia de afrontar un calendario duro, plagado de instrucción teórica, entrenamientos y vuelos con los nuevos aviones Pilatus, joya tecnológica en la formación de pilotos militares.

Recibirá una fase de adiestramiento teórico antes de realizar sus primeros vuelos, siempre bajo la supervisión de un instructor. Así que, sí, en algún momento podremos ver a la royal, primera en la línea de sucesión, volar al más puro estilo Top Gun, pero aún no hay ninguna fecha concreta, ha recalcado recientemente el coronel Luis Felipe González Asenjo.

Su formación será exigente: la mañana sonará el toque de diana, y la princesa comenzará una rutina que poco tiene que envidiar a la de un cadete más: desayunos colectivos, clases, simuladores, instrucción de campo y disciplina estricta. Todo ello necesario para que pueda completar la formación castrense que se le impone como futura capitana general de los ejércitos.

Leonor no recibirá despacho en San Javier, sino que ascenderá a guardia marina de segundo curso equivalente a alférez de cuarto curso. Más allá de la exigencia militar, esta etapa supone la última gran fase de su instrucción. Con 19 años, la heredera se convierte en la tercera generación de la familia en pisar la institución, tras el emérito Juan Carlos y Felipe VI.

Sofía, volcada en su futuro

Mientras su hermana prepara el uniforme, la infanta Sofía estrena vida universitaria. Y lo hace lejos de España, aunque con la vista siempre puesta en sus compromisos institucionales. La Casa Real ha confirmado que cursará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, un centro adscrito a la Universidad de Londres con campus en Lisboa, París y Berlín.

La infanta Sofía, en las fotos que la Casa Real distribuyó por su 18 cumpleaños.

La hija menor de los Reyes, de la que son conocidas sus buenas notas, había seguido hasta ahora un camino formativo igual al de su hermana mayor. Ahora, se desliga para abrir una nueva etapa, a través de un plan académico que combina excelencia y cierta cercanía geográfica, pues las tres ciudades en las que pasará sus próximos años están a menos de tres horas de vuelo de Madrid.

Forward College, fundado en 2021, presume de un modelo educativo innovador y competitivo: solo aceptan una de cada once solicitudes. Allí, Sofía de Borbón y Ortiz compartirá aulas con alumnos de más de 40 nacionalidades y arrancará con asignaturas como Filosofía, Historia y Negocios. Aún se desconoce dónde vivirá, si en una de las residencias de la universidad o por su cuenta.

Tal como confirma HOLA!, el coste de los estudios ronda los 18.500 euros anuales, sufragados por los Reyes con su asignación. Más allá de la cifra, de la elección se extrae un mensaje: Sofía se decanta por una formación que apunta directamente a los asuntos sociales, culturales y políticos, un terreno que refuerza el papel institucional que la joven empieza a asumir con más frecuencia.

No hay que olvidar que la infanta acaba de cerrar su etapa en el UWC Atlantic College de Gales, donde profesores y compañeros destacaron su empatía y capacidad de escucha. Un perfil que encaja con la filosofía de Forward, fundado hace apenas cuatro años con el lema de que "la educación consiste en cultivar la vida y el mundo que queremos ver mañana".

La Reina vuelve a Zarzuela

En cuanto a su madre, en la agenda no habrá lugar para la pausa, igual que cada año. Aunque este verano ha podido disfrutar de tiempo en familia, la vuelta a Madrid siempre implica recuperar el pulso de las audiencias, los actos vinculados con la salud, la cultura y, sobre todo, la educación, su área de compromiso más personal.

Mientras sus hijas despegan hacia horizontes muy distintos, ella se mantendrá en el epicentro de la maquinaria institucional. Letizia sabe que el mes venidero es clave, no solo porque cumple años el día 15, sino también porque será testigo de la madurez de sus dos hijas, cada una siguiendo un camino de servicio con estilos muy distintos.

La Familia Real, durante la recepción a la sociedad balear en Marivent el pasado agosto. Ballesteros EFE

Por el momento, se desconocen las actividades previstas para la primera semana de vuelta al cole de la monarca. En 2024, su primer acto oficial fue la visita al CEIP Maestra Plácida, ubicado en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en la que pudo recorrer las instalaciones y conocer personalmente a los alumnos, algo que a ella le entusiasma especialmente.

Lo que sí se sabe es que, una vez vuelva a poner la mente en modo trabajo, lo hará acompañada de dos importantes incorporaciones en su equipo. Una es Marta Carazo, que ejercerá como su jefa de secretaría tras la marcha de María Dolores Ocaña. La otra, Rosa Lerchundi, hasta hace poco jefa de Nacional de Informativos Telecinco, será la nueva directora de Comunicación de la Casa Real.

Además, tras su cumpleaños, del 16 al 19 de septiembre, los Reyes volarán a Egipto en el marco de un viaje de Estado cuyo objetivo no es otro que reforzar los lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países. Y ya bien entrado el otoño, el 24 de octubre, tanto ella como sus hijas serán el foco de todas las miradas durante los Premios Princesa de Asturias 2025.