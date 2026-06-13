La consejera Teresa Alarcos: "Puede que un negocio fracase y no pasa nada. En EEUU lo tienen claro, en España no"

La 84ª Feria del Libro de Madrid entra en sus últimos días en El Retiro con un menú tan variado como el clima económico: novelas de evasión, ensayos con pinceladas de geopolítica, manuales de liderazgo, libros de autoayuda y, en una categoría cada vez más poblada, títulos que hablan de emprendimiento y tecnología.

Entre ellos se encuentra Emprendedoras. Las líderes que cambian el mundo en la era digital (Plataforma Editorial, 2021). Lo firma este 14 de junio en la caseta 244 Teresa Alarcos, conferenciante, consejera, business angel y presidenta fundadora de la W Startup Community, una red cuya misión es activar el ecosistema empresarial femenino.

La tesis de la que parte la publicación y la charla con su autora es, en cierto modo, contraintuitiva para una cultura que mide el éxito en cifras de ventas y unicornios: la vida no es lineal; tampoco el emprendimiento: "Es probable que un negocio no funcione, y no pasa nada por ello. Esa es una cultura que los estadounidenses y escandinavos tienen integrada, nosotros no tanto".

"Yo soy Teresa Alarcos, estoy casada, tengo dos hijos y he sido 20 años ejecutiva y luego 15 consejera independiente. Ahora, además, escribo", se presenta. Su currículum no cabe en una página: estudió Management en UCLA-Anderson, IESE, Esade, IE, Harvard, y es graduada y diplomada en el Instituto de Consejeros-Administradores, más conocido como el IC-A.

Ha pasado por grandes compañías, del gigante mediático francés Vivendi a Yoigo, y hoy se desempeña como consejera independiente de varias empresas. Pero no sólo eso: es miembro de la red de consejeras Women Corporate Director y también impulsó el Primer Estudio y Prospección del Emprendimiento Digital Femenino junto al Instituto de la Mujer.

Sin ánimo de empezar a mencionar uno a uno los cargos que nutren su dilatada carrera, sí reconoce cómo se convirtió en la cazaempresarias que es hoy, básicamente a raíz de una agenda que no daba abasto a tanto café. "Yo era directiva y me llamaban muchas mujeres para decirme 'oye, quiero lanzar mi empresa tecnológica, ¿me ayudas con el marketing?'".

Entonces, prosigue, "quedaba con ellas a tomar algo. O, si me preguntaban por temas legales, llamaba a una amiga mía especialista y se la pasaba". Un día, ese apoyo informal se materializó en un objetivo profesional: "Llegó un punto en que dije 'vamos a organizarnos' porque hace 12 años mucha gente quería emprender pero no había tantas políticas públicas como ahora".

Teresa Alarcos, consejera, en el Club Alma Sensai de Madrid. Esteban Palazuelos

De ese clic nació W Startup Community y lo que empezó como un grupo de WhatsApp entre colegas directivas se convirtió en una red de mujeres dispuestas a mentorizar a otras que querían emprender. "Nos reunimos por primera vez en el IE, tuvo tal éxito que llamé a mis amigas de Repsol, me dejaron el auditorio y ahí ya hicimos un primer congreso".

El foro nació con vocación internacional porque "el 70% de las startups ya surgen siendo internacionales —nuestro estudio lo ratifica— y nosotras queríamos que viniera a España gente de fuera y que este país resultara un espacio referente en emprendimiento disruptor femenino, pensando en grande".

Cinco ediciones después, aquel congreso ha viajado por Málaga, Valencia, País Vasco, A Coruña; ha abierto capítulos en Nueva York y México.

"Lo que hacemos es poner en contacto a corporaciones, inversores, startups, administraciones, universidades, etc. para mostrar cómo emerge la creatividad de la gente que quiere usar la tecnología para cambiar los modelos de negocio, y que se produzcan creación de valor, interacciones y negocio".

La comunidad se financia sobre todo a través de grandes empresas. Esa decisión condiciona una de las señas de identidad del proyecto: la entrada para las mujeres es gratuita. "Una de las barreras clave es la económica. Nosotras damos acceso libre y a los ponentes para que puedan consultar sus dudas o potenciales oportunidades".

Un nuevo mapa

Desde su posición en consejos de administración, fondos y redes de startups, Alarcos ve un terreno muy diferente al que se encontró cuando empezó. "Antes, las empresas hacían un plan estratégico a cinco años y se cumplía. Ahora gestionas muchos a la vez, con escenarios que cambian muy rápido", resume.

