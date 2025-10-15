Un abogado, sobre el mayor error en un divorcio: "30.000 € para casarse y no quieren gastar ni 200 € en divorciarse"

Los divorcios en España aumentaron el pasado 2024 un 8,2% con respecto al año anterior. Un aumento que revierte la tendencia descendente de los dos años previos, aunque sigue por debajo del pico más alto de divorcios que se vivió en España en 2015 con más de 100.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Divorcios que en su mayoría siguen estando iniciados por las mujeres (alrededor del 69-70%).

¿Las causas más comunes? Insatisfacción con la pareja, falta de conexión, de apoyo o de compromiso. Sea cual sea la causa, lo cierto es que en cualquier ruptura ambos miembros de la pareja deben enfrentarse a un proceso de duelo y, en el caso de un matrimonio, también a un proceso legal que puede volverse especialmente complejo.

El abogado Pablo Ródenas habla precisamente sobre ello en uno de sus vídeos, donde reflexiona sobre cómo muchas personas se enfrentan a esta etapa desde el desconocimiento o con ideas erróneas que pueden acabar saliendo muy caras. "El otro día una amiga wedding planner me contaba que hay parejas que se gastan hasta 30.000 euros en casarse por un solo día. Fotógrafos, el menú, el vestido... Todo perfecto y todo calculado", comienza el abogado en uno de sus vídeos.

"Entonces pensé en lo que pasa después, cuando alguien me llama al despacho y me dice: ¿Es tan caro divorciarse? He visto uno por ahí por 200 o 300 euros que te hace todos los trámites y no se si reirme, suspirar o abrazarles porque esto no va solamente de dinero va de proteger lo importante", asegura.

Ródenas recuerda un caso reciente: "Hace poco un cliente volvió, me enseñó el convenio regulador que firmó por ese dinero, unos 300 euros, una chapuza que le cuesta meses de desgaste y el triple en abogados. Y yo me pregunto, de verdad le damos todo el valor al inicio y no al cierre, a lo bonito pero no a lo que puede doler. Prefiero que me consideren caro como abogado que verte hundido por un papel mal hecho".

Porque, como señala el letrado, "un divorcio también cuesta y es mejor saberlo antes que lamentarlo después". Si la pareja mantiene una buena relación, el proceso judicial por mutuo acuerdo puede costar entre 400 y 1.500 euros. "Incluso menos si vais por notario, que ronda entre los 150 euros y los 400", explica en otro de sus vídeos.

Pero si no hay entendimiento, el divorcio contencioso complica todo, asegura el experto: "Entre abogados, procuradores, peritos, informes... puede subir hasta 3.000 euros o más".

Todo ello, en un contexto en el que cada vez gastamos más en casarnos, en el que la inflación no deja de subir y en el que la incertidumbre económica tampoco lo pone fácil. Aun así, muchas personas intentan ahorrar en todos los aspectos de su vida, incluso en algo tan complejo como un divorcio. Aun así, Ródenas insiste: "Decidir cómo separarse también es una forma de cuidarte".