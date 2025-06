Preocupación por Amalia de Holanda: el accidente que ha llevado a la reina Máxima a salir con urgencia de un acto

En la mañana del martes, 10 de junio, una noticia ha roto los planes en la agenda de la reina Máxima de Holanda. Su hija mayor, la princesa Amalia, ha sufrido una caída mientras montaba a caballo. Varios medios holandeses apuntan a que, como consecuencia de esto, la heredera de 21 años podría haber sufrido una fractura en el brazo. Será intervenida en las próximas horas.

Así lo ha confirmado la Royal House of the Netherlands (RVD) en un comunicado oficial. La heredera al trono será operada en el Centro Médico Universitario (UMC) de Utrecht, motivo que ha llevado a que su progenitora abandonase prematuramente el congreso de la organización MIND Us, por el que se encontraba en el palacio de Noordeinde.

El evento de la entidad, de la que es presidenta honoraria, se vio afectado por este imprevisto que llevó a la monarca a levantarse de la mesa para atender su teléfono, con el gesto de visible preocupación típico de una madre que quiere conocer el estado de salud de su hija tras un desafortunado percance.

En un vídeo publicado por el periodista Rick Evers, se puede observar a la reina Máxima en el momento en que recibe la noticia.

Este ya ha empezado a recibir las primeras muestras de apoyo a la joven royal. "Mis mejores deseos para ella", "Dios mío, eso es terrible", puede leerse en los comentarios. "Debería estar prohibido que los herederos al trono practiquen deportes peligrosos, solo tenemos una heredera y debemos tener cuidado con ella. ¡Viva la Princesa de Orange!", exclama otro usuario.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias exactas del accidente. "En cuanto se aclaren las posibles consecuencias para las obligaciones oficiales y otros acuerdos, se proporcionará más información", ha declarado el RVD.

La Princesa neerlandesa, montando a caballo. Martijn Beekman RVD

La agenda pública de la Familia Real incluye una sesión de fotos de verano prevista para este jueves, en la que, según se había anunciado el lunes, estarían presentes todas las princesas. Se desconoce si la lesión de Amalia afectará a esta aparición.

Una royal amante de la hípica

Amalia de Holanda, hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, es conocida por su pasión por la equitación y el mundo hípico. Se ha mostrado públicamente con caballos, incluso subiéndose a uno de ellos para posar en fotografías oficiales. En algunos casos, se ha mostrado con el suyo, que lleva el nombre de Mojito.

Esta es la primera vez, que se sepa públicamente, que la princesa Amalia sufre una fractura mientras practica su hobby como amazona. No es, sin embargo, la única vez que se la ve lesionada: ya en 2016, cuando tenía 12 años, apareció en una serie de retratos familiares con un esguince de tobillo que la obligó a caminar en muletas durante unas semanas.

Sus hermanas menores, Alexia y Ariane, también han pasado por situaciones similares recientemente: Alexia se fracturó el muslo derecho durante unas vacaciones de esquí en Lech (Austria) en 2016, y Ariane se rompió la muñeca en febrero de 2018 mientras patinaba.