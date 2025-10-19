Inés Mañosa, coach: "Responder a un 'me has hecho daño' con un 'pues tú también' es manipular a tu pareja"

Las relaciones sentimentales no son nada fáciles y con frecuencia hay que lidiar con situaciones un tanto complicadas que incluso pueden llegar a dañar a una de las partes e incluso a los dos.

La coach Inés Mañosa se ha referido en una de sus publicaciones en TikTok (@inesmanosa) a una de las formas más rápidas de arruinar una relación, que asegura que consiste en responder a un "me has hecho daño", con un "pues tú también me has hecho daño".

La experta asegura que convertir un momento de vulnerabilidad en una especie de ataque personal desgasta, además de que es una forma de manipular a la pareja, con lo que ello puede llegar a suponer para la salud de la relación.

Mañosa explica que si un integrante de la pareja le dice al otro que algo le ha dolido y que necesita hablarlo con él o ella, y este, en vez de escuchar, decide ponerse a la defensiva, sacando la lista de cosas que le han dolido a ella, lo que era una buena oportunidad para acercarse el uno con el otro, "se convierte en un combate".

En ese combate, la coach asegura que cada uno defiende su propia postura, un error porque considera que debería apostarse por tratar de cuidar la relación. Recuerda que eso es algo que hemos hecho todos en alguna ocasión, ya que "a nadie le gusta sentirse culpado ni malinterpretado".

Sin embargo, la experta indica que, si de verdad no se quiere hacer daño a la otra parte, lo más importante es cómo se responde cuando te dicen lo que han sentido.

Inés Mañosa explica que cuando una pareja pide algo o habla de cómo se siente, se le debe dar espacio y escuchar de verdad, teniendo en cuenta que no es un momento de justificarse ni de demostrar que uno también está dolido.

La experta explica que es un momento idóneo para conectar en pareja y hacer que el otro se sienta seguro abriéndose a ti, pero también para mostrarle que sus acciones no son una amenaza para ti ni ponen en riesgo la relación.

La coach también recalca que validar lo que el otro siente no significa que se haya hecho a propósito, ni que se esté reconociendo una culpa que no te corresponde, y significa que te importa. Igualmente, asegura que, cuando alguien se siente escuchado, suele estar mucho más abierto a escucharte a ti también.

Cómo detectar la manipulación en la pareja

La manipulación en la pareja puede llegar a ser difícil de reconocer, ya que algunas de las técnicas de manipulación utilizadas pueden llegar a ser tan sutiles que se acabe examinando constantemente el comportamiento propio y se dude incluso de uno mismo.

Es por este motivo por lo que aquellas personas que tienen una relación con una pareja manipuladora pueden acabar viendo afectada su salud mental, perdiendo su propio criterio e incluso afectando a aspectos tan importantes como la identidad personal.

Cuando hablamos de manipulación lo hacemos para referirnos a todas aquellas acciones o palabras de una persona que tienen la intención de controlar los sentimientos de otra. Es muy importante, por lo tanto, poder detectar este comportamiento, a través de varias señales.

Ignorar tu instinto

Una de las primeras señales que pueden llevar a pensar que te encuentras con una pareja manipuladora es el tener esa sensación de que algo no te encaja. Si tienes una sensación de que algo no está bien o que terminas haciendo cosas que realmente no quieres, es una señal de alerta.

El confiar en el instinto de uno mismo puede ser una de las mejores formas de poder detectar que te encuentras ante una persona manipuladora que trata de influir en tu forma de actuar.

Dudas de ti

Otro indicio de esta manipulación es cuando comienzas a dudar de ti mismo/a o de tus propios motivos. En esos casos es probable que estés viéndote afectado por alguien que está tratando de manipularte.

Una pareja manipuladora puede hacer que termines por cuestionarte tus propias capacidades, llegando al punto en el que uno mismo se puede llegar a plantear si él o ella son el "problema" en la relación.

Sentimiento de culpa

Entre las señales más comunes de que una persona puede estar manipulándole emocionalmente se encuentra el tener un sentimiento constante de culpabilidad, el cual puede ser fácil de detectar.

En este caso, si tu pareja te hace sentir culpable persistentemente por decir o hacer lo que realmente quieres y no permitiéndote que sientas lo que deseas u opines lo que quieres opinar, estarás ante una pareja manipuladora.

Renunciar a la opinión propia

Un indicio muy común de estar experimentando manipulación en las relaciones tiene que ver cuando se empieza a renunciar a las opiniones e intereses propios para ceder ante los de tu pareja, haciendo lo que esta quiera en cada momento.

Este hecho viene dado por la habitual falta de flexibilidad con la que se muestran estas personas, siendo muy firmes con sus intereses y esperan que sea la otra parte la que se ajuste a sus necesidades y preferencias.

Miedo a sus reacciones

Si cuando al estar al lado de una pareja se siente miedo a decir algo o a sus reacciones, puede ser otra señal de que está siendo un manipulador. Esto puede llevar al afectado a evitar automáticamente ciertos temas o acciones.

Estas son algunas de las señales más comunes de que se está en una relación con una pareja manipuladora, debiendo en estos casos frenar estos comportamientos y dar prioridad a la propia salud mental.