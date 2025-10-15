Logan Ury, experta en relaciones: "El 60% de hombres heterosexuales creen en la importancia de planificar citas"

La directora de citas de Hinge descubre como triunfar con tu pareja.

El otoño marca la llegada de la cuffing season, ese momento del año en el que las temperaturas bajan y muchas personas comienzan a buscar con quién acurrucarse bajo una manta y compartir una buena película.

Sin embargo, más allá de la llegada del frío, esta época se asocia con el deseo de estabilidad emocional y de formar vínculos más profundos.

En esta línea, la aplicación de citas Hinge ha querido saber qué es lo que realmente valoran las personas cuando buscan una relación, ya que según indica Logan Ury, directora de relaciones de la app, parece que "hoy en día, lo que más atrae no es el dinero, sino la intención y el compromiso".

Según el estudio realizado por la aplicación, el 72% de las mujeres afirma que prefiere una pareja que se esfuerce en construir una relación antes que alguien con altos ingresos.

Para el 74%, ese esfuerzo se traduce en planificar citas con antelación, y un 84% considera más atractivo un plan bien pensado que una cita costosa.

No obstante, los hombres también parecen estar poniéndose al día con esta nueva forma de entender el amor.

Según detalla la experta en comportamiento, "el 60% de los hombres heterosexuales en Hinge afirman que es importante planificar citas de forma regular en sus relaciones sentimentales, lo que demuestra que muchos están reconociendo lo importante que es realmente hacer planes".

"Tenemos que redefinir lo que significa 'proveer' en las relaciones. La presión de ser el único sostén económico está desfasada, pero el deseo de proveer no va a desaparecer. Así que provee lo que realmente importa a las mujeres en las citas modernas: demuestra tu esfuerzo planificando citas bien pensadas, sé emocionalmente abierto y presente, y muestra un interés genuino por sus vidas", explica la estadounidense.

Estos datos demuestran que el compromiso y la atención ya no se ven como una debilidad, sino como una señal de madurez emocional. Y es que hoy, los gestos que más cuentan son recordar detalles, responder a tiempo o planificar algo que demuestre que verdaderamente se presta atención.

Asimismo, la investigación también destaca que la disponibilidad emocional es una de las cualidades más deseadas. Un 35% de las usuarias la coloca como su prioridad principal, mientras que el 25% valora a una pareja que respete sus necesidades emocionales, y el 22% aprecia la buena comunicación.

Por eso, Ury sugiere que si quieres mostrar verdadero interés, seas auténtico al crear tu perfil, evites los saludos preestablecidos, hagas preguntas con curiosidad de verdad y no te quedes solo en el chat.

Pues según su experiencia, después de tres días de conversación, ya "es el momento perfecto para invitar a la otra persona a una cita concreta".