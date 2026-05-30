Charly Jiménez, el peluquero de las estrellas: "La primera vez que teñí a Susanna Griso salió mal. Creí que me iban a echar"

El estilista rodeado de dos de sus clientas VIP, Susanna Griso y Ana Cuesta, y junto a la directora de The Beauty Concept, Paz Torralba. Esteban Palazuelos

Dicen que creer en el destino es una especie de consuelo al que aferrarse en tiempos de incertidumbre. No obstante, no resulta osado decir que el del peluquero Charly Jiménez estaba escrito.

El estilista, que dice orgulloso que viene de un matriarcado y que no hace nada sin preguntarle a su madre, se empapó del mundo de la belleza en casa.

Hoy, su día a día transcurre entre The Beauty Concept, un juego del que forma parte gracias a su directora, Paz Torralba, y el backstage de los platós.

Su buen hacer se refleja en looks como el de Susanna Griso, la presentadora de informativos de La Sexta Ana Cuesta o Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle. La rutina ha convertido su relación profesional con ellas en algo personal.

Pensar en Jiménez alejado de la belleza se hace imposible tras hablar con él, que comenta que encuentra en el tocador un salón de confesiones donde ha escuchado cosas que habría preferido no oír. Entre anécdota y anécdota aflora una máxima: ni su carrera ni él serían lo mismo sin sus mujeres, Los ángeles de Charly.

Charly, has crecido entre secadores y platós. Si tuvieras que elegir un aroma que defina tu infancia, ¿sería el del laca de un estudio o el del salón de tu madre?

Diría que un poco mezcla de todo. La pregunta me recuerda precisamente a esos momentos en los que mi madre traía a alguien a casa y la peinaba en el salón, montaba recogidos o hacía mechas. Me ha encantado vivir todo eso y ahora me toca a mí.

También tengo grabado cuando me llevaba a la tele; conocí a Lina Morgan. Yo llegaba y me sentaba allí como uno más. De hecho, hay vídeos en YouTube antiguos en los que salgo de fondo.

El estilista Charly Jiménez en The Beauty Concept. Esteban Palazuelos

Tu madre ha peinado a la Reina y es tu gran referente. ¿Cuál es el consejo más valioso que te dio ella sobre cómo tratar, no solo el cabello, sino el alma de una mujer poderosa?

Que no perdiera mi esencia y que fuera yo mismo. Que le diera naturalidad a lo que hago. Para mí esa ha sido una de las grandes claves al rodearme de todas ellas —dice en referencia a personalidades como Susanna Griso, Ana Cuesta o Paz Torralba—.

También me ha dicho siempre que si algo se puede hacer, adelante, pero si no, no pasa nada. Si caes en eso, el lío en el que te metes es monumental, sobre todo cuando se da una cuenta atrás de un directo.

He de decir, igualmente, que también consulto mucho. A día de hoy, con 37 años, hay veces que no hago nada sin antes llamar y preguntar a mi madre que cómo lo ve ella. Es mi talismán, mi gurú.

Ana Cuesta, presentadora de informativos en La Sexta, sobre Charly Jiménez Para mí su presencia es sinónimo de tranquilidad, confianza y experiencia por encima de todo.

Charly Jiménez ha sido el encargado de peinar a Ana Cuesta en su boda, celebrada el pasado 23 de mayo. Esteban Palazuelos

Formado con Juan Pedro Hernández y con experiencia internacional en cruceros y barberías... ¿Qué tiene el ojo de un peluquero que ha viajado que no tenga el que nunca salió del salón?

Si sales ves cosas que aquí no llegan. Ahora con las redes e internet tenemos todo a la mano, pero no es lo mismo perderte en una ciudad y sentarte en un banco sin conocer a nadie. Me gusta fijarme en las costumbres de la gente, en cómo se maquilla o la forma en la que una boda en el extranjero no tiene nada que ver con una en España.

