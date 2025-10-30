Manuel Requena, abogado de 47 años, sobre el testamento de uno para el otro: "Tiene trampa y el 90% no lo sabe"

En España se realizan más de 570.000 testamentos cada año, pero solo el 15 % de la población decide dejarlo todo por escrito en vida. Y eso, a pesar de que se trata de uno de los documentos legales más relevantes para asegurar el reparto del patrimonio. El testamento sigue siendo uno de los trámites más postergados y también uno de los que más errores legales acumula, muchas veces por desconocimiento.

Una de las modalidades más habituales en nuestro país es el conocido como testamento del uno para el otro, en el que cada cónyuge lega al otro el usufructo universal y vitalicio de todos sus bienes. Su objetivo es claro: garantizar que el cónyuge superviviente pueda disfrutar del total de la herencia durante el resto de su vida, protegiendo así su estabilidad económica.

Pero este tipo de testamento, tan común como aparentemente sencillo, puede esconder una trampa legal que muchos desconocen: "¿Te suena eso del testamento del uno para el otro? Pues tiene trampa y gorda", advierte el abogado Manuel Requena en uno de sus vídeos. Y es que muchas parejas lo firman creyendo que así el otro heredará todo su patrimonio tras su fallecimiento. Sin embargo, la realidad jurídica es distinta.

"Cuando llega el momento de la herencia, cuando sucede el fallecimiento y se abre el testamento la sorpresa es mayúscula", explica. La pareja no hereda la propiedad como tal, sino que se convierte en usufructuaria, lo que implica que "puede vivir en la casa familiar, puede usarla, incluso puede alquilarla pero no puede venderla ni disponer libremente de ella". Mientras tanto, la parte de la vivienda que pertenecía al fallecido pasa en propiedad a los herederos forzosos, que suelen ser los hijos.

Entonces ¿qué puede hacer quien realmente desea que su pareja reciba la propiedad completa de un bien como la vivienda familiar? El experto lo aclara: "Si de verdad quieres que tu pareja herede algo en propiedad y en pleno dominio y no solo en uso, debe reflejarse expresamente en el testamento".

@manuelrqna 📜 ¿Has oído eso de “el testamento del uno para el otro”? Pues cuidado… tiene trampa. Muchas parejas lo firman pensando que así el otro heredará todo el patrimonio. Pero cuando llega el momento de la herencia, la sorpresa es enorme: la pareja no hereda la propiedad, solo el uso (el usufructo). 🏠 ¿Qué significa eso? Que podrá vivir en la casa, usarla o alquilarla, pero no venderla ni disponer de ella libremente. La propiedad real pasa a los hijos, como herederos forzosos. ⚖️ Si de verdad quieres que tu pareja herede algo en propiedad, hay una forma legal: usar el tercio de libre disposición, la parte de tu herencia que puedes dejar a quien quieras. Solo si lo reflejas expresamente en el testamento, esa parte será suya de verdad. 💡 No improvises. Habla con un profesional y asegúrate de que tu testamento diga exactamente lo que quieres que pase. 💬 ¿Sabías que el famoso “testamento del uno para el otro” no da la propiedad total? Déjamelo en comentarios 👇 . . . ♬ sonido original - Manuel Requena | Abogado

La clave está en aprovechar el tercio de libre disposición, una parte de la herencia que la ley permite asignar a quien se desee, sin afectar a los derechos legales de los herederos forzosos. "Si se la das a tu pareja, esa parte será suya en plena propiedad, no solo de uso. De esa manera, además del derecho a usar los bienes, también tendrá algo que le pertenezca realmente. Si no lo haces, ese testamento conocido como del uno para el otro solo servirá para confirmar el derecho de uso y poco más",

El experto también concluye con una importante recomendación para todos aquellos que duden a la hora de realizar el testamento: "Si estás pensando en hacer un testamento no improvises. Habla con un profesional, planifícalo bien, para asegurarte de que el testamento diga exactamente lo que tú quieres que suceda".