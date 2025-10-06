Vanesa García, sobre el tipo de relación que preocupa a los solteros: "Practicarla es el mayor acto de libertad"

Las relaciones más importantes que establecemos a lo largo de la vida, no siempre son con otras personas, sino con nosotros mismos. Cada vez hablamos más de salud mental y no es casualidad. En los últimos años, este tema ha pasado a estar en el centro de muchas conversaciones, especialmente de los profesionales y empresas que empiezan a entender su verdadero peso en el bienestar diario.

Dentro de todo lo que implica cuidar la mente, hay un aspecto que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido y que ahora empieza a recibir la atención que merece: el amor propio. No es solo una cuestión de autoestima o de mirarse al espejo con seguridad. Se trata de cómo nos tratamos, cómo nos hablamos por dentro y cómo eso influye en todo lo demás: desde cómo enfrentamos los problemas hasta cómo nos relacionamos con el resto de personas.

Y como este concepto ha ido ganando fuerza, algunas personas han querido dar un paso más. Así es como nace la Sologamia. Esta es una tendencia que consiste en casarse con uno mismo y con el fin de consolidar ese amor propio y reivindicar a la vez esa soltería que durante tanto tiempo se ha visto como algo negativo.

Este es el caso de Vanesa García, de 48 años, una mujer que el pasado 2024 decidió comprometerse consigo misma en Gijón (Asturias). Esta mujer consideró en un momento dado que quería darse el "sí, quiero" y así lo hizo, escogiéndose a ella misma como prioridad en su vida. Todo ello a través de una ceremonia en la que contó con las personas que le quieren y que aceptan su decisión y de la que se hicieron eco numerosos medios en España.

"Si tuviera pareja lo haría igual", aseguraba Vanesa en una de sus apariciones de TV y en los informativos de Telecinco, donde aseguraba que haría una ceremonia normal de boda y con anillo incluido pero con un vestido rojo en vez del tradicional vestido blanco.

"Esto no es un boicot al amor, estoy más abierta que nunca, ya que me encuentro en mi mejor versión", confesaba en una de sus declaraciones por aquel entonces a Espejo Público. Una tendencia a la que se unió dejando a un lado las posibles opiniones o críticas y mirando solo hacia ella misma: "Para que te traten con amor y respeto primero tienes que hacerlo tú la primera", aseguraba.

Una tendencia mundial y cada vez más habitual en nuestro país, que muchos psicólogos apuntan que podría estar relacionada con esas personas que se sienten cansadas y agotadas de cuidar demasiado de los demás sin dedicarse tiempo a sí mismas.

Un gesto cada vez más habitual que no impide futuros matrimonios con otras personas, ya que no requiere ningún trámite legal. Basta con comprometerse a quererse y respetarse a una misma para siempre.