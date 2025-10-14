María, madre de 5 hijas, sobre el coste de criar en España: "Gasto al menos 20.000 euros al año, la mitad en comida"

España es uno de los países con la tasa de natalidad más baja. En 2023 solo hubo 320.656 nacimientos según el INE. La cifra más baja desde que comenzó el registro en 1941.

Uno de los motivos que explican este descenso es el aumento del coste de vida. Los precios crecen y los salarios no tanto.

Según la plataforma de ahorro Raisin, criar un hijo en España cuesta 335.000 euros desde su nacimiento hasta los 31 años.

María es una madre con cinco hijas y ha hablado sobre los gastos que afronta junto a su marido al formar parte de una familia numerosa.

"Dos sueldos llegan justitos para cuidarlas", asegura María en El Programa de Ana Rosa.

Una de las épocas donde más sufren económicamente como familia es en 'la vuelta al cole'. "Es de los gastos que más prevemos con tiempo", explica María.

"Entre uniformes, material y libros, es muchísimo dinero", añade la madre de las cinco niñas. Además, comenta que si sus hijas "están empeñadas en algo muy concreto" lo tienen que pedir para su cumpleaños.

María también analiza otro de los gastos más significativos: la cesta de la compra. "Es de los gastos más grandes que tenemos en casa. La cocina requiere horas al día", explica.

La madre desvela que, solo en el desayuno, gastan dos litros de leche. Al ser familia numerosa "tira" mucho de las ofertas.

"Si hay una carne o pescado compro mucho, aprovecho y congelo. La carne, el pescado y la verdura es lo que está más caro", considera.

María también ha hecho cálculos de lo que puede llegar a gastar en un año y las cifras son muy elevadas. 20.000 euros entre alimentación (8.400), la paga (360), el colegio (10.000) y la ropa (500 solo en septiembre).

"Obviamos el coche, en nuestro caso cogemos uno de siete plazas. Eso implica que no nos vale cualquier rueda, las sillas, y esto suma y sigue", sentencia esta madre.