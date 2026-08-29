Yayoi Kusama, Dolly Parton y Hayden Panettiere: el luminoso legado de las tres estrellas que se apagaron en agosto

Según parece, fui el último español en preguntar a Yayoi Kusama.

Escribí un artículo para la portada del Bookazine de Magas en el que describía la emoción de recibir sus respuestas a las preguntas que le había enviado —las cuales me llegaron gracias a generosas intermediarias—.

Una leyenda urbana asegura que las estrellas mueren de tres en tres. Este final de agosto, que está dentro de lo que se conoce en los medios americanos como la silly season (temporada baja en noticias) nos deja sin tres mujeres legendarias: la princesa de los lunares, la reina del country y la heroína del fin del mundo.

La respuesta de Kusama que más me impactó leer en uno de los emails que recibí fue la que aseguraba que "mi yo más joven estaría encantada de saber que con el tiempo adquirí un auténtico entusiasmo por la vida tras descubrir su verdadera belleza".

Yayoi Kusama (1929-2026) vivía internada en una institución psiquiátrica a petición propia desde la década de los 70 hasta su fallecimiento hace pocos días. Desde pequeña había sufrido un entorno familiar terrible que terminó desembocando en alucinaciones clínicas de forma y color a su alrededor.

Y, sin embargo, no hay oscuridad que no genere una luz distinta. Había cumplido 97 años en marzo y todos los grandes museos organizaban retrospectivas este año reconociéndola como la artista plástica más importante de nuestra época. Kusama fue consciente de sus dificultades, pero las transformó en legado haciendo un esfuerzo extraordinario.

En sus palabras, escritas en japonés y debajo traducidas al inglés, explicaba cómo "con el corazón lleno de esperanza y un ferviente deseo de paz mundial, rezo para que mi apasionado himno a la humanidad anime e inspire a todas las personas".

A sabiendas de que "durante décadas, el kusamaismo, mi propio movimiento artístico, ha sido adorado por personas de todo el mundo, despertando su interés".

Si nada cambia, desde mediados de septiembre se inaugurará una nueva gran gran exposición suya en Ámsterdam, desplazada desde Suiza y Alemania. Sus décadas de esfuerzo son una celebración de la vocación y la voluntad de superación.

Agosto con menos estrellas

Por lo general, he entrevistado a personas de la cultura y las artes. En una pieza para este medio, Anne Bogart me contó que la poetisa Antjie Krog le dijo que en Senegal "la función del poeta es recordar dónde están los espacios que contienen agua". La mejor metáfora que he escuchado quizá para el rol de los artistas.

El papel del arte puede parecer superfluo. Hasta que te ocurre algún suceso de gran importancia vital y necesitas desesperadamente una canción, un libro o una película para encontrarle sentido a las cosas y seguir adelante.

En la época de los textos automáticos, las respuestas de una persona son un material activado que tiene un valor único, porque sintetizan su experiencia, son el recordatorio de dónde está el agua.

No solamente en el mundo de la fama, sino más bien en general, ¿qué mujeres y hombres dejan un legado y qué muertes provocan una estela? ¿Qué personas consiguen eso de darle la vuelta a su biografía, como si fuera un calcetín, y hacer de sus agujeros sus puntos fuertes? ¿Qué significan hoy términos como estrella, icono, leyenda o diva?

A sabiendas de mi obsesión por la cuestión, decido preguntar a algunas de las mujeres que más saben de arte en España.

La artista pintando uno de sus patrones infinitos. Reuters

Escribo por WhatsApp a Beatriz Ordovás, directora de Arte Contemporáneo en Christie's. Para ella, Kusama es una de las artistas más extraordinarias de toda la contemporaneidad porque "consiguió crear un lenguaje y casi un movimiento propio, absolutamente reconocible".

¿Cómo lo hizo? "A través de algo aparentemente tan sencillo como un punto, una red o la repetición obsesiva de una forma. Construyó todo un universo en torno al infinito, la percepción y la desaparición del yo. Pocos artistas han dado lugar a un mundo tan personal y, al mismo tiempo, han conseguido que transcienda el arte para formar parte de la cultura popular".

Para ella "su influencia ha sido enorme, pero quizá lo más excepcional es que durante más de siete décadas, nunca dejó de ser radicalmente Kusama".

Escribo a la galerista Sabrina Amrani y le pregunto sobre el fallecimiento de la japonesa.

Ella me responde que, especialmente en esta época, "Kusama nos señala que la carrera de un artista no se mide por un momento de éxito, sino por la capacidad de perseguir una visión a lo largo de toda una vida. Su legado va mucho más allá de lo estético, porque ella demostró que un universo profundamente íntimo puede convertirse en un lenguaje universal y transformar nuestra manera de experimentar el arte".

