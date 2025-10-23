Una organizadora de bodas: "Una boda con 130 invitados en España cuesta 300 € de media por invitado"

En España, más de 6.700 parejas se casaron el pasado 2024, según el último informe del Sector Nupcial 2025 de Bodas.net. La edad media de los contrayentes fue de 36 años y uno de cada cuatro enlaces correspondió a parejas con hijos. Además, la organización del evento no fue precisamente rápida: la planificación de la boda llevó, de media, nada menos que 12 meses.

Esta es una de las decisiones más bonitas e importantes para muchos españoles, sin embargo, no todos pueden permitirse el tiempo y el dinero que requiere la organización de una boda a la altura de lo que sueñan. De hecho, una de las dudas más frecuentes gira en torno al presupuesto total que implica celebrar un enlace en España.

Sobre este tema es sobre el que ha dado un poco más de luz una wedding planner y experta en organización de bodas de la empresa de organización de bodas, Love a tope. "¿Cuánto cuesta casarse en España? Según Google para una boda de 130 invitados en España nos deberíamos gastar una media de unos 20.000 euros pero no, amigo, no...", afirma la experta, quien asegura que supera los 30.000 euros.

Y es que solo el catering para ese número de personas, con un precio medio de 120 euros por cabeza (incluyendo comida, bebida y barra libre), ya se dispara hasta los 15.600 euros. A eso hay que sumar el coste del espacio, que puede oscilar entre los 3.000 y los 9.000 euros, y los profesionales audiovisuales: "Si contratáis un buen fotógrafo y un buen videografo, mínimo unos 2.000 o 2.500 euros cada uno", añade.

La música tampoco es un gasto menor, un DJ con buen equipo de iluminación y sonido puede costar entre 4.000 y 8.000 euros y los músicos en directo desde 500 euros, aunque "los grupos para animar los aperitivos pueden ir de los 1.200 euros hasta los 5.000 euros", señala.

A esto se suman otros aspectos como peluquería y maquillaje, "entre los 500 y los 800 euros, incluyendo una prueba", decoración (entre 4.000 y 6.000 euros) y transporte para los invitados, con autobuses que pueden rondar entre 900 y 2.000 euros. La conclusión de la experta es clara: " Cada pareja se gasta lo que buenamente quiera y pueda. Si quieres tener una boda especial y personalizada, no le preguntes a Google por bodas en España porque os engaña.", sentencia.

En total, el presupuesto realista para una boda de estas características podría ascender fácilmente a unos 40.000 euros. Un presupuesto final con el que no es de extrañar que cada vez más parejas opten por ajustar el número de invitados, busquen alternativas más económicas o incluso alarguen el compromiso para poder organizar la boda con más margen financiero.

Otra de las elecciones que pueden suponer una gran diferencia en cuanto al presupuesto es la comunidad en la que se organice la boda. Algunas de las más caras para ello son: Navarra, Andalucía, País Vasco, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la valenciana, cuyas cifras medias por invitado se sitúan desde los 138 euros a los más de 220 euros.