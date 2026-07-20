La presidenta global de L’Oréal Paris, Laetitia Toupet: "Nuestro objetivo es alcanzar el 95% de ingredientes de base biológica"

Desde 2025, Laetitia Toupet-Delon ocupa uno de los cargos más importantes de toda la industria cosmética como Global Brand President de L'Oréal Paris, después de casi tres décadas escalando dentro del grupo de raíces galas, desde el marketing hasta dirigir el potente negocio de la belleza dermatológica al frente de la sobradamente conocida La Roche-Posay.

Con un objetivo declarado de llevar la marca a los 10.000 millones de euros de facturación y una agenda que mezcla ciencia y empoderamiento femenino, la alta directiva se sienta con Magas para hablar del nuevo rumbo de la compañía y poner en valor su histórico lema 'Because I'm Worth It'. Y no lo hace en cualquier sitio: lo hace desde Cannes.

Allí, en el epicentro cinematográfico de la Côte d'Azur, L'Oréal Paris lleva casi tres décadas creciendo como socio del Festival de Cine, un compromiso que cada año se despliega entre focos, acciones con celebridades y citas con medios en terrazas con vistas al Mediterráneo, como la que se nos presenta en el contexto de esta entrevista realizada en pleno certamen.

"Somos la marca de belleza número uno", afirma sin rodeos Toupet. La firma, asegura, ha tenido "un crecimiento muy fuerte en el último año" y "tenemos mucha confianza en el futuro porque nos caracteriza una visión muy clara de cómo queremos acelerar para responder a las necesidades de las consumidoras".

La francesa habla de una firma que se reivindica "pionera en la ciencia, femenina y feminista", una suerte de triada interna que guía su hoja de ruta. Al mismo tiempo, es consciente de que las expectativas en torno a la cosmética han cambiado y de que las clientas ya no buscan sólo un producto icónico.

Laetitia Toupet, presidenta global de L’Oréal Paris, durante la gala del 'Lights on Women's Worth Award' en Cannes. L'Oréal Paris

En su lugar, hoy están más atentas a diagnósticos personalizados, herramientas digitales que las orienten y, por supuesto, garantías de que la innovación no se hace a costa del planeta ni de su privacidad. Por eso, asegura, "nuestro primer eje es apoyar la ciencia y la innovación para desarrollar novedades que respondan al deseo de cada mujer en el mundo".

Toupet baja ese discurso a ejemplos tangibles. Habla de la Telescopic Extensionist, una máscara pensada para extender la longitud de las pestañas y dar confianza en una sola pasada, y del champú voluminizador Collagen Lifter, donde llevan las bondades del colágeno de la piel al pelo para aportar volumen desde la raíz.

Lo hacen aplicando el savoir-faire de una firma icónica a distintas categorías —skincare, maquillaje, cabello, coloración— para hibridar fórmulas en busca de la eficacia y teniendo muy presente el hecho de que el atractivo y el bienestar no tienen, nunca mejor dicho, una sola cara, y el Festival de Cannes justamente es un escaparate perfecto de esa idea.

"Es uno de los mayores eventos de entretenimiento del mundo, al nivel de la Super Bowl o de los Juegos Olímpicos", confiesa Toupet. Y explica que, para la marca, representa "una declaración de lo que podemos contribuir a moldear en la sociedad cuando venimos aquí: Cannes va sobre glamour, pero nosotros queremos celebrar todas las bellezas".

Esa pluralidad se encarna en una veintena de embajadoras que vienen de diferentes regiones y generaciones, sirva como ejemplo la imagen de Gong Li y Jane Fonda compartiendo escenario para inaugurar la pasada 79ª edición del festival. Dos iconos de más de 50 años protagonizando uno de los momentos más mediáticos del evento.

Toupet las menciona como personalidades que la inspiran y se deshace en buenas palabras hacia Alia Bhatt, estrella de Bollywood también en el dream team: "Cuando una chica india la ve subir esos escalones está viendo una inspiración, un modelo a seguir que le da alas para pensar que puede ocupar el lugar que quiera", afirma.

La marca también se compromete año tras año, desde hace seis, a través del premio Lights on Women, que reconoce a directoras de cortometrajes y este año recayó en Lenti Liang por Our Secrets. "Estamos convencidos de que si ayudamos a que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo en el cine, cambiaremos la forma de ver y de hacer imágenes".

