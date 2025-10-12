Cristina Estévez (29), experta en desarrollo personal, sobre las amistades: "Si ves estas 7 señales, aléjate de ellos"

La creadora de contenido y editora de vida explica cuáles son los indicios que pueden definir a una amistad como 'tóxica'. Más información: Una abogada no se corta y alerta a España sobre las herencias: "Haz el testamento cuanto antes, con 14 años ya puedes"

Hay muchos tipos de amigos. Desde los que son prácticamente como hermanos o miembros de tu familia, a los más lejanos, pasando por un amplio espectro intermedio.

No nos podemos olvidar de las amistades tóxicas. Aquellas cuya relación provoca malestar, desgasta y se caracteriza por la falta de apoyo, envidia y crítica.

Cristina Estévez, creadora de contenido sobre desarrollo personal, ha explicado en su canal de YouTube que señales nos pueden hacer identificar este tipo de amistades.

La primera es la superioridad y el hábito de culpar al otro: "Tú lo haces todo mal y ellos lo hacen todo bien, no es capaz de pedir perdón y la culpa te la echa a ti".

Otra señal se da cuando la persona tóxica no acepta tu forma de ser e intenta cambiar tus gustos: "Nunca van a estar 100% satisfechos con lo que haces".

Cristina explica que las amistades tóxicas también se reflejan en la falta de empatía y en la tendencia a minimizar tus emociones: "No son capaces de ponerse en tu piel y entenderte".

"Se ponen una máscara cuando están contigo pero hablan mal de ti a tus espaldas", afirma Cristina. Y es que la doble cara y la hipocresía es otra señal de este tipo de amistades.

Además de no reconocer errores, "siempre van a pensar que su punto de vista es el correcto y el tuyo no lo van a tener ni en cuenta", sostiene.

La sexta señal para identificarlas es el nulo interés en la vida del otro: "Tus temas no le interesan realmente, ellos quieren hablar sobre sí mismos y quizás no te pregunte sobre tu vida".

Por último, Cristina también señala a las personas que no celebran tus éxitos e incluso los devalúan. "No se suelen alegrar por tus logros" y puede deberse a que "les genere un poco de envidia", sentencia.