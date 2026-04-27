Quién es Weijia Jiang, la periodista elogiada por Trump tras el intento de magnicidio

Las relaciones humanas pueden cambiar en cuestión de segundos. Basta una chispa en el contexto adecuado. La de Weijia Jiang y Donald Trump se transformó la noche del sábado 25 de abril de 2026 en el hotel Hilton de Washington.

El presidente de Estados Unidos acudió al encuentro organizado por la citada periodista en mitad de una legislatura marcada por los desencuentros con la prensa. El evento de gala, con trucos de mentalismo y corresponsales por doquier pertrechados con teléfonos móviles, se convirtió en una zona de emergencia y plató improvisado.

Fue allí donde un intento de magnicidio acercó posturas que hasta el momento parecían completamente irreconciliables.

La voz crítica de la Casa Blanca

Weijia Jiang, de 42 años, es una de las figuras más visibles y respetadas del cuerpo de prensa de Washington. Como corresponsal principal de CBS en la Casa Blanca, se ha hecho especialmente conocida por su disposición a protagonizar choques directos con Donald Trump.

Su relevancia va más allá de su rol en CBS: es la primera mujer de origen asiático en presidir la prestigiosa Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un cargo que asumió en el año 2024.

Esa noche en la que Trump iba a pronunciar un discurso para la prensa, la periodista se esforzó por encontrar un equilibrio en su vestimenta. Uno que le permitiera ser anfitriona sin perder su identidad profesional. Jiang llevaba un vestido plateado, estructurado y con abalorios, un look de alfombra roja que destilaba compostura y elegancia. Era una prenda para casi todo, pero no para un intento de magnicidio.

A pesar del caos y tras el intento de atentado, Jiang demostró su templanza. Regresó al estrado con ese mismo vestido de gala para anunciar a los asistentes que la cena no podría continuar. Posteriormente, se dirigió directamente a la rueda de prensa que ofreció Trump tras los hechos.

Lo más llamativo es que el republicano le reconoció públicamente haber hecho un “trabajo fantástico” organizando el evento. Trump valoró su manejo de la situación caótica y, de forma simbólica, le dio la primera pregunta del turno de prensa, algo habitual en estas conferencias y que algunos interpretaron como un gesto de reconocimiento frente a sus anteriores duros enfrentamientos.

Quién es Weijia Jiang, la periodista a la que Trump ha elogiado tras el atentado

La relación entre Jiang y Trump se había caracterizado históricamente por la beligerancia del entonces presidente. Uno de los encontronazos más duros y recordados ocurrió en mayo de 2020. Durante una rueda de prensa, al ser interpelado por la reportera, Trump le espetó de forma despectiva: “pregúntaselo a China”.

La tensión escaló inmediatamente después de este episodio. Jiang, en un intento por seguir con la ronda de preguntas, lo cuestionó directamente sobre el motivo por el cual dirigía esa respuesta específicamente a ella. El presidente, en lugar de responder, simplemente volvió a esquivar la pregunta, insistiendo en que era una cuestión“molesta”.

Este cruce de palabras se convirtió rápidamente en un símbolo de la compleja tensión racial y de género que marcaba la interacción del presidente con la prensa

Donald Trump junto a Weijia Jiang, a su izquierda; y la la primera dama, Melania Trump, durante el intento de magnicidio.

Orígenes y una carrera ascendente

Para entender la figura de Weijia Jiang es esencial conocer sus orígenes. Nació en Xiamen, China, el 6 de junio de 1983. Sus padres emigraron a Estados Unidos cuando ella tenía tan solo dos años. Fue criada en Buckhannon, una pequeña ciudad ubicada en West Virginia. Allí, sus padres poseían y regentaban un restaurante de comida china.

Su carrera periodística despegó al entrar en CBS News en 2015. Desde 2017, ha cubierto la presidencia de Estados Unidos de manera continua, consolidándose como una de las voces más prominentes y críticas desde la Casa Blanca.

Otras periodistas enfrentadas con Trump

Weijia Jiang no es la única mujer periodista que ha sufrido las contestaciones, los desprecios y los bloqueos por parte de Donald Trump. De hecho, su comportamiento hacia reporteras que le cuestionan ha sido un patrón reiterado durante su tiempo en la Casa Blanca y posteriormente.

A Kaitlan Collins, periodista de CNN, Trump la atacó verbalmente en el Despacho Oval. La llamó “la peor reportera” y se negó a contestarle cuando ella le preguntó sobre el 'caso Epstein'. El ataque incluyó comentarios muy despectivos sobre su trabajo, siendo uno de los momentos de mayor tensión en la relación entre Trump y CNN.

Katie Rogers, periodista de The New York Times, publicó un artículo crítico con Trump. El presidente la atacó de forma personal en Truth Social, su plataforma social. La tildó de “fea, tanto por dentro como por fuera”.

Este ataque siguió a varias preguntas incómodas sobre su edad y su gestión con Mary Bruce, trabajadora de ABC News. Trump mostró beligerancia. La llamó “estúpida” cuando preguntó al príncipe heredero saudí sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, e incluso amenazó con retirar la licencia de emisión de ABC.

A Nancy Cordes, de CBS News, la calificó de “estúpida” cuando le preguntó sobre ataques de inmigrantes afganos en Washington.

El inesperado elogio de Trump hacia Weijia Jiang, en un contexto de caos y tragedia, marca un momento único. Después de años de hostilidad sistemática contra ella y otras mujeres periodistas, la pregunta que ahora resuena en la esfera mediática es si este gesto público cambiará, de alguna manera, la relación general de Trump con la prensa, una de las más complejas de la historia reciente de Estados Unidos.