Erika Quezada, vicepresidenta de Marketing y Ventas de DHL Express: "La diversidad supone más de un 30% de beneficio"

En un mundo cada vez más cambiante, la permanencia se saborea como un triunfo. Este arranque podría ser una buena forma de definir la trayectoria de Erika Quezada en DHL Express, la nueva vicepresidenta de Marketing y Ventas de la compañía en España.

Tras 25 años trabajando para la empresa, la mexicana llega a Europa con la sapiencia de quien ha crecido con ese carácter resiliente propio de Latinoamérica. Define, además, un liderazgo femenino —y transversal— libre de autosabotaje y que tras el storytelling en tendencia esconde un propósito real.

Quezada es el ejemplo de que el progreso no sólo se traduce en verticalidad y jerarquía, sino que también es sinónimo del crecimiento de los equipos y, por ende, del legado que se va dejando en ellos a través de servir de guía.

Lleva más de 25 años en DHL Express, ¿qué la sigue motivando para permanecer en la compañía, continuar creciendo y haciendo lo propio con sus equipos?

Lo fundamental es que los días son diferentes. Cada jornada implica un reto para mí que me ofrece la posibilidad de dejar huella.

Me interesa la impronta que puedo trasladar a mis equipos, trabajando con ellos, guiándoles, mentorizándoles y asegurándome de que aprendan y sigan desarrollando su carrera. Es algo que me mueve a diario, porque a través de ellos puedo dejar un legado como líder de un equipo comercial.

Hacia el exterior, el rol que tengo me permite establecer una conexión con mis clientes, hacer sus negocios crecer y potenciar su presencia internacional. Ser parte de su día a día es una gran motivación porque, si ellos mejoran, nosotros como compañía, también.

Todo esto forma parte de esa idea de dejar huella. Eso es lo que realmente veo como mi motor.

En un momento en el que se idolatra el cambio, representa justo lo contrario, además de la motivación, ¿qué se aprende con esa permanencia?

DHL es una empresa muy cambiante y dinámica. Cada día es diferente y la velocidad te mantiene activa. Cuando hay una buena conexión entre lo que ofrece la compañía y lo que buscas, hay crecimiento: por eso me quedé.

Es más, por temas personales estuve tres años en otro lugar, pero quise volver, así que toqué a la puerta de nuevo y ya son 12 años consecutivos de aquel regreso, de aquella segunda vuelta.

DHL Express me ha ofrecido la oportunidad de estar en diferentes roles y evolucionar. También es importante matizar que ha habido movimientos laterales que me han hecho crecer y desarrollarme como líder con equipos jóvenes y nuevas generaciones, que es algo que personalmente me apasiona.

No siempre tiene que tratarse de un ascenso. Cuando hay un match entre lo que buscas y la cultura de la empresa, eso te llena.

En definitiva, DHL es un lugar donde hay oportunidades, donde ves crecimiento, donde puedes influir positivamente en los demás, y todo eso ha hecho que yo esté muy contenta. Son 25 años actualmente, pero quisiera terminar mi trayectoria profesional aquí.

La directiva tiene una trayectoria de 25 años en la compañía. Cedida

Ha pasado por México y otros mercados. ¿Qué le ha enseñado América Latina sobre hacer negocio que España aún tiene que procesar?

Resiliencia y adaptación rápida a los nuevos cambios. En un mercado tan volátil y geopolíticamente inestable, como en los países de Latinoamérica desde hace muchos años, estos dos factores han sido fundamentales para que los negocios sigan existiendo, empujando y creciendo.

Las naciones europeas están en años recientes experimentando esto, así que tendremos que volvernos más tolerantes a los cambios y adaptarlos de una manera rápida y eficaz para poder seguir progresando.

Para DHL Express el foco está en el cliente y para usted también, ¿cuáles son las otras tres patas que sostienen la mesa y qué no se puede dejar atrás nunca?

Primero, entendimiento claro por la otra parte: empatía y ponerte en los zapatos del cliente para crear conexión como empresa de servicios. Hay que tener curiosidad por entender su negocio para añadir valor.

En segundo lugar, establecer una estrategia clara para hacer que los clientes sean exitosos. Nuestra filosofía está basada en ser la opción preferida y nuestro triunfo depende del de ellos. Para eso hay que defender una buena estrategia comercial.

Y por último, mantener charlas honestas y sinceras con ellos. Genera mucha lealtad. Hay que mantener transparencia hasta cuando hay problemas. Eso fortalecerá y creará relaciones largas. Saben que siempre les voy a decir la verdad, pero también les voy a ayudar a resolver lo que surja.

Esas tres pautas para mí son claves en una relación comercial.

En su currículum, ventas, marketing y operaciones. A día de hoy, con las redes como principal expositor, ¿dónde se decide el rumbo de un negocio más allá de lo básico?, ¿dónde se encuentra el marketing, teniendo en cuenta su puesto, actualmente?

