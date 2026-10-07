Mari Cielo Pajares, cineasta y actriz: "La ciencia ficción es mi refugio y es infinitamente más barata que un psicólogo"

Entrevistar a Mari Cielo Pajares es complicado porque, pese a ser la mujer honesta que parece –o quizá por ello–, desconfía hasta el tuétano de los medios de comunicación.

En parte, se comprende. Su nombre recuerda a programas del corazón donde la han despellejado por su vida personal. Sin embargo, al preparar la entrevista, descubres a una profesional centrada en su carrera como cineasta y escritora. Y no es una recién llegada.

Entre otros, estuvo tres años en la serie Arrayán, dos temporadas en la serie 7 Lives Xposed, y ganó un premio a mejor actriz en el Macabre Faire Film Festival de Nueva York por el cortometraje The Fear Box-666 Telemarketing, que dirigió y produjo.

Su último cortometraje, The Awake (El despertar), premiado en FangoFest de Amposta, Tarragona, y que lleva ya seis premios, ha sido seleccionado en 22 certámenes, incluidos Hellifax Horror Fest, Terrassa Film Festival y el prestigioso Los Angeles Fantasy Fest.

Esta mañana me acaba de llegar otro WhatsApp de la cineasta. “Nos acaban de nominar también al ARFF Berlin International Film Festival 2026, es uno de los más importantes”, dice. Bromeamos con que, si tardamos más para publicar la entrevista, el texto va a seguir creciendo sin parar.

Sólo esta semana ya ha habido seis nuevas inclusiones y les han dado otro premio, el de Tabloid Witch Awards, festival de LA dedicado al cine de terror indie.

"Perdona, que no paro de mandarte audios… Estoy alucinando, es como un sueño y es un empujón para el equipo. Este corto lo queremos convertir en un largo, estamos buscando financiación, así que nos viene genial, reboso amor", cuenta Mari Cielo por audio. "Os doy las gracias de corazón, porque hay poca prensa que apoye de verdad el cine independiente", añade.

Retrato de la directora. Eva Calzadilla

Protagonizado por Gary Anthony Stennette, conocido por películas como El pacto, de Guy Ritchie, Mari Cielo también aparece en el filme –muy natural y creíble–, y la banda sonora, reconocida en el FangoFest, la ha compuesto su pareja, el músico islandés Heidar Arnason.

Además, tiene cinco novelas publicadas. La última, Sí, muerdo, es la desternillante historia de una vampira menopáusica, que dedica a su padre. "Él siempre me pidió que hiciera comedia, y le ha encantado", apunta con orgullo. Pero, subraya, "en España se le ha dado prioridad y publicidad a lo personal, y menos a mi trabajo".

¿Qué querrías que se llevara el espectador de The Awake?

Que le entretenga y le enganche, el anhelo de cualquier cineasta. Y que se quedara con que parte de nuestro destino está en nuestra mano, ya que ciertas decisiones pueden impactar en tu vida.

Por ejemplo, quizá ganas la lotería, pero esta puede atraer gente que quiera hacerte daño a ti o a los tuyos por querer arrebatártela. O, si no dices lo que sientes, esa persona tan especial para ti nunca será parte de tu vida…

En definitiva, medita el tsunami de consecuencias que una decisión puede conllevar, no solo las inmediatas.

¿Qué te influyó a la hora de escribirlo? ¿Hay películas o incluso obsesiones que estén de alguna manera escondidas entre sus imágenes?

¡Desde luego que sí! Me influyeron Donnie Darko y El Efecto Mariposa. De hecho, en los créditos hay un conejo y una mariposa como tributo a ambas obras.

Además, tengo la creencia de que podemos cambiar lo que estamos viviendo, que depende más de nosotros de lo que la gente cree. Damos mucho valor a lo que nos acontece, pero todo depende de lo que haces con lo acontecido. Eso es lo que te va a llevar a un lugar o a otro.

¿Has tenido que desaprender algo para ser quien eres?

En absoluto. Todo lo vivido me ha llevado a ser la mujer que soy hoy. Como en el cortometraje, alterar cualquier elemento resultaría en una persona diferente.

Y soy bastante tozuda y empírica. Antes de aprender algo, sopeso mucho si merece ser aprendido y si es real o una versión que me quieren vender, como a todos.

¿De dónde te viene la fascinación por el cine de género?

Soy una amante acérrima de Alfred Hitchcock, Rod Serling, Stephen King, y M. Night Shyamalan. La ciencia ficción siempre ha sido un escape de la realidad para mí. Un mundo sin dragones, vampiros, monstruos y hadas, me parece incoloro y tedioso. ¿A quién no le gustan las alas? Pues el cine fantástico te las presta.

Mari Cielo Pajares ante el objetivo. Eva Calzadilla

¿Qué te llevó a ponerte también delante de la cámara?

En este caso, la urgencia y la necesidad (risas). Necesitábamos rodarlo porque sólo disponíamos de las cámaras esos días. De hecho, estaba escrito para interpretarlo yo.

Pero a Gary Anthony Stennette le gustó tanto que me hizo cambiar el género para hacer del protagonista. Es indudable que ha ganado con el cambio, él es una bestia de la interpretación y le estoy muy agradecida.

¿Intentas comprender el mundo a través de la ficción?

La ciencia ficción es mi refugio e infinitamente más barata que un psicólogo (risas). Me gusta crear, en todas sus formas. En ocasiones hago novela porque serían presupuestos muy elevados en cine, y quiero contar la historia, ofrecer ese refugio al que lo necesite o quiera disfrutarlo, como hago yo.

¿Cómo eras de niña?

