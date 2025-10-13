Fátima Mas, experta en relaciones: "Las separaciones más duras son tras los 40 porque exigen reconstruirse"

En España, alrededor del 26% de los divorcios se producen entre los 40 y 50 años, siendo esta franja de edad la que concentró más casos en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). No es casual, esta etapa suele venir acompañada de crisis existenciales que empujan a muchas personas a replantearse su vida y con ella su relación de pareja.

A menudo el desgaste, tras años de convivencia, la falta de conexión emocional o la pérdida de pasión son las causas que llevan a tomar la decisión de separarse. Una etapa de madurez en la que muchas parejas se enfrentan a un espejo que refleja no solo el paso del tiempo, sino también las renuncias, silencios o expectativas no cumplidas.

"Separarse a partir de los 40 años duele distinto porque se mezclan sensaciones y emociones como la sensación de fracaso, el miedo a la soledad, la dificultad para encajar con otras personas y cierto juicio social", señala Fátima Mas, experta en relaciones de pareja y coach.

Una vivencia que, según cuenta la experta, le han compartido muchas personas en consulta y suele ir acompañada de ese miedo al juicio social o esa típica frase dañina de que: "A esta edad no tendría que estar pasándome esto y me está pasando", explica.

Defiende que estas emociones deben ser siempre abordadas con calma y responsabilidad: "Tras la sesión de coaching se quedan mucho más tranquilos porque empezamos a enfrentar la ruptura".

Y es que, Fátima Mas insiste en que a menudo se habla de superar o de olvidar pero lo que tenemos que hacer es "enfrentar las cosas que nos vienen y desde una responsabilidad".

Después de enfrentarlo, toca "redefinir esa vida emocional y entender cómo va a ser a partir de ahora". Una vez que se inicia ese proceso consciente, señala, todo empieza a fluir: "A partir de ahí, hacemos un cierre emocional y reconstruimos de cero una identidad adaptada a la nueva situación y desde ahí todo va mucho más rápido", concluye.

Cómo reconstruirse tras una ruptura

Tras una separación y especialmente después de los 40 o 50 años, no solo se rompe una relación, también se tambalea parte de la identidad que se ha construido en pareja. El primer paso para enfrentarla, según los expertos, comienza con permitirse sentir (miedo, tristeza, culpa o incluso alivio). Es importante tener claro que no hay emociones incorrectas y que todas forman parte de un proceso de duelo necesario. Negarlas solo nos generará malestar.

Después llega el momento de redefinir el presente y de retomar aquellas actividades que nos gustaban y que teníamos olvidadas, reconectar con amistades o simplemente aprender a disfrutar de estar solas, recuperando el control emocional.

Dar espacio a lo nuevo y plantearse cómo queremos vivir esta nueva etapa también es esencial. No se trata de volver a ser la de antes, sino de construir desde lo vivido una identidad actualizada y más consciente.

Como apunta Fátima Mas, este es un proceso que se acelera cuando se hace acompañado de un profesional. Porque separarse no es el final, sino una oportunidad más o menos dolorosa para recomenzar con más claridad y autenticidad.