“Recuerdo perfectamente la primera vez que experimenté una de sus Infinity Rooms en el desierto de Al-Ula en Arabia Saudí. Más allá de la magia de esa sensación de infinito, aquello me hizo conectar con su práctica de una manera mucho más profunda", afirma.

La galerista Nieves Fernández resalta su impacto en otras artistas y en concreto la emoción de una de ellas, Chiharu Shiota, al exponer en una muestra colectiva con Kusama en la Hayward Gallery de Londres. "Fue hace mucho, ella no era tan famosa, aunque ya era importante. Chiharu era muy joven, me enterneció aquella admiración", destaca.

Kusama se marchó para intentar vivir en Nueva York. Su biografía, un libro difícil de conseguir que está en la biblioteca del Reina Sofía, cuenta muchos detalles de su vida, incluyendo su relación con Georgia O'Keeffe o Andy Warhol.

Luego se retiró a su país para internarse y mantener su salud mental a salvo, pero no dejó de trabajar. Hasta convertirse en un fenómeno global. Hasta el último día.

Existe otro mito de que, cuando fallece una artista, la cotización de su obra se multiplica por dos. No es así según las expertas, pero ciertamente, me confirman, se espera un repunte en el deseo de adquisición de su trabajo durante los próximos años, sobre todo en la pintura de Kusama.

El mes de agosto deja al mundo un poco más huérfano, pero con un legado que va mucho más allá de lo tangible. Reuters

Elisa Hernando, que dirige el programa de coleccionistas de la feria ARCO, me confirma desde un vuelo que la japonesa, la artista mujer más cotizada a nivel mundial, multiplicó la inversión en sus proyectos durante las últimas dos décadas por 2,5 y que sólo durante 2025 se vendieron piezas de ella por encima de 46 millones de euros. Las que alcanzan mayores precios son las esculturas tituladas Pumpkins (Calabazas).

"No pienso en términos de hombre versus mujer", me respondió Kusama por email en relación a su pugna por la igualdad, "pero luché con ahínco en los años 60, pintando día y noche con todas mis fuerzas. Ahora, habiendo cultivado una postura propia ante la vida y consciente de que el tiempo que me queda es cada vez más corto, sigo buscando constantemente algo nuevo […]".

En las artes plásticas parece claro: la relevancia de una creadora tuvo que ver con la persistencia, incluso en el caso de aquellas que realizaron innovaciones formales constantemente en su obra.

Dolly Parton

Este mes de agosto, mientras el hemisferio norte celebraba sus vacaciones, falleció otra persona fabulosa: Dolly Parton.

Escribí sobre ella, con sus declaraciones, varias veces y siempre quise, esto es del todo cierto, ir a Dollywood, el parque de atracciones inspirado en su vida que ella misma montó en Pigeon Forge.

Espero que no cierre ese lugar. Las cabañas con bañeras en forma de corazón y percheros con sombreros vaqueros me parecían, siendo un niño nacido en los 80, un sueño y un ejemplo claro de cómo una personalidad fuerte suele crear un universo a su alrededor.

Cuando supe que Dolly Parton había muerto —y que se comentaba que quizás había decidido dejar su fortuna de cerca de 500 millones de dólares, catálogo aparte, a otra cantante, Miley Cyrus, para que continuara con su labor e intereses—, tuve la misma reflexión.

Quizás no lo vemos, pero cada artista bebe su agua de otra, y así calmamos nuestra sed. Al consumir cultura, no estamos bebiendo del agua que brota de una fuente, sino de todas las riberas por las que ha pasado, de las piedras que ha besado antes.

Ortega dice que en cada época conviven tres generaciones. Muchas personas no sabrán quizá que la canción Jolene o I will always love you eran creaciones de Dolly, pero las escucharán o imitaron la actitud de otras estrellas como Beyoncé o Miley Cyrus.

Mural de Dolly Parton en Nashville, repleto de ofrendas tras su muerte. Gtres

Dolly Parton (1946–2026) nació en una cabaña en Tennessee, aprendió a tocar la guitarra siendo niña y después de atreverse a actuar, terminó vendiendo 100 millones de discos con éxitos mundiales como el himno 9 to 5.

Algunas de sus frases favoritas de la redacción son: "No me gusta dar consejos. Prefiero dar información porque la vida de cada cual es diferente" o "Si quieres el arcoíris, tienes que aguantar la lluvia".

Pero, ¿qué hacía realmente tan especial a Dolly, tan querida internacionalmente? ¿Funciona la influencia en la música como en las artes plásticas o el cine? ¿Cuál es su legado que ha quedado en otras artistas y personas hoy?

Pensé que lo mejor sería empezar preguntándole a una cantante y le escribí a Laura Pausini. Por cuatro razones. Porque pudo conocerla en persona, porque también es una estrella mundial, porque ha cantado algunas de sus canciones y porque siempre dice la verdad. Y me respondió al segundo.

