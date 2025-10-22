Natalia Lara (35), sobre el coste de tener pareja: "Gastas más de 1.500 € en cenas y más de 300 en regalos"

La mayoría de las personas en España tienen pareja, aproximadamente el 70% de la población, según datos de la Fundación BBVA. Una situación que muchos asocian con bienestar, estabilidad y hasta con una oportunidad para ahorrar o repartir gastos. Más aún en un contexto económico como el actual, con sueldos que apenas mejoran y una inflación que se mantiene en máximos.

Sin embargo, la experta en finanzas Natalia Lara advierte de que no siempre es así. De hecho, los gastos asociados a la vida en pareja pueden acabar poniendo en riesgo la estabilidad económica si no se gestionan con cabeza y equilibrio. Y es que, según la experta, "lo que nadie te dice es que tener pareja es una de las decisiones financieras más importantes", advierte.

"¿Cuánto cuesta tener pareja?", plantea la experta antes de desglosar los cálculos. "Hagamos las cuentas reales. Si os veis una vez a la semana y salís a cenar, 30 euros por cena por 52 semanas, son unos 1.560 euros al año". A eso se le suman otras actividades habituales como el cine cada quince días, "unos 20 euros más que por 26 semanas son otros 520 euros al año" o los gastos extra por transporte, copas o imprevistos: "15 euros extra por salida para transporte, copas o imprevistos, son 15 euros por 52 semanas, unos 780 euros al año".

A lo anterior se añaden las salidas más especiales, "una vez al mes, 80 euros por 12 ocasiones, 960 euros al año"y las fechas señaladas como cumpleaños, San Valentín o Navidad: "80 euros por 4 ocasiones que son unos 320 euros al año".

En total, explica, "Esto nos da 4.140 euros al año y ojo, esto asumiendo que dividimos todo a medias porque si tú pagas más, multiplica por uno y medio y si tú pagas casi todo, multiplícalo por dos".

Pero más allá del gasto directo, la experta subraya el impacto que puede tener una relación en la salud financiera a largo plazo. "Aquí viene lo que nadie te dice, tu pareja es la decisión financiera más importante que vas a tomar en tu vida ", recalca. No solo por lo que cuesta compartir tiempo y actividades, sino por el modo en que la otra persona influye en la economía doméstica.

"No solo es lo que gastas en salir, es si esa persona te impulsa a crecer económicamente o te frena, si ahorra o despilfarra, si valora tu esfuerzo o lo da por hecho". Un matiz que la experta concluye con una advertencia clara: "La pareja cuesta una pasta, pero una buena pareja es una inversión, una mala pareja es una ruina con patas", asegura.

Gastos más flexibles

En España, las parejas que mantienen una relación sin convivir (parejas LAT) tienen un gasto conjunto considerablemente menor al de las parejas que comparten hogar en España. La diferencia clave está en que cada miembro de la pareja tiene la posibilidad de conservar su propia economía y solo se comparten esos desembolsos puntuales relacionados con el ocio, las citas, los viajes o los regalos.

Un gasto en pareja que, según las estimaciones recientes y teniendo en cuenta la de la propia experta, puede situarse entre los 400 y los 600 euros, lo que supone entre 4.100 y 7.200 euros al año. La mayoría de este gasto se destina a cenas, escapadas, transporte o actividades recreativas, sin que entren en juego partidas fijas como el alquiler o los suministros domésticos.

Una autonomía económica que explica por qué muchas parejas no convivientes prefieren mantener cuentas separadas: un 42% opta por un modelo híbrido donde se comparten y se reparten algunos gastos, mientras solo el 22% comparte completamente su economía.

Una fórmula que permite una mayor libertad financiera individual y evita conflictos derivados de la gestión del presupuesto doméstico.