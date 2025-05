Felipe VI se inspira en Letizia con su traje de raya diplomática y la corbata más atrevida en Santo Domingo

Los Reyes, con looks similares.

En los últimos días, la reina Letizia y la princesa Leonor han sido las absolutas protagonistas de la actualidad con su emotivo encuentro en Panamá, pero ahora es Felipe VI quien da la sorpresa por motivos inesperados. Se encuentra en Santo Domingo en viaje oficial, donde aterrizó el lunes 5 para participar en la clausura del XXIX Congreso Mundial del Derecho, además de cumplir con otras actividades. Ha sido este martes durante la audiencia con Tim Reynolds, presidente y fundador de la Reynolds Foundation, creada para apoyar iniciativas en todo el mundo para el mejoramiento de la sociedad, donde ha dejado al descubierto un detalle sorprendente respecto a su estilismo.

No es habitual hablar de temas referentes a moda cuando se trata de él, pero esta vez ha llamado la atención su look, inspirado en la Reina, sin duda. El monarca ha elegido un traje de raya diplomática, un estampado al que no suele recurrir, pero que últimamente es uno de los preferidos de su esposa cuando se trata de lucir este tipo de dos piezas de aire masculino. Felipe VI, en cambio, suele apostar por prendas lisas, de colores oscuros, cumpliendo con su sobria imagen institucional.

Es, por tanto, un cambio en su armario que recuerda inevitablemente a dos célebres outfits de Letizia. El pasado mes de marzo, con motivo del Día de las Enfermedades Raras, lució uno de la casa francesa Sandro, y unos días después optaba por otro traje de rayas esta vez de la casa alemana Hugo Boss para una reunión con UNICEF. Ahora es el Rey quien sigue su estela.

El Rey y Letizia, con trajes de raya diplomática. Gtres

En color azul marino con finas líneas blancas, es una de esas propuestas impecables que ha llevado con camisa blanca. Pero hay algo más en su look que ha captado nuestra atención: la corbata. Muchas veces la combina con las prendas que lleva la Reina en sus actos conjuntos, y en sus apariciones en solitario le hemos visto escoger algunas de cuadros o de un tono más llamativo. Pero en esta ocasión ha ido un paso más con una salpicada de mariposas en blanco y azul claro. Un mix innovador, desde luego.

Da la casualidad de que este print también es muy del gusto de la madre de Leonor. Recordemos el vestido azul de Bottega Venetta con este tipo de insectos bordados de manera sutil en las mangas que estrenó en 2018 y que ha lucido en cuatro ocasiones. La última, en 2023 para una reunión con los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

No es el único, hay otro diseño rosa de Felipe Varela, con transparencias, que también incluye pequeñas mariposas, con el que deslumbró el Día de la Hispanidad de 2019. No acaba ahí su butterfly manía, pues también guarda en su joyero unos pendientes con esta forma firmados por Jose Luis, de aire naíf. Podemos decir, pues, sin atisbo de duda de que este nuevo look del Rey tiene mucho de la Reina.

La Reina con dos vestidos con mariposas, como la corbata del monarca. Gtres

La visita del jefe de Estado a República Dominicana tiene lugar dos semanas antes de que la princesa de Asturias llegue al país. El buque escuela Juan Sebastián de Elcano tiene previsto llegar el 19 de mayo a Santo Domingo, por lo que vuelven a cruzarse. Ya pasó en Uruguay, donde Felipe VI aterrizó a finales de febrero para asistir a la toma de posesión del presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, y su hija desembarcó en Montevideo el 5 de marzo. De momento, no se han visto en persona desde que la Princesa partió en enero desde Cádiz.