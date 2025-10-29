María Martínez, financiera: "Si tú cobras 2.000€ y yo 1.000, y tenemos un gasto de 1.000, tú pagarías el 67% y yo el 33%"

Hablar de dinero en pareja puede ser uno de los momentos más incómodos del mes. Las facturas llegan, los gastos se acumulan y surge la inevitable pregunta: ¿lo pagamos a medias?

Para muchos, dividir todo "mitad y mitad" parece lo más justo, pero en la práctica no siempre lo es. Y es que cuando los ingresos son diferentes, esa fórmula puede dejar a una de las dos partes con mucho menos margen económico, lo que a la larga puede generar desequilibrios o incluso conflictos.

Ahí es donde entra la visión de María Martínez, asesora financiera que se ha hecho viral por explicar con ejemplos simples cómo hacer que los gastos compartidos sean realmente justos.

Su propuesta rompe con la idea de repartir todo en partes iguales y plantea un enfoque más equilibrado: hacerlo según los ingresos mensuales de cada uno.

"No pagar lo mismo, pero que nos cueste lo mismo", resume en su cuenta de Tiktok. Y es que en su ejemplo, lo deja claro: "Si tú cobras 2.000 € y yo 1.000. Entre los dos 3.000 €, pero nos surge un gasto de 1.000 €. Si lo hacemos de forma proporcional tú pagarías el 67%, es decir, 670 €, y yo el 33%, 330 €".

Así, ambos aportan en función de lo que ganan y el esfuerzo económico resulta similar para ambos miembros de la pareja.

Es por ello, que María insiste en que hablar de dinero en pareja no debe ser un tabú. La transparencia y la empatía son, según ella, la base de una buena gestión compartida.

Con este mensaje, sencillo pero directo, la experta recuerda que no se trata solo de pagar facturas, sino de construir una relación financiera equilibrada y consciente por parte de ambos, donde cada uno sea consciente del futuro que se quiere juntos.