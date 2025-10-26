Sheila, madre con 3 hijos, sobre cómo llena la nevera con menos de 80 € a la semana : "Antes gastaba más de 150 €"

En España, llenar la nevera ha pasado a convertirse en los últimos años en un auténtico reto. De hecho, la cesta de la compra no ha dejado de encarecerse y muestra de ello es que en el último año ha subido un 2,5 % pero lo más preocupante es que, desde 2021, el incremento acumulado ya supera el 35,5 %. Un golpe directo al bolsillo de miles de familias, especialmente para aquellas con hijos o numerosas, que cada vez sienten con más fuerza cada céntimo que sube el ticket de la compra.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el gasto medio anual que los españoles hacen al ir al supermercado ronda los 6.300 euros. Una cifra que apenas varía entre comunidades autónomas, aunque Madrid destaca como la región donde más se puede ahorrar, con una diferencia de hasta 4.270 euros entre supermercados.

Y si hablamos de las familias numerosas, la situación es aún más exigente. Según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en España hay unos 800.000 hogares en esta categoría, con una media de tres hijos por unidad familiar. Para ellos, el presupuesto destinado a la compra no ha dejado de dispararse.

Pero en medio de este panorama, algunas madres encuentran fórmulas ingeniosas con las que no desbordar su economía. Este es el caso de Sheila Ortega, que ha compartido en su cuenta de TikTok algunos de sus mejores trucos para que su cesta de la compra no supere los 75 euros semanales. Todo un logro si se tiene en cuenta que vive con tres hijos y que, como tantas otras familias, no puede permitirse improvisar en su lista de la compra.

Sheila lo deja claro en su vídeo: con tres hijos y una economía ajustada, la organización es fundamental. "Soy mamá, tengo tres niños y como toda madre tengo que ir ajustando siempre las compras", explica al inicio del vídeo, donde desvela sus trucos de ahorro. Uno de sus pilares fundamentales es planificar bien los menús.

"El primero, es hacerse el menú semanal o mensual, yo casi siempre opto por el mensual. Así ya sé lo que voy a ir a comprar y me va muchísimo mejor", cuenta. Además, intenta cocinar en grandes cantidades para ahorrar tiempo y dinero: "Si podéis hacer alguna ración grande que os sirva para otras comidas, eso también va genial porque cocinas, por ejemplo, una semana lentejas y ya tienes para otra semana".

A la hora de ir al supermercado, Sheila recalca algunas recomendaciones claves: "Ir al supermercado sin hambre, con una lista hecha de lo que tienes que comprar y antes de hacer la compra, revisar todo lo que tenéis en la nevera y en las despensas y apuntar solo lo indispensable".

También recomienda marcarse un presupuesto realista y cumplirlo al céntimo: "Podéis sacaros el dinero en efectivo y ponerlo directamente en sobres. Yo cuando voy comprando también voy con la calculadora y así voy sumando lo que agrego al carrito, voy tachando de la lista y cuando veo que he llegado a mi tope de presupuesto paro".

Gracias a este sistema, ha conseguido mantener su gasto semanal muy por debajo de la media: "Nuestro presupuesto para una semana ha sido de 72 euros, otra de 71 euros, tercera 59,22 y cuarta semana 91,56 porque tuvimos invitados y compramos algo más".

Además, hace una compra grande al mes en la carnicería y congela porciones en casa: "Una vez al mes voy a una carnicería y compro carne a nivel industrial y las congelo, yo tengo un arcón que ha sido la mejor inversión para esto". Y también prepara comidas por adelantado para toda la semana, lo que le permite ahorrar tiempo y estrés: " También intento preparar comidas una vez y para toda la semana porque eso me ahorra también mucho tiempo y me facilita todo".

Incluso las meriendas del cole están pensadas para ahorrar: "Otra cosa que hacemos en casa sobre todo por las mañanas es hacer bocadillos para toda la semana, hacemos los bocadillos y los congelamos y por la mañana, lo sacamos y el pan y el embutido se queda exactamente igual", asegura.

¿El resultado? Sheila Ortega asegura que con estos consejos es imposible pasar hambre y el ahorro está más que asegurado. "Yo por ejemplo antes gastaba 150 euros a la semana más o menos y ahora unos 80-90 euros con la carne, pescado y fruta incluidos".