Cuando estudiaba con Juan Pedro tenía unos 19 años. Él era una persona que había viajado, tratado con celebrities y a mí me encantaba cada curso que me daba. Me quedaba sentando escuchando todas sus anécdotas.

¿Es más difícil enfrentarse a los focos de una película o al directo diario de figuras como Susanna Griso o Ana Cuesta?

No es nada fácil ninguna de las dos. La gran pantalla tiene mucha fuerza y creas al personaje según lo que indica el director. Pasas con él por un montón de etapas y se graba durante mucho tiempo, en diferentes momentos, por eso hay que tenerlo todo milimetrado.

Y la tele es muy distinta. Llegan por la mañana y ya conoces más o menos cómo es la persona, pero tienes que tener mucho cuidado, porque es un directo y ellos se van moviendo, pero tú no puedes entrar. Hay veces que como lo hagas mal, ya no hay marcha atrás, estás en el terreno de juego.

Si patino en el salón puedo corregirlo, pero allí no. Algo así me pasó con Susanna la primera vez que la teñí. Había visto cosas de su peluquera, apuntes, consulté con mi madre...

Preparé la fórmula y me puse a ello, pero cuando acabé me dijo "me ha quedado un poco oscuro". Yo repliqué que sí, pero que sólo un poquito, ¡y estaba oscurísima! Pensaba que me iban a despedir, pero mira, aquí sigo.

Charly Jiménez considera a su madre como una gurú en su carrera profesional, pero también en el plano personal. Esteban Palazuelos

Dices que Susanna y Ana han confiado en ti para sus bodas, ¿qué se siente al ser el guardián de la imagen de una mujer en el día más importante de su vida?

Es una responsabilidad, porque además las van a mirar con ojo clínico en esas situaciones, ya que también entran en juego fotógrafos y prensa. Yo lo he llevado bien.

Cuando Susanna Griso asistió a la boda de Cayetano Martínez de Irujo, a la que acudió con una pamela, fuimos un equipo de cinco personas. Son cosas que hay que estudiar, no se trata de llegar y besar el santo.

Que ellas confíen en mí es maravilloso y es algo que hace que trabajes desde la tranquilidad. Ahí es donde das en el clave. Además, son mujeres sencillas, te dejan hacer.

En Atresmedia han pasado por tus manos perfiles muy diversos. ¿Cuál es el secreto para que una presentadora se sienta segura frente a millones de personas?

He trabajado con todo tipo de perfiles, no sólo con ellas. Se han sentado conmigo políticos y músicos, por ejemplo. Hay veces que estamos retocando y escuchamos de fondo eso de "quedan 10 segundos". En ocasiones hemos terminado tirados en el suelo por apurar al máximo y no salir en el directo.

Es un momento complicado, pero les doy mucha seguridad. Además, sólo hay que verlas: son portentos, intelectuales, buenas personas... Algo que le digo siempre a Susanna antes de salir es "Rubia, venga por ello". Esa es mi versión del clásico "que tengas un buen día", era nuestro pie.

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público' Tras contar con dos peluqueras maravillosas durante años, surgió la oportunidad de ficharlo y fue amor a primera vista desde el primer día.

La presentadora y Charly Jiménez son un tándem infalible en el ámbito 'beauty'. Esteban Palazuelos

Mencionas a mujeres "imparables e incansables" como Cruz Sánchez de Lara o Paz Torralba. ¿Qué es lo que más te inspira de la ambición femenina en el mundo del lujo?

Me encanta que me hagas esta pregunta al igual que lo hace el rodearme de perfiles sofisticados, empoderados e inteligentes que confían en mí para llevarles su imagen.

De hecho, me fascina el mundo de 'Las top 100'. Cuando me veo rodeado de ellas pienso "Charly, ellas podrían gobernar el mundo". No les hace falta nadie y son imparables.

También es que vengo de un matriarcado: mi hermana, mi madre y mi abuela. Así que es donde me he sentido más a gusto y donde he podido tener conversaciones de todo tipo. Me dan consejos que me llevo en cajas fuertes para que no me los quite nadie. Si estoy aquí es gracias a todas ellas.

