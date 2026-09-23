La apertura de la temporada 2026/2027 del Teatro Real es este año muy importante... y con una ausencia destacada. Vuelve la ópera al templo madrileño con Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, estrenada hace casi tres siglos, en febrero de 1893 en Turín.

Este 23 de septiembre la rentrée es todo un acontecimiento: el título regresa a este escenario tras 102 años sin representarse allí. No podrá verlo la reina Letizia, habitual en este evento junto a Felipe VI. Se encuentra en Bruselas, atendiendo el acto central del 'Día Mundial de la Investigación del Cáncer 2026', por lo que no ha podido asistir. El Rey ha presidido en solitario.

Pero no ha estado solo... un nutrido grupo de invitados, amantes de la ópera, se han dado cita en el Real para disfrutar de esta historia de obsesión amorosa trágica, donde se mezclan la pasión y la ambición.

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Dirigida musicalmente por Nicola Luisotti, cuenta con las grandes voces de Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández, en el rol titular, junto a Michael Fabiano, Jorge de León, Lucas Meachem o Szymon Mechliński, entre otros.

Una ópera italiana muy especial, con la parte de tenor más exigente que el compositor haya escrito jamás, y que convierte cada escena en un desafío vocal y dramático.

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Entre los asistentes a esta apertura de temporada, rostros como Marta Rivera de la Cruz, Ana Botella, Elena Salgado, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes.

También, Paloma Segrelles, Sofía Palazuelo, Tamara Falcó y Carmen Lomana, asiduas a esta cita.

Una velada de ópera para recibir el otoño de la mejor manera y que, además, pide un dress code elegante y sofisticado.