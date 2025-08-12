Sophie de Edimburgo da una lección de estilo: el estampado geométrico es un clásico que siempre funciona en verano

Sophie de Edimburgo da una lección de estilo: el estampado geométrico es la tendencia que más favorece en verano

La duquesa de Edimburgo ha vuelto a demostrar que la originalidad a la hora de vestir y el interés por implicarse en el día a día de la sociedad van, en su caso, de la mano. Sophie, conocida —valga la incoherencia— por ser la gran desconocida de la familia real británica debido a su perfil bajo, reapareció este martes, 12 de agosto, en Salisbury en una cita muy especial.

La royal visitó al veterano Jim Wren, de 105 años, en un encuentro previo a las conmemoraciones por el 80º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón. Lo hizo enfundada en un vestido firmado por Lexy London con estampado geométrico en tonos rojos, blancos y verdes, que confirma que este patrón es una apuesta que no falla.

El corte camisero, los aires relajados y la falda fluida del vestido se unieron a un estampado que juega con figuras triangulares y rombos para crear un look fresco, sofisticado y con personalidad. La Duquesa lo combinó con alpargatas de cuña en color claro y pendientes dorados en forma de hoja, dejando el protagonismo al tejido.

Durante la visita a la residencia Old Sarum Manor, Sophie —patrona del Club de Prisioneros de Guerra del Lejano Oriente de Java de 1942— escuchó atentamente las historias de supervivencia de Wren, que relató cómo su barco fue hundido por torpedos japoneses antes de ser capturado y enviado a un campo de prisioneros.

La duquesa de Edimburgo visita la residencia de ancianos Old Sarum Manor en Salisbury. Aaron Chown Reuters

Allí, entre tazas de té y recorridos por un álbum de fotos lleno de recuerdos, la Duquesa demostró una cercanía que no pasa desapercibida, y compartió un momento emotivo junto a miembros de las cuatro generaciones de la familia del exinfante de la Marina Real británica.

Esta visita se produce a pocos días de que la familia real británica se reúna para acoger los actos oficiales del aniversario del V-J Day, en las que el rey Carlos III pronunciará un discurso y habrá un servicio conmemorativo en el National Memorial Arboretum. Después, se espera que la familia viaje a Balmoral para el tradicional retiro de verano en Escocia.

Mientras llega ese momento, Sophie deja claro que el estilo no se toma vacaciones. El estampado geométrico no solo es tendencia, sino que se confirma como uno de los más versátiles y favorecedores del verano: funciona en vestidos midi, blusas ligeras o faldas vaporosas, y combina tanto con sandalias planas como con cuñas e incluso tacones destalonados.

Este patrón presente en los armarios de prácticamente cualquiera tiene una ventaja sobre otros: su repetición crea un efecto visual que puede estilizar la figura, y dependiendo de los colores elegidos, puede resultar igual de apropiado para un acto formal que para un día relajado.

En el caso de la Duquesa, el contraste del blanco con los rojos y verdes le aportaba frescura y energía, a la vez que mantenía la armonía cromática que exige un evento institucional de mañana.