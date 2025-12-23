Olga, abuela cocinera, revela su receta de croquetones por solo 0,15 €: perfecta para cenar y ahorrar en Navidad

0 votos

Total: 2 h

Comensales: 8

Hay recetas que no necesitan técnicas modernas ni un gran listado de ingredientes para triunfar en cualquier comida o cena en familia. Basta con una buena técnica, ingredientes sencillos y con alguien que se encargue de recrear esas recetas caseras capaces de transmitirse y mejorar generación tras generación.

Es el caso de los croquetones navideños y súper cremosos de la abuela Olga, más conocida en TikTok como @lawela777omg. Una elaboración tradicional que compartía el pasado diciembre como recomendación para incluir en la cena de Nochevieja y que perfectamente puede elevar cualquier menú navideño en familia durante estas fechas.

Uno de esos platos de los de siempre, con una cremosidad y sabor únicos y con los langostinos como ingrediente estrella. Una de esas recetas caseras hechas con cariño y sin prisa y pensadas también para adaptarse al bolsillo de cualquier familia.

Con un coste de apenas 15 céntimos por croqueta y solo con cuatro ingredientes, estas croquetas navideñas de la abuela Olga son el ejemplo perfecto de cómo la cocina tradicional puede ser sencilla, sabrosa y económica para cualquier familia.

Una receta fácil de seguir incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina, ideal para estas fechas en las que compartir en familia y cuidar el bolsillo se vuelve más importante que nunca.

Los croquetones de la abuela Olga

La clave del éxito de estas croquetas no está en la complejidad, sino en el mimo con el que se preparan. La abuela Olga propone una versión navideña de este clásico que concentra todo el sabor del mar con un ingrediente tan sencillo y accesible en cualquier casa como los langostinos.

La receta comienza con un sofrito muy sabroso en el que se utilizan las cabezas de los langostinos y que se enriquece con brandy y el jugo concentrado, un detalle que marca la diferencia sin necesidad de añadir más ingredientes. Después se elabora una bechamel espesa y cremosa que será la base perfecta para dar forma a los croquetones.

Ingredientes Receta de croquetones cremosos 6 langostinos crudos

3 cucharadas soperas de harina de trigo

500 ml de leche desnatada

3 cucharadas soperas de aceite de oliva

Un chorrito de brandi

Harina (para empanar)

2 huevos (para empanar)

Pan rallado (para empanar)

Aceite abundante para freir Paso 1 Corta los langostinos en trozos con ayuda de una tijera y reserva los cuerpos ya limpios. Paso 2 Coloca las cabezas en una sartén con un poco de aceite y sofríelas bien. Paso 3 Añade un chorrito de brandi y deja que evapore el alcohol. Paso 4 Retira las cabezas y pásalas a un mortero. Machácalas para extraer todo el jugo y vuelve a añadir ese líquido a la sartén. Paso 5 En otra sartén, calienta tres cucharadas de aceite y dora los trozos de langostino. Paso 6 Incorpora la harina y remueve bien hasta que se cocine. Paso 7 Vierte el jugo de las cabezas y añade la leche poco a poco, sin dejar de remover. Paso 8 Cocina hasta obtener una masa espesa y cremosa. Paso 9 Deja enfriar completamente la masa y forma después los croquetones moldeándolos con las manos. Paso 10 Pásalos por harina, huevo batido y pan rallado. Fríelos en abundante aceite hasta que estén dorados.

Cuando la masa se haya enfriado y ya las tengamos moldeadas, se empanan antes de freírse en abundante aceite bien caliente.

El resultado son unas croquetas grandes, cremosas por dentro, con un sabor intenso y perfectas para una cena o comida en familia sin gastar más de la cuenta.

El truco diferenciador

Uno de los gestos más sencillos y a la vez más diferenciadores de esta receta y lleno de sabor es aplastar las cabezas de los langostinos en el mortero y añadir el chorrito de brandy al sofrito. El primer gesto con las cabezas de los langostinos es clave para extraer hasta la última gota del jugo intenso que contienen.

Un gesto sencillo pero decisivo para potenciar al máximo el sabor de los croquetones. Una de esas técnicas de cocina de toda la vida que aporta profundidad y cremosidad sin gastar en más ingredientes.

Por otro lado, el toque del brandy potencia aún más el aroma del sofrito y le da el punto cálido y festivo al plato. No es imprescindible, pero sí altamente recomendable si se quiere conseguir un resultado más redondo y especial.

Pequeños trucos caseros que, sin encarecer la receta, la convierten en un plato para recordar de esos que no faltan en cualquier buen recetario familiar.