Eso, dice, "ayuda a moldear la sociedad", igual que lo hace el hecho de que en su misión de impulsar ese empoderamiento femenino también incluyan a aliados masculinos como el piloto monegasco de Fórmula 1 Charles Leclerc, fichado este 2026 como nuevo embajador global de L'Oréal Paris.

Toupet afirma que, "para nosotros, es muy importante tener a hombres que nos apoyen" en este ejercicio. Y le atribuye valores como "el espíritu de lucha, la excelencia, la audacia y el querer ir siempre más allá". Al mismo tiempo, dice, "aunque es un campeón, sabe conectar con la gente, es cercano y empático".

"Eso es exactamente lo que somos en L'Oréal Paris: una marca global, con una autoridad muy fuerte, pero que se mantiene cerca de sus consumidores. Ya sabes que estamos en Le Défilé [el desfile que la firma organiza durante la Semana de la Moda parisina], pero también estamos muy centrados en los productos de consumo".

Esa "complementariedad de valores", asegura, "es muy importante para nosotros" y se ve reflejada en el trabajo intenso de sus diferentes divisiones.

Durante la conversación, la alta directiva aborda las principales prioridades estratégicas en un panorama económico y geopolítico complejo y competitivo en lo que respecta al sector cosmético: "Vivimos en un mundo de incertidumbre, pero estamos bien equipados; somos rápidos y sabemos prepararnos".

Esa agilidad se apoya en dos grandes motores: la innovación y los datos. "Estamos en un entorno que nos empuja a ir siempre más allá". Y, hablando de la gran revolución de nuestros tiempos, la inteligencia artificial, asegura que la compañía "dispone de algunos de los conjuntos de datos más ricos del sector, eso es una ventaja enorme".

Lo es porque "nos permite entender mejor las necesidades de las consumidoras" y también devolverles ese conocimiento a través de una compra más experiencial y una atención personalizada por medio, por ejemplo, de simuladores virtuales de maquillaje o agentes que recomiendan artículos según lo que reclame la piel de cada usuaria.

Toupet ve en el presente una oportunidad para "ser más rápidos, más eficaces e innovadores y, al mismo tiempo, seguir respondiendo a todas las necesidades. Somos una marca global para cada mujer y creo que esa escala, esa riqueza de estar presentes en todos los países del mundo, es algo que otras firmas no pueden replicar".

También sale a colación el papel de las llamadas ciencias verdes. "Son el futuro", afirma la francesa, y aprovecha para poner en valor el trabajo de los alrededor de 4.000 científicos dedicados a "decodificar el poder de la naturaleza" para imitar lo que esta puede hacer y, a la vez, aumentar el rendimiento de los productos.

Interior de Le Visionnaire, el laboratorio de creatividad de L'Oréal Groupe en París. Esteban Palazuelos

"Estamos bien equipados y tenemos alianzas por todo el mundo: podemos aprovechar biotecnologías desarrolladas en Asia para el cuidado de la piel, o innovaciones en coloración en EEUU", señala. "Algunas personas lo ven [el nuevo modelo, uno con más exigencias regulatorias y ambientales] como una restricción; nosotros preferimos ver una oportunidad para ir más lejos”.

Las ecociencias permiten el cultivo sostenible de ingredientes y extraer lo mejor que la Tierra puede ofrecer a través de procesos tecnológicos de vanguardia. Y, hablando de sostenibilidad, recuerda que "nuestro objetivo es alcanzar fórmulas con un 95% de ingredientes de base biológica", derivados de minerales abundantes o procesos circulares.

Además, prometen que, para entonces, el 100% de estas serán respetuosas con el entorno acuático. Para cumplir esta meta, L'Oréal Paris (y también Groupe) está poniendo el foco en avanzar en agronomía, química verde, ecoextracción, ciencia de la formulación, herramientas de modelización, etc., de la mano de proveedores, startups e instituciones.

"Todo lo que hacemos responde a la ambición de ofrecer una belleza que dé confianza. Tenemos los datos: ocho de cada 10 mujeres dicen que, cuando se ven guapas, se sienten seguras. Eso está arraigado en la forma en que innovamos. Más allá del producto, nuestra misión es empoderar. Porque, cuando te sientes increíble, eres imparable", concluye Toupet.