Ese entorno, admite, "da vértigo", pero también abre un abanico de palancas nuevas para poner en marcha un negocio: hay más programas públicos, más redes que conectan talento con grandes compañías y tecnologías —como la inteligencia artificial— que permiten hacer maravillas con equipos pequeños.

En su análisis para Magas, cuatro factores están redefiniendo cómo se emprende: el primero es la cultura del riesgo. "Equivocarse forma parte del aprendizaje. En otros países se valora que alguien se haya atrevido aunque no le haya salido bien. Aquí, cuando dices que quieres emprender, muchos padres siguen contestando 'búscate algo seguro'".

La fundadora de W Startup Community, durante la entrevista con Magas. Esteban Palazuelos

Este temor al fracaso, critica, también marca el compás innovador de las compañías, incluso de las grandes. "Si eres empresario tienes que ser optimista. Si sólo ves fallos, te paralizas", afirma. De ahí su cruzada contra el 'pero' en las reuniones: "Si alguien llega con una idea y lo primero que oye es 'uy, madre', ya no se atreverá a hablar más porque le has capado".

La alternativa, propone, pasa por cambiar el lenguaje y los incentivos: "Hay que crear áreas de innovación donde se premie la mejora. Que los empleados tengan algo en sus objetivos que, de alguna forma, no les frene. Que en el KPI esté también el poner en marcha, el hablar con otros departamentos, para que haya grupos colaborativos en distintas áreas".

¿A quién llega el dinero?

La segunda palanca de ese mapa es el capital. El estudio que impulsó sobre emprendimiento digital femenino cifra en torno a un 18% los proyectos fundados o cofundados por mujeres en España; más del 80% siguen siendo sólo masculinos.

"Según datos del Banco Europeo de Inversiones, menos de un 3% de la inversión de riesgo llega a empresas lideradas por ellas. Y el crédito bancario a sus startups es dos puntos inferior al que tienen las de ellos", destaca. A eso se suma que "más del 90% de los fondos los lideran varones. Es un espacio por construir y tenemos que estar todos".

Lo paradójico, señala, es que los datos de rendimiento no justifican esa infrainversión. Recuerda una sesión con un catedrático del MIT en la que se subrayaba que "los proyectos femeninos eran un 10% más rentables" y su experiencia le dice que existe un patrón financiero distinto: "Ellas tienden a pedir menos crédito. Y cuando lo hacen, lo devuelven antes".

En su análisis, la experta en emprendimiento no duda en afirmar que, aunque cada caso tiene su propia complejidad, en general "las startups lideradas por mujeres tardan un poco más en arrancar ventas, pero cuando despegan, despegan. Funcionan más como hormiguitas: más aversión al riesgo, pero más supervivencia en el tiempo".

Las tecnologías disruptivas

El tercer factor que Alarcos incorpora al nuevo mapa del emprendimiento es la aceleración tecnológica. En particular, la inteligencia artificial generativa, que se está infiltrando en procesos de negocio de todo tipo. "Estamos en un momento de cambio en el que esta puede multiplicar la productividad; por eso no podemos permitirnos quedarnos fuera", apunta.

Su enfoque, de nuevo, es pragmático: "La clave es entender qué está pasando en el presente para detectar las oportunidades. No ha habido más posibilidades que ahora porque nos encontramos en un momento de transformación". De ahí que la consejera proponga tratar estas innovaciones disruptivas como cualquier otra herramienta empresarial.

Lo que no hay que hacer, dice, es pensar que estas están reservadas para mentes privilegiadas. "Te tienes que meter a hablar con gente que sabe, hacer cursos y formarte para ver las oportunidades que hay en tu trabajo actual y tener el valor de proponer ideas y lanzarte. Porque ahora es más fácil que nunca poner en marcha un piloto", asegura.

Portada de 'Emprendedoras'. El libro, editado por Plataforma Empresa, ya suma ocho ediciones.

Lo que sí le preocupa es el diseño de esos sistemas que de repente se han involucrado en el buen (o mal) hacer empresarial. "La IA se alimenta de lo que ya existe, y lo que existe es machista", advierte. Por eso insiste en que esta deje de ser únicamente asunto de departamentos de tecnología: "Un algoritmo no puede ir solo".

Y, en esta línea, la consejera pone deberes a las compañías: "Hay que saber quién lo ha programado, con qué criterios y qué sesgos arrastra. Desde el consejo tiene que haber procedimientos claros para revisar esto, porque no es un tema técnico menor: se trata de una decisión estratégica".