Para mí un negocio se define desde las ventas. Es la primera línea del estado de resultados financieros. Este rol comercial que desempeño me permite estar muy expuesta y alineada con el mercado exterior para entender las tendencias, los retos a los que nos enfrentamos…

El mundo es una locura y muy cambiante. Hay que estar a la vanguardia para hacer frente a los retos actuales.

Creo que el área comercial determina el rumbo de las compañías, pero este va acompañado de un papel clave y fundamental: el operativo. Cuando conseguimos transformar la necesidad del servicio con una gestión: la de una operativa basada en transportar mercancía de una punta del mundo a la otra con infraestructura de calidad.

Va muy de la mano del conocimiento que debe tener el equipo comercial. Al entender cómo operamos, puedes ofrecer esos servicios y valores agregados que pueden ser atractivos para nuestros clientes.

Todo esto se engloba en la estrategia de marketing. Hoy en día se ha tornado en prácticamente digital donde, en una primera fase, nos podemos dar a conocer, presentar lo que ofrecemos, nuestras campañas, el añadido de lo que hacemos… invitar a potenciales clientes a ser parte de nuestra empresa. Es fundamental para que lleguemos a nuevos clientes.

En resumen: la base es la operativa, la parte comercial atrae esos clientes, y todo va englobado en una estrategia de marketing orquestada en consonancia.

¿Qué importancia tiene la cultura local en cada localización para que la compañía no sólo arraiga, sino que se sostenga? Sobre todo cuando la globalización aparece como telón de fondo.

Esta pregunta me encaja muy bien porque vengo de otra cultura, la mexicana de DHL Express México. Pero puedo comentar y afirmar que DHL Group ha hecho una 'evangelización' de su cultura —me gusta llamarlo así— para que sea exactamente la misma en cualquier rincón del mundo.

Me siento en casa aquí en España porque la cultura de respeto y resultados es la misma que tenía allí. Es la misma en todas las localidades que operamos. Nuestros valores están arraigados a nivel global y estamos compenetrados en la cultura de la organización.

Obviamente, hay tintes en cada zona. El mercado local tiene su propia necesidad y hay que entenderla. En México, por ejemplo, los temas de seguridad de la mercancía son algo que importa mucho a los clientes. En España, en cambio, no es un tema prioritario porque la seguridad ya existe.

Es decir, hay tintes locales en función del mercado en el que estés, pero la base sigue siendo una cultura global en todos los lados. La esencia no cambia.

¿Cómo ve a España respecto al mercado internacional?

Este país se encuentra en un punto de transformación importantísimo. Veo ganas, interés, se están firmando tratados de libre comercio que van a seguir empujando el intercambio... Es el caso del acuerdo con India, con Australia, la expectativa de Mercosur… también hay mucho con México.

Esas pymes están empujando para internacionalizarse. Hay ganas. Hay sentimiento de entender —y DHL ahí les apoya como consultores estratégicos— el reglamento aduanero, el cual puede suponer complicaciones para la expansión internacional. Pero una vez que lo entiendes, todo fluye.

A España lo veo como un catalizador e impulsador del mercado internacional. Echado para adelante y con muchas ganas. Además, creo que viene una generación de jóvenes clara que hay que potenciar, que hay que acompañar y darles su hueco y voz en las empresas.

Más de 20.000 clientes en España. ¿Cómo se evita que una cartera tan grande acabe siendo impersonal? En especial, con la tendencia de la customización y del trato a medida.

Hablando de cultura y de trabajo de DHL Express disponemos de estructuras globales que sostienen carteras grandes de clientes. En lo particular de España, está organizada por diferentes canales de venta:

Televentas: ofrecen una atención y personalización a través del teléfono o sistemas digitales, como chats.

Field sales: estructurados por comunidades autónomas y regiones.

Key Account: vías más customizadas por sectores como automotriz, life sciences & healthcare, ingeniería y manufactura…

La disciplina es que en tres meses un comercial pueda darle la vuelta a su cartera y, por tanto, los tamaños de los equipos van acorde al control que ellos puedan tener en ese plazo.

Creo que esa estructura bien definida y la planificación facilitan la personalización. Somos consultores estratégicos para nuestros clientes.

La directiva en las instalaciones de la empresa. Cedida

En marketing se habla mucho de propósito y de storytelling. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de narrativa corporativa?

Nuestra misión es 'Conectar personas y mejorar sus vidas'. Es más que un slogan o un claim. Es nuestra misión que se transforma en nuestra calidad. Sólo al ver esa frase, tenemos que tener la calidad de las operaciones, ya que es lo que nos mueve —somos una empresa de servicios—.

Contamos con estándares muy altos: en 2025 cumplimos el 96% de tiempos de entrega. En Express, donde esto denota velocidad, quiere decir que casi toda Europa se conecta al día siguiente con nuestros aviones propios. Tener ese tiempo de tránsito en envíos internacionales (24-48 horas) refrenda claramente nuestro propósito.

