El pueblo más bonito del Mediterráneo con la playa menos masificada: murallas del siglo XIV y las mejores paellas

La costa Mediterránea es una de las mejores del país. Es una opinión tan generalizada, además de evidente que, especialmente en temporada alta, resulta prácticamente imposible acceder a las mejores playas para disfrutar de un día de ocio como nos merecemos.

No obstante, más allá de las de Benidorm o Denia, de las más conocidas de este litoral, existen múltiples playas con un encanto único. Es cierto que estas son muy bonitas, pero ni por asomo son las únicas que te harán disfrutar de la costa valenciana plenamente.

En la provincia de Alicante, en plena Costa Blanca, se encuentra una de las ciudades más bonitas y perfectas para disfrutar del verano. La playa de Estudiantes, en la antigua ciudad de Villajoyosa, conseguirá que te olvides de todo y vivas tus vacaciones sin aglomeraciones, disfrutando de un increíble enclave natural.

Esta maravillosa playa de menos de un kilómetro de longitud, de aguas turquesas y arena blanquecina, conseguirá hacerte olvidar todo. Buen ambiente y cero masificaciones, la playa de Estudiantes es considerada una de las mejores de la provincia.

Apenas a una hora desde Valencia capital, media hora de la ciudad de Alicante y a poco menos de 15 minutos desde Benidorm, su fácil acceso y su excelente comunicación con el casco antiguo de la ciudad hará que este sea tu próximo destino soñado.

La playa de Estudiantes

Al extremo norte del casco urbano se encuentra este pequeño arenal, muy próximo al puerto pesquero, perfecto para disfrutar de los acantilados que rodean la ciudad desde la playa de arena blanca y cantos rodados.

Su nombre tiene un trasfondo cultural y con cierta historia para la ciudad de Villajoyosa. Durante décadas, esta playa ha sido punto de encuentro para jóvenes y estudiantes locales, siendo la playa de Estudiantes uno de los lugares más míticos de aquí.

Paseo marítimo y playa de Estudiantes en Villajoyosa. E.E.

Al amanecer todo cambia y esta playita de ensueño se convierte en el lugar idílico donde pasar tus vacaciones. Una atmósfera relajada y una zona de costa preciosa para disfrutar del mejor Mediterráneo, evitando el bullicio de otras playas cercanas.

Conocida también como playa Varadero, lo que hace de esta playa tan especial es la belleza de su naturaleza gracias a la claridad de su agua, sus rocas y su fauna y flora local. Además, en ella encontrarás todo tipo de servicios como aseos, paseo marítimo o zona de restauración.

Villajoyosa y sus playas

Las playas de Villajoyosa son lo que cierran el círculo perfecto para un destino de vacaciones inigualable. Aparte de la playa de Estudiantes, perfecta si buscas tranquilidad y un paraíso cerca de la ciudad, aquí encontrarás playas y calas que son una verdadera preciosidad.

Una de las más espectaculares de toda la Costa Blanca es la playa de la Caleta. Sus 15 kilómetros de litoral abarcan alguna de las calas más especiales para vivir el Mediterráneo plenamente.

Cala de Racó del Conill, en Villajoyosa. E.E.

Bol Nou, quizás la playa más bohemia de Villajoyosa, es otra de las grandes apuestas para disfrutar de la Costa Blanca de la mejor manera. Pero también playa Paradís, el Xarco, el Torres o Racó del Conill harán las maravillas de cualquier día de playa sin que tengas que abandonar la ciudad alicantina.

El encanto de Villajoyosa

Con no más de 35.000 habitantes, esta ciudad resulta una de las más encantadoras de toda la Comunidad Valenciana. Su belleza pintoresca a través de sus casas colgantes de colores rodeando la Costa Blanca, además de una rica historia que se remonta a la Edad de Bronce, no solo te enamorará por sus playas.

Casas colgantes de Villajoyosa. E.E.

El casco antiguo de la localidad es quizás una de las señas más identificables de Villajoyosa, en valenciano Vila Joiosa, capital de la comarca de la Marina Baja. Por aquí pasa el río Amadorio, lo que hace aún más especial pasear por sus calles.

Su patrimonio cultural no se queda atrás. Las murallas de Poniente y de Levante del siglo XIV; la iglesia-fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico; el barrio del Arsenal; las fuentes del Algar o los museos del Chocolate, el de la Vilamuseeu y la Casa Museo La Barberá dels Aragonés.

La riqueza histórica que atrae a cientos de turistas durante todo el año a Villajoyosa, incluso en los meses que no son verano, no es solo gracias a la belleza de sus calles, ni tan siquiera, solo gracias a su agradable clima. No nos podemos olvidar de su excelente gastronomía.

Villajoyosa se confirma como una parada imprescindible para los turistas que buscan buenos arroces junto al Mediterráneo. Entre las direcciones más recomendables destacan Ca Marta, por su cocina marinera y producto de lonja; Taberna Tres14, con arroces de inspiración tradicional; Hogar del Pescador, un clásico del puerto; y Taverna El Pòsit, ideal para quienes quieren comer frente al mar. Más que una paella turística, conviene apostar por arroces como el senyoret, a banda o el arroz vilero.