Rebelde siempre, con matices. Se me gana pronto con chantaje emocional (risas). Nunca con el 'porque yo lo digo', aplica esto a familia, amigos o gobiernos. Y muy fantasiosa, pero jamás de mentir. Soy honesta hasta caer en lo inapropiado.

¿Cómo fue crecer siendo hija de Andrés Pajares, una figura fundamental del cine español?

Aprendí a quererlo y admirarlo a la vez, es como tener a Spiderman en casa. Aunque es cierto que, por desgracia, por compromisos profesionales estuvo poco presente en mi infancia, y mi madre solía seguirle.

Así que me ha criado el ser más maravilloso del mundo, mi abuela Ángeles, nacida en 1915, con un alma muy rebelde también, y unos valores de oro.

La exposición pública te llegó muy pronto. ¿Qué tuvo de bueno y de malo?

No voy a ahondar en esta pregunta, porque se queda en titulares y en temas en bucle de hace 30 años. Todos somos un producto de lo que nos ha pasado y de lo que hemos decidido hacer con ello. Yo he decidido no hablar más de este tema. Pero entiendo tu pregunta.

Ser una mujer muy libre, ¿tiene un precio?

Para que tenga un precio le tenemos que dar valor a la moneda de cambio, y yo no le doy ningún valor a la opinión ajena que viene a hacer críticas misóginas, sin sentido, limitando libertades, con boca ancha y mente estrecha.

Los amantes de libertades y los tolerantes no te van a juzgar. Así que precio, ninguno.

Cuando posaste desnuda para Interviú, ¿presentías que iban a juzgarte?

Nunca me lo planteé. Soy consciente de que hay mucha gente que quiere colocarte una etiqueta… Si enseñas tu cuerpo no puedes tener un número de neuronas determinado. Si escribes para Planeta, no puedes vestir de forma que no sea la establecida. Si diriges cine, no puedes hacer lo que te plazca. Parece que hay una imagen que preservar.

La mala noticia para esa gente es que lo he hecho todo, y además lo he disfrutado. Venimos a esta vida a vivirla, a ser felices, no a quedar bien. Si alguien me sitúa en una estantería donde cree que debo estar, como si fuera un jarrón, se va a encontrar con un poltergeist, porque me voy a colocar donde me de la real gana.

¿Has sentido alguna vez que por ser mujer tenías que demostrar más?

Eso era más acusado hace años, si tienes una buena historia te van a escuchar. Creo que debemos dejar de centrarnos en ‘si nos dejan’, y hacer.

¿Por qué has dedicado tu última novela a tu padre?

Mi padre nunca quiso que me dedicara al cine. De hecho, me lo prohibió, incluso habló con productores para que no me contrataran. No fue por maldad, era su forma de protegerme de un mundo que, entonces, él encontraba hostil para la mujer.

Tampoco le agradaba que me gustara el terror y la ciencia ficción. Cuando no le quedó más remedio que aceptar que estaba para quedarme, me insistía en hacer de comedia.

Ya tenemos un genio de la comedia en casa, y no es un género que me atraiga para crear, pero quise darle a mi padre el capricho y escribí Sí, muerdo, una comunión de ambos géneros, el suyo y el mío. Por eso se lo dediqué, y porque le encantó el libro.

Su corto de terror 'The Awake' ha sido seleccionado en 20 certámenes internacionales. Eva Calzadilla

Tu pareja tiene hijos pequeños, ¿qué has aprendido de ello?

Nunca quise tener niños, no es un secreto. Una vida nómada e itinerante no es idónea para criarlos. Pero Heidar ya venía con tres, dos suyos y otro de una relación anterior de su pareja.

El primer año era custodia compartida, después ella desapareció y se desentendió por completo. Lo mío no fue una elección, sucedió así, y ellos no merecían que una vez más alguien saliera corriendo.

Me ha costado mucho adaptarme, sacrificar incluso mucho más. No tenemos familia ni nanis que se queden con ellos ni un fin de semana, es ser madre y padre a tiempo completo.

¿Cómo ha sido construir tu relación con ellos?

En la actualidad el mayor vive con su padre biológico y tenemos a los dos peques [Eros y Ares], que tienen 10 y 11 años y están conmigo desde que tenían cinco y seis. Me ha costado adaptarme, por supuesto, pero a ser madre te enseñan ellos.

Hay unas necesidades que cubrir, atención demandada, protección que ofrecer, pero también hay un mundo infinito de amor, experiencias preciosas, sentirte orgullosa porque progresan. Maravillas que me hubiera perdido sin ellos.

Así que no cambiaría nada de lo sacrificado. Siento que su madre decidiera perdérselo, son dos seres preciosos y espero que algún día, por el bien de mis hijos, su madre biológica decida formar parte de su vida.

¿Ha habido algún momento en que hayas pensado: 'No sé si puedo con todo'?

Cada mañana. Pero luego viene Eros con una pupa en la rodilla, o a Ares le duelen las muelas y hay que llevarlo al dentista. Y se te junta con que hay que entregar el guion hoy, pero toca sacar tiempo para todo, porque no queda otra.

¿Qué dirías a mujeres que, como tú, intentan construir una vida familiar que no responde al modelo tradicional?

Que manejen el estrés como puedan (risas).

¿Qué proyectos tienes?

Tengo dos largometrajes entre manos. Encontrar financiación no es fácil, pero no es imposible. Y siempre me ha gustado más ese segundo 'no'.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Son tres. Nunca dependas económicamente de nadie. Dalo todo en el amor, pero guarda un 5% para ti. Y la toalla no se tira.

No pareces tener mucho que ver con el personaje que nos habían vendido. ¿Quién es de verdad Mari Cielo Pajares?

Dejaría esa descripción en manos de quien me conozca.