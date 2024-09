Letizia empieza el curso con sus sandalias de tacón sensato favoritas y una blusa de estreno de Roberto Verino

La Reina ha viajado a Guadalajara para presidir la apertura del Curso Escolar 2024/2025 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestra Plácida Herranz, de la localidad de Azuqueca de Henares.

Este centro, con más de 730 alumnos, se encuentra en una zona rural de la provincia cercana a Madrid y da educación a muchos niños de la zona. Este es uno de los actos que más le gusta a Letizia de los que realiza a lo largo del año. Es un momento en el que puede estar en contacto con los más pequeños de la casa y disfrutar con ellos de un momento de nervios como puede ser el primer día de clase. Por eso, siempre surgen anécdotas e imágenes preciosas e inolvidables.

Para un acto como este, la esposa de Felipe VI siempre elige un look cómodo y sencillo. No es lugar para lucirse, es un momento para poder moverse con comodidad y agacharse una y otra vez para estar más cerca de los auténticos protagonistas del día.

La Reina, a su llegada junto a Pilar Alegría. null

Cuando hemos visto la primera imagen de la Reina a su llegada al centro escolar, la idea que nos ha venido a la cabeza es que ya ha elegido uniforme para este comienzo de curso. Hace dos días la pudimos ver en Zarzuela, recibiendo en audiencia, vestida prácticamente igual. Distinto pantalón, distinta blusa, distintas sandalias, pero el mismo concepto.

El de este 11 de septiembre no se trata de un outfit especialmente llamativo. Discreto, sencillo, elegante y cómodo, está pensado para una jornada como la que van a vivir, intensa y movida. La protagonista de este look es sin duda la blusa. De estreno, coincidiendo con la Semana de la Moda de Madrid, ha querido lucir made in Spain y está firmada por Roberto Verino. No es la primera vez que elige al diseñador gallego para ampliar su armario.

La prenda en cuestión, que está a la venta en la web de la firma por 150 euros, es de manga larga en un tejido a rayas horizontales blanco y negro combinado con líneas de jacquard. Tiene el escote redondo con cierre de lágrima, un detalle superbonito que desde lejos no se aprecia, y botón en espalda y con fruncidos en la parte delantera. Uno de los conceptos más chulos que tiene la blusa es que la manga ranglán está montada con franjas verticales hasta el codo y horizontales hasta el puño. Tiene pinta de que se va a convertir en uno de sus básicos para este otoño.

Para combinar esta nueva adquisición, ha elegido unos sencillos pantalones negros de vestir, de corte tobillero y cintura alta. Cediendo así todo el protagonista al estreno.

Si el pasado 9 de septiembre os contábamos que la Reina lucía unas sandalias de Hugo Boss en color blanco y que tenía el mismo modelo en negro, hemos podido comprobarlo en la apertura del curso escolar en Guadalajara. Se trata del zapato Melanie 50, realizado en piel de napa de tacón sensato. Las sandalias presentan, además, una tira superior acolchada y un tacón de cinco centímetros. Su precio es de 250 euros y ahora se encuentran rebajadas a 144 euros.

Para combinar esta nueva adquisición, la esposa de Felipe VI ha elegido unos sencillos pantalones negros de vestir, de corte tobillero y cintura alta. Cediendo así todo el protagonista al estreno.

Letizia ha podido conocer personalmente a los alumnos del centro. null

Si el lunes os contábamos que la Reina lucía unas sandalias de Hugo Boss en color blanco y que tenía el mismo modelo en negra, ella ha querido darnos la razón y las ha calzado en el tono oscuro. Se trata del zapato Melanie 50, realizado en piel de napa, con una tira superior acolchada y un tacón sensato de cinco centímetros. Su precio es de 250 euros y ahora se encuentran rebajadas a 144 euros.

En cuanto a las joyas, poco que comentar. Ha elegido los mismos pendientes que en su anterior aparición, unos aros dorados de la marca Nydia Jewels, pieza que lleva tiempo en su joyero y que tiene el nombre de Atenea. Y, por supuesto, no faltaba el anillo de Coreterno que desde hace dos años no falta en su mano.

Y con este acto en Guadalajara termina la semana para Letizia, que con solo dos actos oficiales ha hecho su propia adaptación a la vuelta al cole.