No maten las buenas preguntas

El cuarto eje del neoemprendimiento es el talento. Alarcos insiste en que el debate sobre emprendimiento no puede empezar a los 30. Y habla de un programa de la radio en el que llevaron a emprendedoras de su comunidad a colegios: "Los niños preguntaban de todo: cómo se les ocurrió la idea, cómo la pusieron en marcha, cómo convencieron a sus padres…".

Se apoya en una idea de Carl Sagan: cuando un pequeño se cuestiona por qué el cielo es azul o las plantas verdes, no dice una tontería, abre la puerta a la física y la biología. "En la era digital, nuestra ventaja es el pensamiento crítico y la creatividad. Lo mecánico se va a automatizar, y eso es bueno; lo que no podemos es matar esas preguntas con respuestas despectivas".

También pone el foco en cómo el lenguaje influye en las vocaciones. "En los años 80, cuando la carrera se llamaba Informática, había muchas chicas. Cuando pasó a llamarse Ingeniería Informática, cayeron. Es la misma base, pero cambia el nombre. Así de importante es cómo contamos las cosas", reflexiona.

De ahí que reivindique un "plan de marketing" de las carreras tecnológicas que explique qué problemas reales resuelven —desde diagnósticos más rápidos en las consultas del médico hasta cosechas más sostenibles para los agricultores— y no sólo su parte técnica.

Los mercados estrella

Con este marco —más volatilidad, más herramientas y más necesidad de talento diverso—, Alarcos aterriza en lo que, a su juicio, son las grandes oportunidades de los próximos años. Se le pregunta en qué sectores pondría el radar si tuviera 25 años y una libreta en blanco. No duda: "Biotecnología, espacio y longevidad".

En lo primero ve, por ejemplo, una ola de proyectos ligados a medicina de precisión: "Está creciendo exponencialmente. Te permite anticipar diagnósticos y dar más herramientas a los médicos combinando biomarcadores, IA y grandes volúmenes de datos", explica.

El espacio, por su parte, "se está convirtiendo en una plataforma para experimentos de medicina, agricultura de precisión o comunicaciones, y ahí hay muchas oportunidades de negocio", prosigue.

La autora de 'Emprendedoras', retratada con su libro. Esteban Palazuelos

La defensa y la ciberseguridad son el tercer bloque. "Por la situación geopolítica, todo esto va a crecer: de la fabricación de aviones al software”, explica. La propia gestión de la salud abre, además, un nuevo frente: "Hoy somos totalmente digitales. Nuestro cuerpo se va a digitalizar para hacer diagnósticos, y eso atraerá ataques. Esa industria va a seguir evolucionando”.

A ese núcleo añade dos campos pegados al día a día: la tecnología de los alimentos —"para no depender tanto de la naturaleza"— y todo lo que rodea a la vivienda, desde el proptech hasta nuevas formas de construir. "En España faltan cientos de miles de casas. Todo lo que tenga que ver con nuevas formas de edificar y gestionar hogares será clave".

La longevidad, sin embargo, es el ámbito donde ve una conexión más directa con las preocupaciones cotidianas. "Cada vez vamos a vivir más y nos preocupa cómo llegar bien. Ahí entran, por ejemplo, las ciencias ómicas", detalla. "Si pienso en las grandes oportunidades de la década, diría que son todas estas".

Manual para emprendedoras

Durante años, muchas fundadoras relataban que, para ser tomadas en serio en una ronda de inversión, solían ir acompañadas de un socio varón, un 'John' que se sentaba a su lado en la mesa. Teresa Alarcos recoge en Emprendedoras esta anécdota y la utiliza para mostrar hasta qué punto el ecosistema estaba pensado para escuchar casi sólo a hombres.

Que hoy su libro vaya ya por la octava edición, con prólogo de Antonio Huertas, presidente de Mapfre, y se haya publicado también en inglés —llegando a ser número 1 en Amazon en su categoría— es, para ella, una señal de que algo se está moviendo: hay un interés latente por las historias de liderazgo femenino y por el análisis de sus cifras.

Su hoja de ruta para quien todavía duda es la siguiente: empezar por los programas de emprendimiento que existen en los ayuntamientos, informarse sobre fondos específicos para mujeres, hablar con quienes ya han levantado proyectos para aprender de sus errores y usar la tecnología como palanca para probar, medir y corregir con pocos recursos.

El 14 de junio a las 12:00 horas, Alarcos firma Emprendedoras en la Feria del Libro, en el stand de Plataforma Editorial, una cita pensada tanto para presentar la publicación como para seguir tejiendo esa comunidad de lectoras y futuras fundadoras que, defiende, no necesitan a ningún John a su lado —aunque si lo hay, también está bien— para que sus ideas sean escuchadas.