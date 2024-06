Descubre la historia del brazalete más especial de Máxima de Holanda y su conexión con Letizia

Máxima de Holanda es uno de los referentes royal de moda. Apasionada de los accesorios, ha lucido un brazalete en su visita a Estados Unidos que ha llamado la atención por su originalidad, pero no solo eso, la pieza tiene una fuerte conexión con España y con la reina Letizia.

Ha sucedido en su segundo día de la visita, durante su encuentro con el alcalde de la ciudad de Savannah. Máxima había elegido un vestido blanco con volante en la cintura y silueta lápiz de la firma Dior que llevan en su armario desde 2017 y zapatos en color nude de Gianvito Rossi, una de sus firmas preferidas.

En cuanto a las joyas, además de un collar dorado, destacaba un brazalete que representa el mapa de su Argentina natal y sus provincias, realizado en oro amarillo de 18 quilates. Una bonita manera de reivindicar sus orígenes, cuya historia guarda otros detalles significativos que merecen ser destacados.

La Reina de Holanda, con su original brazalete en su reunión con el alcalde de Savannah.

Se trata de un diseño de alta joyería de Lisi Fracchia, una destacada gemóloga y perito en gemas argentina, que está afincada en Madrid, donde ha creado con éxito su firma de joyas homónima. Por tanto, es una pieza made in Spain, porque como ella misma explicaba en una entrevista con EL ESPAÑOL: "Los certificados gemológicos los realizo en el Instituto Gemológico Español (IGE), la producción es también toda hecha en España porque los talleres están aquí". Este mismo diseño que ha escogido Máxima es posible encontrar con la forma de otros países como España, Italia, Estados Unidos, Egipto y un largo etcétera.

Magas ha hablado con Lisi Fracchia, que no oculta su alegría. "Ver a su Majestad la reina Máxima de Holanda lucir una de mis creaciones es un momento de inmenso orgullo y emoción para mí y para mi marca. Este hito no solo valida el trabajo y la creatividad que pongo en cada pieza, sino que también refuerza mi compromiso con la excelencia en el diseño y la artesanía. Como embajadora de la marca país Argentina, es un honor llevar un pedacito de mi patria al mundo a través de mis joyas. Este reconocimiento internacional no solo aumenta la visibilidad de mi marca, sino que también destaca la calidad y belleza que Argentina tiene para ofrecer, fortaleciendo la imagen de mi país y motivando un mayor interés en mis creaciones", confiesa.

La consorte de Países Bajos no es la única royal que ha caído rendida ante sus exquisitos diseños. Letizia también tiene unos pendientes de la firma y, curiosamente, los estrenó durante una visita en Estados Unidos en 2018, el mismo lugar que ha escogido Máxima para ponerse su brazalete. ¡Hay conexión entre ambas!

El modelo en cuestión fue realizado exclusivamente para la Reina, en oro amarillo de 18 quítales con esfaleritas españolas, tsavoritas y ópalos. "Sentí mucha emoción, orgullo y agradecimiento ante su incondicional apoyo. Su Majestad la reina Letizia apoya mucho el diseño y las marcas españolas y eso se nota", dijo la diseñadora de joyas en su momento.

La Reina, con pendientes de Lisi Fracchia. Gtres

Este 2024 está siendo un año profesional fundamental para la empresaria y prueba de ello son los hitos ya marcados en su imparable agenda. Durante el pasado mes de enero, Fracchia tuvo el honor de ser de nuevo nombrada Embajadora de Marca País Argentina y miembro de la Junta Directiva del Instituto Gemológico Español, un reconocimiento que renueva un periodo más en su contribución al mundo de la joyería.