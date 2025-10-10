Una joven colombiana en España: "Mi pareja y yo cobramos 1.300 € al mes y en cinco hemos ahorrado 3.000 €"

Con apenas 21 años, Lesslie, una joven colombiana que vive en España, ha logrado junto a su pareja, un venezolano de 22 años, acumular un ahorro que muchos ven difícil de alcanzar en los tiempos que corren.

Ambos se vinieron a España para "buscar un futuro mejor" y "cuando nos conocimos, cada quien había llegado a España por su cuenta", tuvieron claro que juntos tenían que "cambiar su relación con el dinero" para poder progresar.

Ambos contaban con la misma ilusión: empezar de cero y construir un futuro más estable en el país. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo.

"Hablando, nos dimos cuenta que ninguno tenía una buena relación con el dinero, así que decidimos cambiarlo", confiesa Lesslie en su perfil de Tiktok. Fue entonces cuando comenzaron a organizar sus finanzas con disciplina y constancia, algo que hoy parece que se ha visto reflejado en sus carteras.

El método que usan para ahorrar puede parecer simple, pero en realidad es el de toda la vida. "Tenemos un método de ahorro tradicional, una alcancía" comenta entre risas. Y es que cada mes, ambos destinan en esa hucha una parte fija de su sueldo, antes incluso de pagar cualquier gasto.

"Lo organizamos de la siguiente manera, nosotros lo primero que destinamos es el ahorro y luego pagamos todo lo demás con lo que nos queda", explica con contundencia.

Lesslie y su pareja ganan "cada uno 1.300 euros al mes, el sueldo mínimo en España" y con ese ingreso cubren los gastos básicos como alquiler, comida, transporte y servicios.

Aun así, mantienen una estrategia que les permite disfrutar sin gastar de más. "Nos damos un minisueldo, que esto es muy importante", dice ella, refiriéndose a una pequeña cantidad que se permiten gastar libremente cada mes.

Gracias a esa organización, en solo cinco meses han logrado guardar una suma significativa. "Pues, en total hemos ahorrado 3.000 euros en 5 meses. No sé si les parece mucho o poco, pero esto apenas empieza", asegura con entusiasmo.