Tu nuevo proyecto con Paz Torralba te tiene muy ilusionado. ¿Cómo se redefine el concepto de lujo en la peluquería actual? ¿Es cuestión de producto o de tiempo?

En la peluquería y el lujo todo está en los detalles y en el mimo. En crear una experiencia para la que además tienes que estar muy bien formado.

Paz Torralba me ha dado un juguete, porque además no me ha puesto límite. Cuando llegué me decía "puedes hacer lo que quieras, pero no te vayas por ahí".

Le he pedido un montón de cursos de formación y reciclaje y no sólo de cosas que se hacen aquí, sino también a nivel internacional, porque aquí viene gente de otros países y tienes que estar a la última en todo, no puedes dejar nada al azar.

Si tuvieras que diseñar la estética de una portada que definiera a la mujer española, ¿qué marcarían tus peines?

Sería algo sofisticado pero racial. Me encantaría tener la posibilidad de ejercer como director artístico, ya que es algo que no he hecho aún.

Llevas casi dos décadas en el sector, pero dices que estás más motivado que nunca. ¿Cómo se evita el cansancio?

Este es un mundo que hoy amas y mañana odias, pero esa motivación también va con la persona. Se encuentra en los sitios de los que bebes y comes. Donde buscas y te dan cobijo.

En The Beauty Concept recibimos a gente de todo el mundo. Pero además, están también las presentadoras, celebridades, políticas.... Entonces no te da lugar a decir eso de "voy a tomarme un tiempo". Esa posibilidad no existe. En el momento en el que entras aquí, eso desaparece. Es una vorágine.

Los nuevos retos suponen también ese empuje para seguir avanzando. Y mis chicas son también las que me sostienen.

Paz Torralba, directora de The Beauty Concept Lo conocí por la recomendación de una muy buena amiga que también es clienta. No dudé en confiar en su criterio y desde su llegada ha sido un acierto total para The Beauty Concept. Es muy versátil y personaliza todo su trabajo. Le gustan los retos y se nota muchísimo.

El peluquero con la empresaria. Esteban Palazuelos

¿Qué importancia tienen en tu carrera esos nombres que han funcionado como un pilar? Hablo de Isabel Álvarez o Nuria González. ¿Se puede llegar a la cima en este mundo siendo un lobo solitario?

Eso último es imposible. Hay que saber dar las gracias y reconocer que te has equivocado, hacer equipo... Solo no llegas a ningún sitio en este terreno. Le debo todo a ellas. He tenido momentos en los que he estado muy perdido y han sido las que me han prestado su ayuda. Estoy aquí por eso, y por mi madre.

Muchas veces la gente no las conoce, pero son grandes profesionales que están detrás de muchos proyectos y perfiles de multitud de celebridades, cuyas imágenes marcan de forma exhaustiva.

Sin dar nombres, por supuesto, ¿cuál es la lección de vida más potente que has aprendido escuchando a una mujer mientras la peinabas?

Se me vienen tantas a la cabeza... Somos psicólogos. Como te decía, es superimportante ser tú mismo, pero también soy muy consciente tras mi experiencia que la vida te cambia en un segundo.

He tenido que rapar el pelo a una mujer por el cáncer y ese ha sido el momento más duro. Es algo que no he contado nunca. Hay que vivir a tope y quitarle hierro a tantas cosas que tienen solución...

Y finalmente, Charly, con tantas "historias que contar"... si hoy tuvieras que elegir el título de tu biografía, ¿cuál sería?

El tocador, lo tengo claro. Es un sitio donde pasan muchas cosas y yo me divierto enormemente. Hay mil anécdotas. Por decirte alguna, el político de turno se ha mareado antes de una entrevista porque lleva tres días sin comer de un lado para otro.

También los he escuchado decir cosas sobre contrincantes que habría preferido no escuchar. Algunas veces me da apuro incluso.

Soy una persona muy dicharachera, pero me han enseñado que tengo que ser muy discreto.