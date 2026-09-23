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La apertura de la temporada 2026/2027 del Teatro Real es este año muy importante... y con una ausencia destacada. Vuelve la ópera al templo madrileño con Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, estrenada hace casi tres siglos, en febrero de 1893 en Turín.

Este 23 de septiembre la rentrée es todo un acontecimiento: el título regresa a este escenario tras 102 años sin representarse allí. No podrá verlo la reina Letizia, habitual en este evento junto a Felipe VI. Se encuentra en Bruselas, atendiendo el acto central del 'Día Mundial de la Investigación del Cáncer 2026', por lo que no ha podido asistir. El Rey ha presidido en solitario.

Pero no ha estado solo... un nutrido grupo de invitados, amantes de la ópera, se han dado cita en el Real para disfrutar de esta historia de obsesión amorosa trágica, donde se mezclan la pasión y la ambición.

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Dirigida musicalmente por Nicola Luisotti, cuenta con las grandes voces de Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández, en el rol titular, junto a Michael Fabiano, Jorge de León, Lucas Meachem o Szymon Mechliński, entre otros.

Una ópera italiana muy especial, con la parte de tenor más exigente que el compositor haya escrito jamás, y que convierte cada escena en un desafío vocal y dramático.

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Entre los asistentes a esta apertura de temporada, rostros como Marta Rivera de la Cruz, Ana Botella, Elena Salgado, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes.

También, Paloma Segrelles, Sofía Palazuelo, Tamara Falcó y Carmen Lomana, asiduas a esta cita.

Una velada de ópera para recibir el otoño de la mejor manera y que, además, pide un dress code elegante y sofisticado.

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    Felipe VI

    El Rey ha presidido la inauguración de la temporada, vestido de traje, y esta vez sin la reina Letizia, que se encontraba en Bruselas con motivo del acto central del Día Mundial de la Investigación del Cáncer 2026.
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    Elena Salgado

    La que fuera vicepresidenta económica del gobierno de Zapatero y actual presidenta de la Fundación Abertis, entidad que se dedica a impulsar la sostenibilidad, la acción social y el desarrollo en los territorios donde la compañía opera, ha sido de las primeras en llegar.

    Muy elegante, de negro, con un vestido midi y un vistoso chal.
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    Marta Rivera de la Cruz

    La consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid no ha faltado a su cita con la ópera que inaugura temporada con Puccini. Sonriente, ha posado en la alfombra roja instalada en la entrada, vestida de azul pastel.

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    Ana Botella

    La presidenta de la Fundación Integra, con un look tipo kimono muy colorido y el programa de la ópera en la mano.
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    Cuca Gamarra

    La vicesecretaria de Regeneración Institucional, en la entrada del Teatro Real, con una propuesta colorida y llena de flores y complementos metalizados.
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    Sofia Palazuelo

    La duquesa de Alba ha sido otra de las invitadas. Como es habitual, ha destacado por su elegancia, en esta ocasión con un vestido estampado tipo túnica.
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    Esperanza Aguirre y Fernando Ramírez

    La expolítica, de rojo y con un bolso de plumas, ha asistido a la representación acompañada de su marido, el economista Fernando Ramírez de Haro y Valdés.
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    Tamara Falcó

    La marquesa de Griñón ha llegado acompañada de su marido, Íñigo Onieva, vistiendo un diseño midi de manga larga en color granate y unas sandalias destalonadas en dorado.
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    Yolanda Font y Cuqui Font

    La actriz, de negro, y su madre han vuelto a compartir una noche de ópera. Ambas son fiekes seguidoras de de este género y siempre añaden un exquisito toque de moda a sus apariciones, pues es otra de sus grandes pasiones.
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    Paloma Segrelles

    La empresaria es una de las habituales a esta importante velada musical y este 23 de septiembre ha sido una de las afortunadas de asistir al estreno de Manon Lescaut. Su falda, estilo mantón de Manila, pone el toque más español.
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    Cristina Cifuentes

    La abogada y colaboradora de televisión, de blanco de pies a cabeza, con un estilismo vanguardista y sofisticado.
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    Carmen Lomana

    La socialité llega al Teatro Real con un elegante vestido estampado con volantes, un collar de tres vueltas y un brazalete a juego.
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