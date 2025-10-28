Natalia y Pablo, 25 años, tras comprar su primer piso en pareja: "El problema es dar el 20%, que la cosa está jodida"

Con tan solo 25 años, Natalia Oliva y Pablo Morales han logrado algo que muchos jóvenes en España ven casi imposible a día de hoy.

Y es que dar el paso a comprar su primer piso en un momento en el que todo sube menos los suelos, no es algo que consideremos habitual.

Al igual que muchos, ambos trabajan desde hace unos años pero, según cuenta la joven, la clave ha estado en encontrar una vivienda de protección oficial, "y no te vayas a pensar que son las típicas viviendas de la época de Franco que no tenían ni piscina y los techos medían 1,50 m".

Este tipo de casas, gestionadas por los ayuntamientos o las comunidades autónomas, tienen precios más bajos que los del mercado libre, aunque requieren cumplir ciertos requisitos económicos y registrarse previamente.

Sin embargo, muchos no las solicitan porque piensan que son edificios viejos y sin las comodidades a las que ahora estamos acostumbrados.

Pero tal y como explica la joven, eso es un mito equivocado, ya que de hecho, su nueva casa, cuenta con piscina comunitaria, garaje y trastero.

"Te lo dan con todo, con piscina, con trastero, con garaje, con terraza, sin terraza... Básicamente un piso con unas calidades normales como cualquier otro que te podrías encontrar ahora mismo en Idealista", añade.

Pero el verdadero problema, dicen, fue la entrada. "Ya sabes que al final el problema de comprarse un piso siempre es la entrada, porque tienes que dar el 20% y ahora mismo la cosa está un poco jodida", afirma analizando la situación actual.

Sin embargo, para sortear esta dificultad, aprovecharon que un edificio que estaba en construcción, ya que, en estos casos, durante los años que dura la obra "tienes la facilidad de ir dando esa entrada mensualmente en aportaciones", comenta.

Una decisión que les permitió ir pagando poco a poco, sin tener que reunir todo el dinero de golpe.

Ahora, mientras decora su nuevo "pisito", Natalia quiere compartir su experiencia con otros jóvenes para intentar ayudar en lo que pueda. "Básicamente esto es un poco introductorio porque quiero que mi contenido se centre en que todos los jóvenes de España puedan comprar un piso. Y yo si os puedo servir con mi experiencia... me doy por satisfecha".

Pues, tal y como explica la influencer en su perfil, con información, planificación y algo de suerte, todavía es posible acceder a una vivienda en este país, aunque "la cosa siga estando jodida" en los próximos años.