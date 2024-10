La felicitación inédita de Leonor al Pueblo Ejemplar 2024 y su reencuentro anticipado con Sofía

La cuenta atrás para los Premios Princesa de Asturias ha comenzado y ya se conocen muchísimos detalles de la cita, en la que la Familia Real se reunirá al completo después de unos meses separados. El colofón final a esta edición lo pondrá la visita a la localidad de Sotres, el sábado 26. Antes de ello, Leonor quiso tener un detalle con los vecinos enviando una hasta ahora inédita felicitación por ser merecedores de la distinción al Pueblo Ejemplar 2024.

Este acto oficial que se repite cada año es uno de los más esperados porque, lejos del protocolo de la gala de entrega y las audiencias previas, Felipe VI, Letizia y sus hijas lo disfrutan muchísimo desde la cercanía con los habitantes, con los que pueden conversar animadamente e informarse de sus vidas y tradiciones. Siempre hay varias anécdotas destacables.

En esta ocasión sucederá lo mismo, en Sotres, ubicado en lo más profundo de los Picos de Europa. La Fundación Princesa de Asturias lo ha elegido "por haber conservado e impulsado, en un espacio de alta montaña, una actividad tradicional de base ganadera extensiva y sostenible, complementada con una industria agroalimentaria de calidad y con el turismo. Todo ello, con el soporte de un movimiento asociativo pujante y joven que mantiene el interés por la preservación del patrimonio, la conservación del paisaje y la mejora de las infraestructuras, así como una notable dinámica sociocultural".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leonor y Sofía Borbón y Ortiz (@leonorysofiaaltezasreales)

Aunque todavía faltan unos días para que los lugareños puedan ver a Leonor en persona, la heredera ya ha tenido un detalle con todos ellos. Tras anunciarse que Sotres sería el afortunado, envió una tarjeta manuscrita para darles la enhorabuena: "Felicito con todo cariño a los vecinos de Sotres con motivo de la concesión del premio Pueblo Ejemplar 2024". Firma Leonor, Princesa de Asturias, como es habitual.

Lo que dice su caligrafía

En el texto no observa cambios en la caligrafía la primogénita de los Reyes, conserva esos trazos que definen su personalidad, atendiendo a la grafología. Una experta en la materia, Macarena Arnás, lo analiza para Magas: "Lo primero que destaco es que no observo diferencias entre texto y firma, gesto que revela que su comportamiento no cambia en el entorno social o personal. Es símbolo de transparencia y naturalidad.

El texto ligado con formas mixtas refleja un pensamiento lógico y equilibrio entre la parte emocional y mental".

Y añade: "Por otro lado, la barra alta de la t indica poca sumisión y personalidad. El hecho de no cambiar la letra en los últimos años es también símbolo de personalidad". En cuanto a la rúbrica en sí también hay detalles interesantes: "Tiene algunas similitudes con su madre, como por ejemplo, en el tamaño de la letra 'L' y la claridad de su firma, gestos que revelan que ambas tienen una personalidad poco influenciable. Sin embargo, es con la firma de su padre el rey Felipe con quien comparte más similitudes, ya que ambos ejecutan la rúbrica por adelantado. Es decir, primero hacen la inicial y después continúan con el resto del escrito, sus letras tienen formas mixtas y cerradas, lo que revela que son reservados y reflexivos", aseguraba.

Así preparan los premios

Este año, Leonor tendrá un mayor protagonismo en el Principado, ya que asiste a dos actos en solitario: la concesión del título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo y seguidamente de la Medalla de Asturias. Será el jueves 24 por la mañana. Por la tarde, ya reunida con los Reyes y la infanta Sofía asistirá al concierto previo a los Princesa de Asturias.

El viernes 25 será el gran día, con audiencias por la mañana y la entrega de galardones en el Teatro Campoamor por la tarde. El sábado 26 terminará esta edición con la esperadísima visita a Sotres. Hay mucho que preparar y por eso, desde el lunes 21 la heredera está en Zarzuela. Según publica en exclusiva Vanitatis, también se encuentra ya en palacio la infanta Sofía que ha pedido permiso en el UWC Atlantic College de Gales para adelantar sus vacaciones y poder participar en la organización de esta importante cita junto a su hermana.