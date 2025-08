El verano más triste de la reina Sofía: una sola aparición en Mallorca y volcada en su hermana, Irene de Grecia

No ha faltado a su estancia estival en Mallorca desde hace cinco décadas, por eso en 2025 su ausencia es tan significativa. La reina Sofía está viviendo su verano más triste, con una única aparición en el rincón mediterráneo hasta el momento, lo que ya de por sí es llamativo.

La salud de la princesa Irene de Grecia parece estar detrás de este cambio en su hoja de ruta, aunque como siempre la Casa Real mantiene silencio al respecto. Lo que son hechos contrastados es que la madre de Felipe VI no se desplazó a la isla en primer lugar, como suele ser habitual.

Ella 'abre las puertas' de la residencia veraniega antes de que lleguen los Reyes y sus hijas para pasar sus días de descanso, cosa que este año no ha sucedido. Ha permanecido en Zarzuela hasta el gran momento institucional: la recepción a las autoridades baleares en Marivent, donde reapareció junto a los monarcas y sus dos nietas, que debutaban en esta importante cita.

La Emérita estuvo con los Reyes y con Leonor y Sofía en la recepción de autoridades de Marivent. Gtres

Durante el besamanos y el cóctel, los gestos de cariño tanto de Letizia como de la princesa Leonor y la Infanta hacia la Emérita fueron constantes. Muestra de cómo la arropan en un momento complicado a nivel emocional.

Su hermana, de la que nunca se separa y que es su compañera de vida, no ha podido viajar a Mallorca debido a su delicado estado y doña Sofía no quiere separarse de su lado. Tiene problemas de movilidad, a sus 83 años, y hace tiempo que va en silla de ruedas.

Según informa la periodista Carmen Duerto, especializada en realeza y autora del libro Letizia, una mujer real, el martes 5, después de almorzar, doña Sofía regresó a Zarzuela en avión, dando por finalizada su estancia exprés en este enclave.

De hecho, ya no acompañó a la Familia Real en su salida esa misma noche, cuando los cuatro sorprendieron acudiendo a visitar la exposición de Joan Miró en el edificio gótico de la Llotja. Posteriormente, fueron a cenar al restaurante Mia, ubicado en el puerto; algo que se repite cada mes de agosto.

En 2024, la Emérita e Irene de Grecia sí salieron con Felipe VI y Letizia siguiendo la rutina que hasta ahora era usual en las vacaciones baleares. Se desconoce si la esposa de Juan Carlos I regresará a la isla en algún momento, pero lo cierto es que se trata de unas jornadas de descanso mucho más solitarias que en ocasiones anteriores.

El año pasado en la isla, la reina Sofía y la princesa Irene acompañaron a la Familia Real. Gtres

Sus imágenes saliendo por Palma de compras, al cine o para disfrutar de su establecimiento gastronómico favorito de la ciudad junto a Letizia, Felipe VI y sus hijas no se han producido este año y es más que probable que no la volvamos a ver, pues no hay fechas institucionales marcadas en el calendario.

En relación con Irene de Grecia, la última vez que apareció en público fue el pasado mes de febrero, en la boda de su sobrino, el príncipe Nicolás, en Atenas. Desde entonces ha permanecido alejada del foco público, sin acompañar a su hermana en sus actos oficiales en solitario, algo que hasta entonces era normal.