Se ilumina la pantalla del móvil y compruebo que responde Pausini con sus declaraciones en exclusiva: "Siempre he admirado de Dolly que supo mantenerse fiel a sí misma y afrontar, con esa serenidad que la caracterizaba, los momentos más difíciles o incluso las polémicas".

"Tenía esa capacidad para no dejar que el ruido de fuera cambiara quién era ni la forma en la que quería vivir su vida. Es algo que me gustaría aprender de ella y hacer mío. Su imagen, su voz, su manera de escribir, su sentido del humor… nunca necesitó parecerse a nadie. Todo eso era Dolly. Y todo eso es lo que siento que la hace irrepetible", añade.

La actriz Julia de Castro me recuerda por mensaje un dato que había olvidado, que Russian Red, a la que a veces se la ha comparado en nuestro país con Dolly por su estilo y sensibilidad country, le hizo un homenaje. Cuando se celebra a la estrella Dolly Parton, entonces, como ocurre con Kusama, se celebra en realidad una constelación de mujeres y hombres a su alrededor.

Seguí preguntando. Le mandé un WhatsApp a Gema del Valle, otra de las que más sabe de música en nuestro país, cofundadora de la discográfica Subterfuge Records y manager de Samantha Hudson. Copio su respuesta.

"No sólo será recordada por ser una grandísima cantante, compositora multiinstrumentista y productora, autora de éxitos planetarios como Jolene o I will always love you (que compuso en una misma tarde), actriz de comedia, estrella de la televisión, icono eterno. Será recordada porque en lugar de coger todo ese dinero que ganó e invertirlo únicamente en hacer crecer su patrimonio, lo dedicó a ayudar a los demás, no a especular", comenta.

"Muy raras veces el autor y la obra no decepcionan, ya se sabe que cuando un artista te decepciona moralmente, se dice aquello de 'no confundir al autor con su obra' para que nuestras pasiones sobrevivan", explica con ironía.

Dolly Parton, una estrella incombustible. Europa Press

"Y sin embargo, Dolly es un ejemplo de talento descomunal y de una humanidad sin límites… de una inteligencia, un sentido del humor y una rapidez mental que la ayudaron a salir victoriosa de humillantes atolladeros machistas y misóginos con una sonrisa demoledora", añade.

Y termina con algo que yo también suscribo: "Creo que es la única persona que puso de acuerdo a los enfrentados en Estados Unidos: la amaban y respetaban todos los segmentos políticos, sociales y raciales, posicionándose ella abiertamente, de palabra y obra, en la defensa y apoyo de los derechos de las mujeres, las personas vulnerables, las minorías y el colectivo LGTBIQ+".

Mi editora, Cruz, que pensó que yo debía escribir este tema, mencionó desde un principio esa "historia silente" de las artistas. La verdad es que desconocemos detrás del brillo de la fama, lo que se teje en silencio.

Me escribió entonces Cruz Sánchez de Lara que "más allá de su exuberancia, lo que muchas personas desconocen de Dolly Parton es su labor altruista, sus donaciones millonarias, viniendo ella misma de una familia analfabeta, para ayudar a la alfabetización en la infancia con Imagination Library".

"Esa parte silente de muchas artistas, más allá de sus éxitos, al romper Dolly estereotipos sobre lo que un físico parece decir. Esa vida silente está también en Yayoi, ingresada voluntariamente en una institución psiquiátrica desde hacía años pero no dejó nunca de crear", añadió.

Hayden Panettiere

Más allá de la conmoción que supuso estos días en Estados Unidos la muerte de la actriz Hayden Panettiere (1989-2026), sigue apareciendo de nuevo la historia oficial y, por otro, la silente.

La intérprete de Héroes, Nashville, Duelo de Titanes o la saga Scream, mundialmente famosa e imitada, falleció este mes a los 36 años. Comenzó a ser famosa cuando era un bebé haciendo anuncios y telenovelas. También cantante, fue nominada a los Grammy con sólo 10 años.

"Odio que la gente diga que estoy creciendo tan rápido", declaró, tal y como recogió IMDb.

Se habla mucho estos días —cuando por ejemplo Zendaya anunció que se retira temporalmente— de la presión que ejerce el mundo del espectáculo sobre las personas que comenzaron muy jóvenes. El NYT titulaba una columna reciente "I Was a Child Actor. No One Deserves That Fate" (algo así como "Yo también fui actor infantil. Nadie se merece ese destino").

A principios de los 2000, la frase "salva a la animadora, salva al mundo" se escuchaba por todas partes. Hubo quien se la tatuaba. El lema de la serie Héroes se volvió un mantra de la cultura pop mientras llegaba la crisis económica.