En cada mercancía hay una historia. Y gracias a que contamos con esos objetivos logramos lo que nos proponemos y nuestro storytelling. Los hechos lo demuestran.

Ha impulsado iniciativas de diversidad, ¿cuál es el reto, siendo realistas, a día de hoy respecto a esa cuestión?

Creo que aún falta mucho. Es sabido por todos que a nivel mundial existe una brecha salarial. Pero me gustaría destacar dos hechos:

Las mujeres impulsan mucho a las mujeres a que se lo crean. Hay que empoderarlas para que ganen confianza. Que no se pongan límites, que sean valientes. Recientemente justo vi una iniciativa de un blog en México que me encantó: No pidas permiso: SIN PERMISO. Tú llegarás hasta donde quieras llegar. No nos autosaboteemos ni nos autolimitemos. Organizaciones lideradas por hombres, con comités de dirección con un 100% de perfiles masculinos: invitaría a estas empresas a que en procesos de reclutamiento se aseguren que haya diversidad. Que en proyectos clave pongan sobre la mesa nombres femeninos. Debe generarse esa conciencia.

Yo tengo un reto de mi propio equipo: en la medida de lo posible incorporarlas en mi propia línea de reporte directivo. Hay que ver de qué manera podemos animarlas a crecer.

Se puede hablar de religión, cuestión sexual… me he centrado en el género. Pero está demostrado que la diversidad aporta un 30% más de utilidad a la compañía. Hay que abrazar esta cuestión porque suma. Hay que ser abiertos.

¿Se lidera igual en América Latina que en España o ha tenido que desaprender cosas por el camino?

Un líder es un líder: las cualidades son las mismas en cualquier parte del mundo. Debe conectar, preocuparse por las personas, empoderar, guiar, facilitar… Cualquier equipo guiado por un perfil así será exitoso.

Lo que hay que desaprender o ajustar son las culturas a las que te enfrentas, pero mi esencia es la misma a la que tenía en México.

Después de tantos años en la misma compañía, ¿qué es lo que aún le causa dudas y nunca da por hecho?

Nunca doy por hecho que lo sé todo. Me sorprendo porque sigo aprendiendo cosas pese a tantos años dentro de la organización.

No me causa dudas nada en particular. Me inquietan los entornos geopolíticos tan cambiantes que he visto en tantos años. El ser una multinacional nos obliga a tener que adaptarnos, a generar acción más que duda.

Vemos últimamente ciertos países que parece que quieran proteger sus mercados locales con cambios aduaneros, que me parece correcto desde el punto ese punto de vista, pero también hay que entenderlos para ver cómo seguir facilitando el intercambio de bienes transfronterizo.

Entonces es más una incertidumbre, la de ver en dónde va a terminar esto, pero al final para mí denota acción. La obligación de estar informados y estar al pie de los cambios de primera mano para poder generar acciones.

Si tuviera que previsualizar lo que será su trayectoria DHL Express de aquí a cinco años, ¿qué tres palabras querría que definieran este periodo profesional?

Valiente, porque asumo los retos que la empresa me afronta; cercana porque me encanta ver a mi equipo crecer y verlos más grandes que yo; y legado porque los equipos que he liderado me siguen recordando con cariño. He dejado a gente que hoy sigue liderando esos negocios y procesos en diferentes países y áreas sin mí.

Si junto estos tres términos, creo que definirían una buena trayectoria en DHL.

Liderazgo y feminismo, ¿cuál es su percepción al respecto a raíz de su experiencia? Sobre todo habiéndolo ejercido en diferentes puntos del globo.

Me considero impulsadora del talento femenino sin perder el foco en la diversidad de un equipo —en cuestión de género— para crear un balance. Hombres y mujeres juntos crean cosas muy potentes. Creo y predico con el empoderamiento hacia ellas, en hacerles creer que pueden…

En México, por ejemplo, está muy arraigado el concepto de techo de cristal. Para romperlo hay que empezar a creer en una misma. Hay que visualizarse, alzar la voz... Cuando se atraviesa esa barrera te das cuenta de que hay muchos factores autolimitantes.

Las que lo hemos conseguido somos un buen ejemplo para futuras generaciones. Ahí es vital acompañarlas para empoderarlas.

Yo soy mamá de dos chicas de 19 y 11 años. Hoy ellas dan por hecho cosas que para mí hace 30 años eran imposibles por el simple hecho de ser mujer.

Cuando empecé a trabajar en aduanas de México, me miraban y juzgaban sólo por serlo. Ahora veo el camino que les he abierto a esas generaciones y me alegra. Es algo que se engloba con la parte de liderazgo y empoderamiento femenino.

No le pidamos permiso a nadie para crecer, pero equilibremos la diversidad. Todos somos muy valiosos.