Los llamativos looks preboda de Marta Luisa de Noruega y su prometido, Durek Verret: cuero y mucho colorido

Falta un día para la que será la boda royal menos royal de los últimos tiempos. Las celebraciones comenzaron el jueves 29 y continúan este viernes 30 con un bucólico crucero que nos ha dado la oportunidad de ver las que serán previsiblemente las últimas fotos de Marta Luisa de Noruega y Durek Verret antes de casarse. Y las imágenes no te dejarán indiferente, porque la pareja ha sacado a relucir su particular estilo con dos looks tan originales como llamativos.

Sonrientes y muy enamorados, han aparecido en el puerto de Alesund para dar comienzo a este crucero por el fiordo de Geiranger junto a algunos de sus invitados. Entre ellos se encontraba Mette-Marit, la esposa del príncipe Haakon, y la princesa Laurentien de Holanda y Constantino, hermano del rey holandés.

La novia ha apostado por el colorido para esta aparición, con un outfit que de marinero tenía muy poco. Ha elegido una falda de cuero de talle alto con abertura central, chaqueta a juego, botas de cowboy metalizadas y una camisa de seda fucsia con detalles en morado y azul turquesa. El bolso, también rosa ácido. Marta Luisa ha saludado a las personas que esperaban en el lugar y a la prensa allí congregada.

La pareja, antes de iniciar su crucero por el fiordo de Geiranger. Gtres

En cuanto al chamán que pronto se convertirá en el nuevo miembro de la casa Glücksburg, y el primero de raza negra, ha vuelto a dejar patente su particular sentido de la moda. Ha escogido un dos piezas marrón de jersey estampado y pantalones cargo de cuero en el mismo tono, además de unas deportivas beis. Con gafas de sol y también visiblemente feliz, llevaba a su futura esposa cogida de la mano y no ha dudado, incluso, en lanzar besos a la multitud, como una auténtica estrella.

Les espera un día agotador, porque una vez finalizado el crucero, sobre las siete de la tarde, da comienzo una fiesta en el Hotel Union, de temática latina, con baile. La hora de cierre que figura en el programa elaborado por los novios es las tres de la madrugada. Así pues, tanto Marta Luisa y Durek como el resto de los asistentes tendrán tiempo de pasar por sus respectivos alojamientos y cambiar de indumentaria para esta velada tan especial.

Este es un enlace con menos presencia de realeza del que se podría esperar. No en vano, la princesa renunció a sus deberes reales en 2022, lo que la ha alejado de la vida institucional. Además, el hecho de que haya decidido vender la exclusiva del enlace a una conocida revista internacional tampoco ha sido del agrado ni de la Casa Real noruega ni del resto de asistentes de la monarquía.

Aun así, además del príncipe Constantino y Laurentien de Holanda, se espera que asistan Victoria de Suecia, su marido, el príncipe Carlos Felipe y su esposa, la princesa Sofía. Por el momento, ninguno de ellos se ha dejado ver.

Esta podría ser la última vez que aparezcan en público los contrayentes, pero el jueves 29 también se les vio en la fiesta de bienvenida que ofrecieron. En aquella ocasión, ambos iban igual vestidos con dos looks también muy llamativos. La Princesa con un vestido largo palabra de honor estampado en rosa, con un corazón en uno de sus tirantes, y Verret con un dos piezas a juego. Podrían ser de la firma de moda que tiene Marta Luisa, llamada Hést.