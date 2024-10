Letizia, como nunca la habíamos visto: sin maquillaje y con su pelo canoso al natural en un plan privado

Cuando pensamos que ya nada nos puede llamar la atención, Letizia vuelve a dar una lección maestra de naturalidad en una, hasta ahora, desconocida salida privada que tuvo lugar la pasada semana. Acostumbramos a verla siempre impecable en sus actos institucionales: rostro perfectamente maquillado, peinado adecuado, looks de tendencia y complementos ad hoc.

Sin embargo, cuando realiza salidas personales, prefiere la sencillez. Lo demuestran unas fotos que ha publicado la revista ¡HOLA! en exclusiva, donde la Reina es sorprendida yendo a comer a un restaurante madrileño, casi de incógnito, aunque obviamente es casi imposible que no sea reconocida pese a llevar gafas de sol.

Sucedió el pasado 2 de octubre, precisamente el día que Casa Real informaba de que Letizia no acompañaría a Felipe VI a su viaje de estado a Jordania, aunque lo cierto es que ese día el Rey no tenía actos institucionales. Aún así, no la acompañaba en esta jornada privada. El lugar elegido fue La Rochela, en el barrio de Chamberí, especializado en gastronomía colombiana.

Las cámaras la captaron a la salida. Vestía unos vaqueros, un jersey de rayas y un trench. Hasta ahí todo normal, pero lo que más llamó la atención es su beauty look. Iba a cara lavada, sin maquillaje o al menos si llevaba algo era tan natural que no se notaba. El cabello tampoco había sido trabajado en Zarzuela por su peluquera, Luz Varela. Lo llevaba al natural, sin alisar y con un cierto efecto frizz. Las canas que Letizia siempre luce con orgullo se veían más de lo acostumbrado. Eso sí, su belleza natural quedaba patente.

No es la primera vez que la Reina es 'cazada' en una de sus salidas de incógnito y no será la última. Esto ha permitido conocer algo más de sus gustos gastronómicos, pues el establecimiento elegido recoge los sabores y los colores de Colombia en su carta. "Rochela es una palabra que en Colombia es sinónimo de alegría y diversión, y es eso lo que buscamos que vivas, de manera familiar y cercana, cuando vienes a hacer parte de nuestra experiencia gastronómica", dicen en su página web.

Entre las especialidades platos típicos como la bandeja paisa, el sancocho, el ajiaco o las arepas. De martes a viernes tienen un menú y, además, ostentan la distinción de Tripadvisor por su calidad y servicio. La madre de Leonor ya pudo probar algunos durante su visita al país en 2023, en una de sus visitas de cooperación.

La próxima vez que volvamos a ver a la Reina ya no lucirá una imagen tan desenfadada, pues tendrá que volver a enfundarse uno de esos looks radiantes y pasar por maquillaje y peluquería para presidir junto al Rey y la Princesa de Asturias el Día de la Hispanidad, el sábado 12 de octubre.