Ana Ricci, experta en desarrollo personal, sobre el amor entre jubilados: "Un poquito de vergüenza"

Cada vez es más común ver a personas mayores disfrutando de la compañía de alguien especial. Sin embargo, todavía existen muchos prejuicios sobre ese amor que puede llegar a existir entre personas de la tercera edad.

La experta en desarrollo personal, Ana Ricci, reflexiona sobre este tema en su perfil de TikTok, animando a los adultos mayores a derribar las barreras que ellos mismos, y la sociedad, por desgracia han construido.

"¿Por qué no nos podemos dar la oportunidad? ¿Por qué tú no te puedes dar la oportunidad de encontrar una compañía, quizás un amor, alguien que te motive, que te ilusione?, se pregunta Ricci al comienzo de su vídeo, cuestionando la opinión que muchos se encargan de transmitir.

Y es que para ella, el amor no tiene edad. Pero, la realidad es que se enfrenta a muchos, pero muchos, obstáculos.

El miedo al qué dirán, la soledad, la rutina o la sensación de que "ya no es el momento", son algunos de los pensamientos que muchas personas se plantean al intentar iniciar una relación a partir de los 60.

Sin embargo, la especialista señala que no es una realidad y que muchas veces las personas mayores interiorizan los estereotipos sociales.

"Tenemos muchos prejuicios y nos referimos nosotros mismos como 'una etapa en la que ya no estoy para eso'. O también sentimos un poquito de vergüenza porque la gente ridiculiza esta edad como que ya no están para un enamoramiento. Pero, ¿por qué no?", relata.

Ricci destaca que el amor y la ilusión son motores de vida a cualquier edad. Volver a enamorarse, dice, no tiene que ver solo con lo romántico, sino con recuperar el entusiasmo, el deseo de compartir, de salir y disfrutar.

"Todos merecemos querer y ser queridos. Podemos salir, bailar, todo lo que nos hace felices y también con las amigas, que el disfrute siempre esté. Vamos a ser más felices", confiesa.

En este sentido, la experta también recuerda que hoy la llamada "edad plateada" es más larga que nunca.

"Acuérdate de que la vejez ahora, la edad adulta, la edad plateada, como le llaman, ahora es muy, muy larga. Ahora vivimos hasta los 100 años. Para eso estamos diseñados. Entonces, imagínate qué puedes hacer todos estos años más que ser feliz", concluye.

Así, esta couch recalca que el amor no se jubila. Las personas mayores pueden, y deben, permitirse sentir, reír, y volver a ilusionarse sin culpa. Porque la vida, en cualquier etapa, siempre da segundas oportunidades.