La polifacética artista en un estreno de Netflix en el año 2022. Gtres

Batiendo récords de audiencia —fue número uno en su segmento— como un fenómeno global, esta serie en realidad abrió el camino a otras exitosas producciones de poderes paranormales e incluso superhéroes que llegarían después en las plataformas.

Del 2012 al 2018, Hayden Panettiere interpretó a una estrella del country en Nashville, una serie con evidente inspiración del role model feminista que había creado Dolly Parton.

Como quedó claro en sus memorias, el machismo y las adicciones fueron su piedra de toque, y también lo que había sufrido al perder la custodia de su hija. En una entrevista reciente declaró, como recogen varios medios estos días: "Me dijeron que si no dejaba de beber, moriría en cinco años".

El fallecimiento de su hermano, el también actor Jansen Panettiere, en 2023, con el que tenía una relación muy cercana, fue otro dolor que la acompañó hasta su pérdida.

Su final llegó este mes de agosto. Su representante pedía estos días a través de un comunicado "justicia" y que la verdad salga a la luz.

Entrevistar y preguntar

Aunque la prensa se inventó en Alemania alrededor del 1600, las entrevistas como tal son un fenómeno que tardó más de dos siglos en aparecer, porque antes de entonces no se consideró interesante publicar directamente las respuestas de una persona.

Según parece, la idea surgió en la Costa Este de Estados Unidos en la década 1830 y de ahí se importó a Inglaterra y España. En un principio, el género no era sinónimo de fama y glamour, sino todo lo contrario —¿qué razón había para someterse a un juicio público?—, recogían la tensión del ambiente legal y los interrogatorios.

Luego, se fueron convirtiendo en el modo por excelencia de la relevancia social. Incluso a día de hoy se mantienen vivas en forma de video podcasts, en Twitch o encuentros presenciales.

Mi vocación por ello surgió desde bien pequeño. Dicen que la 'edad de la pregunta' es común a la franja entre los cuatro y ocho años, cuando hacemos, en media, más 33 por hora.

Esa inclinación la fui perfeccionando una vez que empecé a hacer entrevistas: recuerdo esperar durante dos horas en la puerta de un lugar para que alguien me respondiera una única frase. Pero tenía una exclusiva.

Luego llegó la época de las pantallas. Actualizar, revisar la carpeta de spam, intentarlo por WhatsApp, mandar un DM por Instagram... Esperas, pero de otra forma.

Después de hacer más de mil, yo me atrevería a decir que la llave está en tener verdadera curiosidad por esa persona, por todo lo humano. Más que a la persistencia, la exclusiva la achaco a una manera de estar en el mundo. La pregunta es una forma de vida.

Morir en agosto

No es lo mismo morir en agosto que en cualquier otro mes. Menos ahora, cuando las redacciones están de semivacaciones pero las pantallas están siempre encendidas, en una era de revisionismo en la que las redes eligen fragmentos y cuándo se revive a los mitos, troceándolos y reescribiéndolos sin pudor.

Hay algo inexpugnable en una entrevista: la persona habla y puede expresarse directamente a la audiencia, sintetizar lo que realmente piensa. Esa persona lo dijo así, de esa manera.

Los nuevos sistemas de escritura automática pueden inventar una en una décima de segundo, pero carecerá de valor como pura estadística. Porque lo que comentó alguien de verdad en un momento dado de su vida tiene un particular significado. Dónde está el agua.

En España, un país de vacaciones, hacer agosto significa enriquecerse de repente. Agosto es el título de una canción de Bad Bunny. Pasar agosto, me cuenta una amiga chilena, es una expresión amable para las personas de más edad que logran vencer al duro invierno en esa latitud, y sumar así un año más.

Agosto es también una serie de pinturas de Cy Twombly que vi en la Tate de Londres. Los trazos rojos discurren obsesivamente por los lienzos. Qué extraño mes, nombrado así en honor a un emperador romano.

Entrevisté a Socorro Fernández, una mujer de gran inteligencia cuyo fallecimiento me entristeció estos días. Mis conversaciones con ella están en este medio y sus lecciones de vida también.

Otras personas con las que no podré hacer lo mismo que también fallecieron en agosto fueron Mathilde Favier o Harald de Noruega, además de Felipe Lipe, Juan Tamariz, Pepe Habichuela, Alfonso Nasarre o Víctor Coyote… Leí preparando este reportaje sobre la increíble historia de Marcos Rodríguez, un niño salvaje criado más una década por lobos que murió este mes.

No están pero están sus entrevistas, es decir, sus declaraciones, sus palabras, y sus indicaciones de dónde queda el agua, de diferentes maneras.

Todos los meses, y agosto especialmente, nos convierten a los vivos en embajadores de las personas fabulosas que nos han indicado qué agujeros evitar y en cuáles meter las manos para beber, con sus palabras e historias de vida.