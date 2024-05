Máxima de Holanda lo ha vuelto a hacer: su tocado XXL desafía las normas y se convierte en protagonista

La reina de Países Bajos lo ha vuelto a hacer. Su pasión por los accesorios de gran tamaño es de sobra conocida y su colección de adornos para el pelo no tiene parangón entre las royals europeas.

[Del nuevo tocado de Máxima al increíble cambio de Ariane: el posado de la Familia Real de Holanda en el Día del Rey]

Este miércoles 29 de mayo, Máxima ha sorprendido con uno de sus tocados más espectaculares, que ha acaparado toda la atención durante su último acto oficial. Quizá no fuera una cita especialmente protocolaria como para lucirlo, pero ella cambia las reglas.

Ha presidido el acto por el quinto aniversario del Codam Coding College en Ámsterdam. Se trata de un instituto educativo de desarrollo de software que se enfoca en hacer que la educación técnica sea más accesible para grupos subrepresentados, incluidas mujeres y jóvenes.

La esposa de Guillermo de Holanda ha llegado sonriente a la cita, mostrando su desparpajo y simpatía habituales. El look elegido para la ocasión ha estado marcado por el rosa pastel, con un vestido de falda vaporosa de largo midi y una camisa de manga larga abullonada y lazada en el cuello de su firma de cabecera, Natan. No era un evento demasiado formal, pero ella no ha querido prescindir de su tocado. ¡Es un complemento que adora y que considera que siempre es adecuado!

[Máxima de Holanda deslumbra en el banquete de gala luciendo una de sus tiaras más espectaculares y menos vistas]

La Reina, con 'total look' rosa pastel. Gtres

Ha elegido uno en el mismo tono que la ropa, el bolso y los zapatos de grandes dimensiones. Sin duda, es uno de los más grandes que tiene y no parece importarle que se convirtiera en el absoluto protagonista de la jornada.

Con forma floral, se elevaba varios centímetros sobre su cabeza, coronándola como la más atrevida. El pelo recogido en un moño bajo para que nada distrajera la atención del accesorio. Realizado con fibra de plátano, es uno de sus favoritos y lo ha llevado al menos en cinco ocasiones, la mayoría más formales y protocolarias que esta última. Como pendientes, otros que ya son recurrentes en sus apariciones públicas, de la marca de joyería Steltman.

[Máxima de Holanda, todo al rojo en su reencuentro con Letizia: guiño a España y su broche más especial]

Un estilismo que encaja mucho con su dress code oficial tan elegante como versátil. Si en la vista al Codam Coding College ha lucido su versión más lady, un día antes se apuntaba al look working para un acto de trabajo, apostando por un traje de chaqueta en color turquesa de la firma italiana Max Mara.

La Reina sigue incansable con su agenda oficial y prepara un nuevo viaje de Estado junto al Rey en junio, cuando se desplazarán a Nueva York para una estancia de dos días.