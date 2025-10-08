Luci, jubilada, sobre un candidato de Tinder: "En peligro de extinción nos vamos a quedar como sean como tú"

Ligar por internet se ha convertido en el pan de cada día. Aplicaciones como Tinder o Bumble han transformado la forma en que nos conocemos, permitiendo que millones de personas exploren nuevas maneras de conectar, coquetear o simplemente divertirse.

Y si alguien demuestra que no hace falta estar en la edad "ideal" para entenderlo es Luci, una jubilada que se ha vuelto viral por su ingenio y sentido del humor al comentar los perfiles de quienes buscan el amor en estas famosas apps de citas.

En un vídeo publicado por la cuenta @adopta1abuelo, Luci se sienta frente a la cámara con una mezcla de curiosidad y picardía. "Voy a ver cómo los chicos y las chicas de hoy en día buscan pareja, a ver qué hay por aquí", dice antes de empezar su análisis.

Su primer encuentro con un perfil que se define como 'Prototipo de nadie en peligro de extinción' no pasa desapercibido.

Y es que sin pensarlo, Luci no se pudo callar: "En peligro de extinción nos vamos a quedar si todos son como tú", arrancando carcajadas y mostrando que la manera de ligar ha cambiado.

Al leer un perfil que dice "busco a alguien que ame el gimnasio o, por lo menos, que sepa qué es". Luci lo analiza y replica con ironía: "¿Sabes lo que no conoces? La biblioteca. Porque no se te ve muy listo".

Sin embargo, a quien pensaba que sus comentarios acababan aquí, decir que su ingenio siguió brillando.

Tras ver una descripción que anuncia: "Tengo un gato. ¿Adivinas el nombre? ¿Quieres una pista?". Sin pensarlo, Luci suelta una de sus frases más celebradas: "Ahora puedo usar la palabra que me enseñasteis. '¡Qué lache, bro!'".

Los clásicos del ligue digital tampoco se escapan: "Si me haces reír ya tienes medio camino ganado", sin embargo, Luci lo tiene claro: "Y si eres guapo, el otro medio. Pides mucho tú".

Sin embargo, la bomba llega con una de las últimas: '¿Te gustan las sorpresas? Porque yo soy una caja llena de ellas, aunque la mayoría son pequeñas', una pregunta directa que la pensionista responde entre risas: "¿Habéis pensado lo mismo que yo, no?".

Con un humor fresco y directo, Luci ha demostrado que no hace falta estar en este tipo de aplicaciones para conectar con la gente. Y es que a veces, solo basta con decir lo que muchos piensan, pero siempre con una sonrisa.